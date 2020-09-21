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В Петербурге студента подозревают в убийстве матери

В Петербурге задержали студента Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, подозреваемого в убийстве матери. 

Как сообщает evo-rus.com, тело 57-летней жительницы Санкт-Петербурга обнаружили в квартире одного из домов по улице Маршала Тухачевского. Труп обнаружил супруг погибшей, на теле имеются многочисленные колото-резанные раны. 

В убийстве женщины подозревают её 19-летнего сына, студента второго курса. В настоящее время он задержан правоохранителями, возбуждено уголовное. Расследование преступления продолжается.  

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