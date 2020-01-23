Вечером 22 января в Камышлове Свердловской области двое сотрудников автомойки решили залезть в цистерну, чтобы помыть ее изнутри. Водитель грузовика заметил неладно и попытался вытащить мужчин самостоятельно, но ему это не удалось. Тогда он вызвал экстренные службы.
Сотрудники МЧС вытащили тела мертвых мужчин. Оказалось, что грузовик доставлял партию таллового масла в Омск. Работники автомойки отравились токсичными испарениями. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти двум лицам по неосторожности.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".