В Подмосковье на катере нашли тела мужчины и женщины

На катере, пришвартованном на Клязьменском водохранилище обнаружены тела мужчины и женщины.

Как сообщает РИА "SM-News" со ссылкой на Telegram-канал Mash, катер "WELLCRAFT", на котором были обнаружены тела погибших, был пришвартован в зоне отдыха "Бухта радости".

Отмечается, что в качестве предварительной причины смерти погибших рассматривается отравление угарным газом, который образовался в результате работы переносного генератора. Генератор использовался в для отопления каюты, несмотря на то, что не предназначен для работы в подобных помещениях.

Правоохранители изъяли генератор для проведения экспертизы. По данному факту Управление Следственного комитета по Московской области проводит проверку.