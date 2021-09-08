На официальном сайте Кремля появилась телеграмма Владимира Путина, в которой он выразил слова соболезнования родственникам погибшего на сегодняшних учениях главы МЧС России Евгения Зиничева.
Глава государства назвал гибель Евгения Николаевича личной утратой. Путин охарактеризовал его как надежного и верного друга и человека на которого можно положиться в трудною минуту.
"Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг", — написал президент России
Путин добавил, что память о Зиничеве навсегда останется в сердцах россиян.
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