Самолет разбился около села Калейкино Альметьевского района республики Татарстан.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, на борту легкомоторного летательного аппарата находились два человека — инструктор и курсант. Выжить никому не удалось.
"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-65 11-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан установлено, что совершил жесткую посадку в поле легкомоторный самолет типа "Ермак"", — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
О разрушениях на земле и о возгораниях, вызванных обрушением самолёта, не сообщалось. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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