Дело сбитого полицейским "пьяного мальчика" взято на контроль главой СК

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под особый контроль расследование дела о гибели в ДТП под Вяткой шестилетнего «пьяного» мальчика.

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В июле 2019 года шестилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге селе Буйское Уржумского района Кировской области, сбил автомобиль. Машиной управлял 45-летний сотрудник полиции.

Врачам не удалось спасти жизнь мальчика - от полученных ранений он скончался. А в СМИ появилась информация, что в крови ребенка был обнаружен алкоголь.

Родственники ребенка опасаются, что виновник происшествия может уйти от ответственности. Отец погибшего под колесами машины полицейского мальчика рассказал в интервью телеканалу «360» о несостыковках и явных подтасовках в расследовании дела.

«Когда я приехал к следователю, он мне сказал: „Вам все равно надо находить общий язык с этим человеком". Я говорю, что мне с ним разговаривать не о чем, потому что он убил моего ребенка. Следователь: „Ты понимаешь, что он сотрудник полиции?". Я говорю, понимаю, но меня это никак не интересует, потому что он убил моего единственного сына», - рассказал мужчина.

По его словам, о том, что в крови 6-летнего сына был обнаружен алкоголь, он узнал, спустя полтора месяца. Как утверждает отец, это произошло после смены следователя, который вел дело.

В прокуратуре Кировской области комментировать результаты анализов отказались. «По делу ведутся следственные действия. Материалы данного уголовного дела представляют тайну следствия», - приводит ответ из ведомства «Газета.ру».

Сбивший мальчика полицейский, по данным СМИ, до сих пор работает в органах.

Напомним, что это уже не первый подобный случай. Огромный резонанс вызвало дело о гибели ребенка весной 2017 года в Подмосковье. Тогда судмедэксперт Михаил Клейменов «обнаружил» в крови ребенка огромный процент содержания алкоголя - 2,7 промилле.

На фоне того, что следствие явно не спешило возбуждать уголовное дело, отец ребенка Роман Шимко стал опасаться, что ответственность за гибель сына никто не понесет.

Именно отец привлек внимание СМИ к ситуации, и это в корне изменило дальнейший ход событий. Был уволен судмедэксперт Клейменов, а убившая ребенка водитель отправилась в колонию-поселение.

Фото: ok.ru