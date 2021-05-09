В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолёт

Самолет разбился около села Калейкино Альметьевского района республики Татарстан.

Крушение самолёта в Татарстане

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, на борту легкомоторного летательного аппарата находились два человека — инструктор и курсант. Выжить никому не удалось.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-65 11-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан установлено, что совершил жесткую посадку в поле легкомоторный самолет типа "Ермак"", — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

О разрушениях на земле и о возгораниях, вызванных обрушением самолёта, не сообщалось. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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