Террориста из "Правого сектора"* задержали в Мурманске

В Мурманске во вторник задержан готовивший теракт приверженец организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Террориста захватили с самодельным взрывным устройством.

Как сообщает цент общественных связей ФСБ, 36-летний гражданин России доставал взрывчатку из тайника, когда был задержан силовиками. По предварительной информации он планировал заложить взрывное устройство у здания городских органов местного самоуправления.

Сторонник "Правого сектора"* находится под стражей, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Один из самых заметных активистов "Правого сектора"*, террорист Игорь Мазур, был задержан месяц назад в Польше, но передан на поруки украинским властям, напоминает "Правда.Ру".

*запрещена в РФ