Сгорела школа в Новосибирской области

Село Покровка Купинского района Новосибирской области лишилось школы. Ее сегодня ночью уничтожил пожар.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Огонь в считанные минуты охватил площадь одноэтажного деревянного строения. Горело почти 900 квадратных метров. На тушении были задействованы 26 человек и 9 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Пламя тушили несколько часов", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, на ликвидацию открытого горения у них ушло более 2 часов. Сейчас идет проливка конструкций и разбор сгоревших частей здания. Восстанавливать, по словам местных жителей, "там нечего".

Причину пожара в пустой во время каникул школе пока не называют — следователи работают на месте ЧП. Школьники — все 18 человек — теперь будут учиться в соседнем селе, куда их будут доставлять на автобусе.

Фото: 54.mchs.gov.ru