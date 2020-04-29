В Симферополе будут судить двух бывших депутатов

В Крыму двух бывших депутатов обвиняют в попытке мошеничества на сумму более полутора миллионов рублей.

Бывших депутатов Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва Василия Курзябы и Судакского городского совета Республики Крым I созыва Владимира Болтунова обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

«По версии следствия, Болтунов и Курзяба пытались путем обмана похитить денежные средства местной жительницы в сумме 1,7 млн рублей, обещая ей организовать за взятку сотрудникам администрации города Судака Республики Крым передачу в собственность земельного участка, находившегося до вступления Республики Крым в состав Российской Федерации на праве постоянного бессрочного пользования у ГСК "Горный"», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В отношении бывших депутатов суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на то, что обвиняемые свою вину не признали, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дел направлено в суд.

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