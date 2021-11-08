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Таганрожцу дали восемь лет колонии за массовое отравление сослуживцев таллием

Происшествия

Житель Таганрога Владислав Шульга осуждён по обвинению в массовом отравлении таллием сотрудников местного авиазавода. 

Таганрожцу дали восемь лет колонии за массовое отравление сослуживцев таллием

 По информации СКР, Шульга признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью разной степени тяжести. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Как установлено следствием и судом, в 2017 году Шульга, работавший в ТАНТК имени Г.М. Бериева, добавил в 19-литровые бутыли с питьевой водой на предприятии вещество с содержанием таллия. 

Результатом действий таганрожца, совершённых им, по данным следствия, из неприязни к нескольким коллегам, стало массовое отравление сотрудников предприятия.

Согласно сведениям СУ СКР по Ростовской области, здоровью одного человека был причинён тяжкий вред, 26 – вред средней тяжести  семи - лёгкий вред.

В начале расследования преступления Шульга дал признательные показания, однако впоследствии отказался от них, заявив, что не причастен к произошедшему.

Вместе с тем следователи сообщили, что дома у таганрожца нашли весы со следами содержащего таллий вещества. Его же обнаружили в одной из бутылок на территории предприятия, где произошло массовое отравление.

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Автор: Владимир Васютченко
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