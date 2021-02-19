Крымский мост впервые был перекрыт из-за непогоды

Из-за непогоды было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Кроме того, на трассе "Таврида" образовалась многочасовая пробка.

"В связи с обильными осадками, налипанием мокрого снега ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста", — рассказал в эфире "Радио Крым" замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

Посты ГИБДД, выставленные с обеих сторон сооружения, разворачивают водителей. Отмечается, что техника уже приступила к расчистке моста со стороны Крыма и со стороны Краснодарского края. По словам Лукашенко, из-за продолжающегося снегопада работы могут затянуться на несколько часов.

Также известно, что непогода стала причиной многочасовой пробки на трассе "Таврида".

"Очень большая пробка. По слова очевидцев более 5 часов стоят, не сдвинулись ни на метр. Военная техника и сотрудники МЧС делают все что возможно!" — пишут авторы проекта AMS.

Николай Лукашенко сообщил в эфире "Радио Крым", что техника преступила к расчистке трассы.