Адвокат Эльман Пашаев попросил суд разрешить прогулки актёру Михаилу Ефремову. По словам юриста, у него крайне тяжёлое состояние здоровья.
11 августа Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу прямо с заседания суда. Позже выяснилось, что у артиста диагностирован диагноз "инсульт".
Пашаев заявил, что у актёра нарушение речи и онемение конечностей. Это произошло из-за нарушения мозгового кровообращения.
"Это началось ещё до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью лёгких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец", — приводит ТАСС слова Пашаева.
Адвокат утверждает, что врачи рекомендовали Ефремову выходить на прогулки для улучшения состояния здоровья.
"Прошу суд разрешить Ефремову гулять хотя бы в сопровождении сотрудника ФСИН", — сказал адвокат.
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