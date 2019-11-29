В отделе полиции Оренбурга умерла задержанная девушка

ЧП произошло сегодня в одном из райотделов полиции города Оренбурга.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, следователи сейчас проводят служебную проверку и выясняют причины смерти местной жительницы, которую доставили в отдел за избиение сожителя.

По информации областного главка МВД, наряд полиции привез ее из дома, куда ездил на поступивший вызов. Во время распития спиртных напитков между сожителями разгорелся скандал "на бытовой почве", который перерос в драку. Победила девушка. За что и была задержана и доставлена в отдел.

Там ей, как говорят полицейские, проводившие дознание, стало плохо. Вызвали медиков, но они не смогли ничем помочь. Девушка умерла. Причину смерти предстоит выяснить судмедэксперту.