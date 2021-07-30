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Попойка няни с сожителем в Тыве привела к убийству младенца

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Пьяная ссора между сожителями закончилась убийством младенца в тувинском городе Кызыл.

Попойка няни с сожителем в Тыве привела к убийству младенца

По информации республиканского следственного управления СКР, вечером 29 июля правоохранителям сообщили, что в одну из больниц поступил 10-месячный ребенок с ножевым ранением, спасти которого врачи не смогли.

Следователи выяснили, что родители младенца уехали, оставив его под присмотром няни. Та решила выпить со своим сожителем, после чего они повздорили на почве ревности. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и замахнулся им на сожительницу, но удар пришелся в спину ребенка.

В настоящее время по факту произошедшего в Кызыле возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Правоохранители задержали 31-летнего подозреваемого в преступлении. В ближайшее время следователи намерены предъявить ему обвинение, а также направить в суд ходатайство о заключении задержанного под стражу.

Точную причину гибели младенца планируется установить по итогам судебно-медицинской экспертизы. Следователи выясняют также другие обстоятельства совершенного преступления.

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Убийство ребенка няней - это бытовой случай"
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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