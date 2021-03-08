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Все погибшие в ДТП под Самарой были очень молодыми людьми (видео)

Происшествия » Человеческий фактор

Все погибшие в ДТП на трассе под Самарой были очень молодыми людьми.

Самому старшему юноше из тех, кто находился в салоне Volkswagen было 24 года, другим — 22, 18 и 23 лет. Девушкам — 17 и 24 года. Личность еще одного погибшего пока устанавливается, сообщает LifeShot

Напомним, авария произошла ранним утром понедельника, 8 марта, недалеко от посёлка Курумоч.

В лобовом столкновении столкнулись Volkswagen Tiguan и грузовик Isuzu. Предварительная версия правоохранителей — водитель легковушки выехал на встречную полосу, из-за чего машина попала под грузовик. Сотрудники ГБДД продолжают работать на месте происшествия, сообщает progorodsamara. ru

В Сети появилось видео с места ДТП в Самарской области. На кадрах виден сильно деформированный легковой автомобиль и развернутая на дороге фура, перекрывшая полосу.

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Автор: Любовь Степушова
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