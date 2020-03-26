В Ногинске завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в совершении мошенничестве на более чем 1 млн. рублей.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
"Сотрудники полиции выяснили, что мужчина, занимая должность директора мебельного магазина, получал от клиентов предоплату за мебель, но своих обязательств перед клиентами, он не выполнял", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В общей сложности было выявлено 40 эпизодов преступной деятельности.
Дело передано в суд.
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