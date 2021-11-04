Россиянин подал в суд на группу Metallica

Россиянин Иван Хохлов подал в суд на американскую рок-группу Metallica и потребовал взыскать с неё один миллиард долларов.

Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск. В тексте документа Хохлов указал, что написал все тексты и всю музыку Metallica, а также создал логотипы и обложки альбомов.

Группа Metallica была основана в 1981 году вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщик Ларсом Ульрихом. Они играли в жанре трэш-метал, который оказал большое влияние на развитие металла. Metallica является одним из самых коммерчески успешных рок-коллективов. Группа выпустила 10 альбомов и неоднократно получала престижные премии, в частности, Grammy.

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