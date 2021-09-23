"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте

В силовые структуры Екатеринбурга позвонил мужчина, отказавшийся называть своё имя. Он потребовал передать президенту РФ Владимиру Путину информацию о готовящемся теракте, который будет совершён якобы уже через пять часов, сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник.

Оперативники сразу обратили внимание на арабский акцент заявителя. Мужчина попросил записывать все данные, подчеркнув, что "телеграмма" должна немедленно дойти до главы государства.

"Удар будет совсем с другой стороны, хорошо? Володе передайте. Через пять часов, чтобы ВВС, ВКС, ВМФ, пехота были в готовности", — передал инсайдер слова обратившегося.

В конце разговора незнакомец подчеркнул, что сотрудники экстренных служб обязаны выполнить его приказ. Перед тем, как бросить трубку, он скомандовал: "Гоу!".

По предварительным данным, мужчина звонил из Канады по IP-телефонии. Сейчас эти сведения уточняются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.