Два работника автомойки погибли, пытаясь отмыть цистерну изнутри

Вечером 22 января в Камышлове Свердловской области двое сотрудников автомойки решили залезть в цистерну, чтобы помыть ее изнутри. Водитель грузовика заметил неладно и попытался вытащить мужчин самостоятельно, но ему это не удалось. Тогда он вызвал экстренные службы.

Сотрудники МЧС вытащили тела мертвых мужчин. Оказалось, что грузовик доставлял партию таллового масла в Омск. Работники автомойки отравились токсичными испарениями. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти двум лицам по неосторожности.