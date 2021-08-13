На Кубани 29 тысяч человек остались без света

В Краснодарском крае из-за ливня более 29 тысяч человек остались без электричества, сообщили в Минэнерго РФ.

Сильный дождь привел к массовым отключениям в электросетях. В итоге без света остались 29 300 жителей Кубани. 10 бригад электриков занимаются восстановлением электроснабжения.

В ночь на 13 августа Краснодарский край оказался во власти циклона. Сильный дождь вызвал подтопления в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Темрюкском районе наблюдается наиболее сложная ситуация: там затопило 800 придомовых территорий. Синоптики обещают ливни в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, а также Новороссийске, Геленджике и Анапе.

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