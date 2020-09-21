Злоумышленник похитил у сожительницы золотые украшения и сдал в ломбард

Поссорившись с сожительницей, мужчина похитил у неё золотые украшения и мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратилась жительница Смоленска, которая сообщила о том, что у неё похищены золотые украшения и мобильный телефон, общей стоимостью 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-следственных действий правоохранители выяснили, что к краже может быть причастен сожитель потерпевшей, с которым она накануне поссорилась. Полицейские вычислили местоположение телефона и установили человека, который им пользуется. Он сообщил, что приобрёл телефон по объявлению в интернете.

В ходе дальнейших разбирательств стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Он пояснил, что похищенные украшения сдал в ломбард, а телефон продал через интернет.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.