Предполагаемый убийца девятилетней девочки из Тюмени возможно был полицейским

Появились новые подробности о предполагаемом убийце и насильнике девятилетней девочки Анастасии Муравьёвой, тело которой нашли возле тюменского озера. По словам анонимного источника, мужчина какое-то время работал полицейским.

Подозреваемому в преступлении 40 лет. По версии инсайдера, мужчина раньше трудился в правоохранительных органах. Также есть информация, что задержанный был спецназовцем. В его доме во время обыска нашли такой же провод, каким связали руки школьницы. Также следователи отметили следы на ковре.

По данным источника, мужчина — сосед Насти. Члены её семьи знали его, но близко не общались. К нему девочка ходила, чтобы подключиться к Wi-Fi. Возможно, мужчина был пьяным, когда на неё напал.

Предварительно, подозреваемый совершил преступление в первые сутки после исчезновения девочки, которое произошло 30 июня.

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