В Петербурге студента подозревают в убийстве матери

В Петербурге задержали студента Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, подозреваемого в убийстве матери.

Как сообщает evo-rus.com, тело 57-летней жительницы Санкт-Петербурга обнаружили в квартире одного из домов по улице Маршала Тухачевского. Труп обнаружил супруг погибшей, на теле имеются многочисленные колото-резанные раны.

В убийстве женщины подозревают её 19-летнего сына, студента второго курса. В настоящее время он задержан правоохранителями, возбуждено уголовное. Расследование преступления продолжается.