Крымский мост вновь заработал в обычном режиме

Накануне из-за обильного снегопада и налипания мокрого снега был впервые перекрыт Крымский мост, а на трассе "Таврида" образовалась многочасовая пробка.
Снегоуборочная техника приступила к расчистке дорожного полотна в пятницу вечером. Из-за продолжавшегося снегопада работы заняли практически всю ночь. Сейчас Крымский мост вновь работает в обычном режиме.
"Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06:00 мск сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06:30 мск", — сообщила пресс-служба управления дорог "Тамань".
Ранее очевидцы, которым не повезло оказаться в непогоду в многокилометровой пробке с обеих сторон Крымского моста, поделились своими впечатлениями.
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