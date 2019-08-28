Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске

В Новосибирске из-под завалов на реконструируемой насосной станции "Сибирской генерирующей компании", где обрушилась стена, достали тело еще одного погибшего.

Таким образом, число жертв возросло до трех. Об этом сообщается на странице СГК в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, трагедия произошла на Ударной улице. Всего на месте происшествия работали 8 человек. Трое из них успели отбежать от падающей стены, один человек из попавших под завал не пострадал, у одного - перелом ноги.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В администрации города заявили, что предварительная причина обрушения - сползание грунта.

На насосной станции велась реконструкция силами подрядной организации СИБЭМ. Часть сотрудников на строительство была привлечена дополнительно. Здание станции было построено в 1967 году.

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