Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вероятное местонахождение Янтарной комнаты исследуют водолазы
В США назвали Китай виновником будущей глобальной катастрофы
Киевский суд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку
Госкомиссия назвала имя актрисы, которая полетит сниматься на МКС
The Guardian: каждому четвёртому городу мира угрожает катастрофа
Ягоду, снижающую риск возникновения опасных заболеваний, назвал врач
Захарова: "Прага уже сама запуталась в обвинениях в адрес Москвы"
Ильшат Гафуров о трагедии в Казани: систему образования нужно пересмотреть
Водитель такси: куда подевались автоподстащики, лихачи и проблемные таксисты

Был ещё один "бог": год назад в Казани покончил с собой студент колледжа

Происшествия

10 мая 2020 года в Казани покончил с собой 17-летний парень Даниил Андреев — студент того же колледжа, где до отчисления учился Ильназ Галявиев, расстрелявший детей в гимназии №175.

Был ещё один "бог": год назад в Казани покончил с собой студент колледжа

Как рассказала журналистам RT его мать, за несколько месяцев до рокового поступка он вёл себя точно так же, как казанский убийца: замкнулся, перестал общаться с родителями и говорил те же фразы, что Галявиев во время допроса. И тоже называл себя "богом".

По словам Натальи Андреевой, после поступления в ТИСБИ ее сын "изменился до неузнаваемости", хотя и в школе у мальчишки были сложности.

"Когда Даниил пошёл в первый класс, мы с его отцом разводились. Сын очень тяжело переживал — до больницы дошло. В начальной школе Даниила из-за конфликта с учителем пришлось перевести в другой класс, затем — на три года на домашнее обучение. Потом он вернулся в гимназию №110, где и проучился до окончания девятого класса", — рассказала женщина.

А в колледже с парнем что-то произошло. Он дистанцировался от семьи, отказывался общаться, перестал называть отчима папой. А в начале второго курса стал говорить, что всем без него будет лучше.

Мать тогда решила, что у сына проблемы с девушкой и уговаривала его, что "всё пройдёт, надо просто пережить".

Он твердо вознамерился уйти…

Первый раз Даниил хотел уйти из жизни осенью 2019. Его успели удержать. Затем была вторая попытка и месяц в психбольнице, где так и не смогли поставить диагноз. В карте написано: "синдром навязчивых идей и звуков".

После Нового года Даниил в колледж не пошёл — перевелся на заочное отделение.

Новая попытка суицида завершилась звонком маме. Парень кричал в трубку, что он "видел бога и дьявола" и просил быстрее приехать.

"В последние месяцы жизни он постоянно заявлял, что он — бог и что он — зло, демон. Говорил, что всё знает и сам всё решит. Он вроде бы и слушал меня, но на самом деле был на своей волне, ни на кого не реагировал".

 

… и ушёл

На майские Даниил поехал на дачу к родному отцу. Рано утром 10 мая он взял из сейфа ружьё… Его тело нашли недалеко от дома.

"Мой бывший муж сказал, что ночью сын заходил к нему, на лице у него красной краской была нарисована маска. Постоял и ушёл. В четыре утра он обнаружил, что Даниила дома нет и увидел открытый сейф", — вспоминает женщина (цитата RT).

По ее словам, тогда, год назад, было возбуждено уголовное дело по факту смерти Даниила. Но через три месяца закрыто — не нашли состава преступления.

Слишком много совпадений

Сейчас, после трагедии в школе, Наталья Андреева обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить: нет ли связи между случившимся с ее ребёнком и сотворённым Галявиевым.

"Я звонила бывшему куратору сына в колледже, чтобы узнать, мог ли Даня быть знаком с Галявиевым. Мне сказали, что последний учился на год старше моего сына и вряд ли они пересекались, — говорит Наталья. — Я не хочу обвинять колледж, но надо выяснить, что происходит. Случаи-то идентичны. Возможно, мой ребёнок просто не смог совершить то, что совершил Галявиев, когда расстрелял школу".

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Он говорил, что он бог»: жительница Казани рассказала об обстоятельствах смерти сына в мае 2020-го
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Песков успокоил ЕС: никого Россия присоединять не собирается
Был ещё один "бог": год назад в Казани покончил с собой студент колледжа
Армия Израиля атаковала сектор Газа на земле и с воздуха
Вероятное местонахождение Янтарной комнаты исследуют водолазы
Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы
В США назвали Китай виновником будущей глобальной катастрофы
"Мы не жалеем о своём выборе" - Донбасс отметил очередную годовщину референдума
Киевский суд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку
Байден и Путин — кто кому нужен?
Ранний целлюлит у подростков: причины появления и последствия для организма
Популярное
Производство
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".

Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Экспертное мнение
Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу
Соломон Соловьев Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер Любовь Степушова Опасные письма: генералы США и Франции связаны интернационалом Любовь Степушова
Общество
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Российский шоу-бизнес
Садальский объяснил, почему Дроздова уволилась из театра "Современник"
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Общество
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников