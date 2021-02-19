Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Дана Борисова заявила, что Елену Малышеву надо "закрыть"
Кравчук рассказал, на что надеется в ситуации с Донбассом
Кому можно и даже нужно пить кофе, рассказал доктор Мясников
Вице-мэра Челябинска по подозрению во взятке
Навальный получил статус "лица, склонного к побегу"
Порошенко предложил Зеленскому ввести санкции против Порошенко
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
В штате Нью-Йорк после вакцинации от COVID-19 умерли 23 человека
ЦБ не исключает токенизацию рубля по совету Сбербанка

Крымский мост впервые был перекрыт из-за непогоды

Происшествия

Из-за непогоды было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Кроме того, на трассе "Таврида" образовалась многочасовая пробка.

Крымский мост впервые был перекрыт из-за непогоды

"В связи с обильными осадками, налипанием мокрого снега ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста", — рассказал в эфире "Радио Крым" замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

Посты ГИБДД, выставленные с обеих сторон сооружения, разворачивают водителей. Отмечается, что техника уже приступила к расчистке моста со стороны Крыма и со стороны Краснодарского края. По словам Лукашенко, из-за продолжающегося снегопада работы могут затянуться на несколько часов.

Также известно, что непогода стала причиной многочасовой пробки на трассе "Таврида".

"Очень большая пробка. По слова очевидцев более 5 часов стоят, не сдвинулись ни на метр. Военная техника и сотрудники МЧС делают все что возможно!" — пишут авторы проекта AMS.

Николай Лукашенко сообщил в эфире "Радио Крым", что техника преступила к расчистке трассы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Крымский мост впервые был перекрыт из-за непогоды
Кравчук рассказал, на что надеется в ситуации с Донбассом
Кому можно и даже нужно пить кофе, рассказал доктор Мясников
Вице-мэра Челябинска по подозрению во взятке
Навальный получил статус "лица, склонного к побегу"
Порошенко предложил Зеленскому ввести санкции против Порошенко
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
В штате Нью-Йорк после вакцинации от COVID-19 умерли 23 человека
ЦБ не исключает токенизацию рубля по совету Сбербанка
Чем различаются российские вакцины, рассказал врач
Популярное
Точка зрения
Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.

Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Мир. Новости мира
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Здоровье
Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом
Биатлон
Российская четвёрка биатлонистов пробилась в масс-старт чемпионата мира
Игорь Буккер Кто создал первые цивилизации на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Лубянской площади снова подбирают памятник Василий Амирджанов Усам Оздемиров Священная корова пенсионной реформы упёрлась в тупик Усам Оздемиров
Общество
Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию
Политика. Новости и аналитика
Под грифом "секретно": в Минфине думают о новой реформе пенсий
ФНС будет контролировать все покупки россиян
Экономика и бизнес
ФНС будет контролировать все покупки россиян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников