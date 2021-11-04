Орловский фельдшер избила и чуть не задушила пенсионерку из-за съёмки на видео

В селе Рыжкова Орловской области визит фельдшера к пациентке закончился побоями. Женщина вызвала врача из-за высокой температуры, когда та приехала, случился конфликт, и пенсионерка начала снимать доктора на камеру. Медику это не понравилось, и она накинулась на хозяйку дома с кулаками.

Как рассказала невестка пострадавшей Евгения Кондрашова информационному порталу Lifedd, у свекрови поднялась температура выше 39 градусов. Женщина ждала врача весь день, но фельдшер приехала только к 10 часам вечера.

"В дом зашла одна лишь фельдшер, без медсестры и какого-либо другого персонала. По словам Елены Ивановны, она сразу начала ей грубить и хамить", — описывает ситуацию невестка.

По словам Кондрашовой, свекровь возмутило подобное отношение, и она достала мобильный телефон. Но камеру включить не успела, фельдшер кинулась на пациентку и начала избивать.

"Она била её по затылку, после чего остались шишки, душила и выламывала пальцы. Когда свекровь пообещала, что ничего не будет фиксировать, медик успокоилась. Фельдшер померила ей сатурацию и, не оказав никакой помощи, уехала", — рассказала женщина.

В дверях, по словам невестки, врач пригрозила, что если семья обратится куда-то с жалобой, та вернётся и "закончит начатое". Пострадавшая считает, что врач была пьяна и, несмотря на угрозы, обратилась в полицию. Однако освидетельствование наличие алкоголя не показало. Зато при обыске в кабинете врача нашли документы пострадавшей на дом и землю. Правоохранители начали проверку.

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