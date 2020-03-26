Директор мебельного магазина пойдет под суд за мошенничество

В Ногинске завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в совершении мошенничестве на более чем 1 млн. рублей.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

"Сотрудники полиции выяснили, что мужчина, занимая должность директора мебельного магазина, получал от клиентов предоплату за мебель, но своих обязательств перед клиентами, он не выполнял", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В общей сложности было выявлено 40 эпизодов преступной деятельности.

Дело передано в суд.

Ранее "Правда.Ру" писала о новом виде мошенничества в московском метро.