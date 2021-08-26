Арестованный по подозрению в зверском убийстве 8-летней девочки начал "колоться"

Задержанный в Тюмени по подозрению в убийстве 8-летней Насти Муравьёвой 40-летний мужчина признался в содеянном и дает признательные показания.

Арестованный по подозрению в зверском убийстве 8-летней девочки начал "колоться"

Подозреваемый, который ранее — с сентября 2009 по весну 2011 года — служил в звании сержанта в полиции, последние годы работал на мебельном производстве. А жил неподалеку от дома своей жертвы — в общежитии. Об этом говорится в видео допроса, которое распространил пресс-центр МВД России.

Признание мужчины подтвердила судебная экспертиза — на теле убитой малышки был его биоматериал. Сейчас задержанного проверяют на причастность к гибели девяти детей в Тюмени.