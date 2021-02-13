В Минске обнаружили подпольную типографию

В белорусской столице была пресечена деятельность подпольной типографии, которая выпускала незаконную продукцию для оппозиционных сил. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

"В Минске сотрудники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой. Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба — работники частной типографии", — сказано в сообщении.

Примечательно, что незаконную продукцию задержанные изготавливали в нерабочее время после выполнения заказов от юридических лиц.