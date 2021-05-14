Был ещё один "бог": год назад в Казани покончил с собой студент колледжа

10 мая 2020 года в Казани покончил с собой 17-летний парень Даниил Андреев — студент того же колледжа, где до отчисления учился Ильназ Галявиев, расстрелявший детей в гимназии №175.

Как рассказала журналистам RT его мать, за несколько месяцев до рокового поступка он вёл себя точно так же, как казанский убийца: замкнулся, перестал общаться с родителями и говорил те же фразы, что Галявиев во время допроса. И тоже называл себя "богом".

По словам Натальи Андреевой, после поступления в ТИСБИ ее сын "изменился до неузнаваемости", хотя и в школе у мальчишки были сложности.

"Когда Даниил пошёл в первый класс, мы с его отцом разводились. Сын очень тяжело переживал — до больницы дошло. В начальной школе Даниила из-за конфликта с учителем пришлось перевести в другой класс, затем — на три года на домашнее обучение. Потом он вернулся в гимназию №110, где и проучился до окончания девятого класса", — рассказала женщина.

А в колледже с парнем что-то произошло. Он дистанцировался от семьи, отказывался общаться, перестал называть отчима папой. А в начале второго курса стал говорить, что всем без него будет лучше.

Мать тогда решила, что у сына проблемы с девушкой и уговаривала его, что "всё пройдёт, надо просто пережить".

Он твердо вознамерился уйти…

Первый раз Даниил хотел уйти из жизни осенью 2019. Его успели удержать. Затем была вторая попытка и месяц в психбольнице, где так и не смогли поставить диагноз. В карте написано: "синдром навязчивых идей и звуков".

После Нового года Даниил в колледж не пошёл — перевелся на заочное отделение.

Новая попытка суицида завершилась звонком маме. Парень кричал в трубку, что он "видел бога и дьявола" и просил быстрее приехать.

"В последние месяцы жизни он постоянно заявлял, что он — бог и что он — зло, демон. Говорил, что всё знает и сам всё решит. Он вроде бы и слушал меня, но на самом деле был на своей волне, ни на кого не реагировал".

… и ушёл

На майские Даниил поехал на дачу к родному отцу. Рано утром 10 мая он взял из сейфа ружьё… Его тело нашли недалеко от дома.

"Мой бывший муж сказал, что ночью сын заходил к нему, на лице у него красной краской была нарисована маска. Постоял и ушёл. В четыре утра он обнаружил, что Даниила дома нет и увидел открытый сейф", — вспоминает женщина (цитата RT).

По ее словам, тогда, год назад, было возбуждено уголовное дело по факту смерти Даниила. Но через три месяца закрыто — не нашли состава преступления.

Слишком много совпадений

Сейчас, после трагедии в школе, Наталья Андреева обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить: нет ли связи между случившимся с ее ребёнком и сотворённым Галявиевым.

"Я звонила бывшему куратору сына в колледже, чтобы узнать, мог ли Даня быть знаком с Галявиевым. Мне сказали, что последний учился на год старше моего сына и вряд ли они пересекались, — говорит Наталья. — Я не хочу обвинять колледж, но надо выяснить, что происходит. Случаи-то идентичны. Возможно, мой ребёнок просто не смог совершить то, что совершил Галявиев, когда расстрелял школу".

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