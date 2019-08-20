Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"

История с аварией 8 августа на секретном полигоне Ненокса около Северодвинска, когда погибли 5 человек, продолжает обрастать паническими слухами. Изначально разговоры, не без помощи определенных СМИ, шли о том, что теперь на «российском Севере» организовался второй Чернобыль, всем срочно нужно пить йод и вообще готовиться отойти в мир иной от последствий лучевой болезни.



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Затем 10 августа две российские станции международной системы мониторинга ядерных испытаний, расположенные в Дубне и Кирове, перестали передавать данные. А в последние дни выяснилось, что с 11 августа перестали передавать информацию такие же станции на Алтае и Чукотке.

Естественно, снова пошли слухи по поводу того, что «мы все умрем» в радиационном облаке. Тем более, что станции эти находятся в ведомстве Минобороны РФ, и это ведомство особо подробных комментариев по поводу их отключения не давало, ограничившись поначалу формулировками о «проблемах со связью».

Поэтому вопрос, что вообще происходит, становится весьма актуальным, а для многих граждан и весьма тревожным - в соцсетях уже пишут о "русском "Фоллауте". Тем более, что сразу после аварии ряд источников заявили о хоть и кратковременном и незначительном, но повышении радиационного фона.

На самом деле все становится логичным, если принять во внимание версию о том, что на полигоне около Северодвинска проходили испытания нового российского вооружения. Испытания, к сожалению, закончившиеся неудачей.

Испытывать могли новую ракету на изотопных источниках питания "Буревестник". И да, оговоримся сразу, к сожалению, неудачные и даже трагические испытания новой техники, а уж особенно техники военной - это грустная реальность любой страны, любого государства, которое идет по пути укрепления национальной безопасности и научно-технического прогресса. Путь в будущее сопряжен с кровью, как это ни прискорбно.

Так вот, имела место авария. Имел место и радиоактивный выброс. Однако выброс совсем не критичный. И уж тем более не масштабов чернобыльской аварии. По словам специалиста по атомной энергетике Александра Уварова, "если бы власти хотели скрыть серьезный инцидент, то не говорили бы о фоне в Северодвинске. Он был очень небольшой - 1,78 микрозиверта. Это сравнимо с некоторыми пляжами Бразилии.

Далее эти выброшенные изотопы рассеиваются в воздухе и перестают вообще вносить какой-то вклад в фон. Радиационной опасности для населения нет. Этот случай ничем не отличается от попытки расплавить кобальт в печке металлолома".

И здесь возникает логичный вопрос: а зачем тогда отключать передачу данных со станций Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? Тем более, что представители ОДВЗЯИ на передаче этих самых данных категорически настаивают.

Кстати, здесь стоит отметить, что и сама ОДВЗЯИ поступила несколько некорректно, нагнетая панику, когда опубликовала гифку потенциального распространения радиоактивного облака по территории РФ и всего мира без "легенды", то есть без данных о типе излучения и уровне опасности. Что и породило массу самых тревожных, а то и панических слухов.

Здесь нужно пояснить, что и участие государств в работе Организации, и передача им данных выполняется исключительно по желанию участников Договора. О чем, в частности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, "передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом".

Но это не отменяет интереса к самому факту отключения. А он очень прост: Россия не хочет, чтобы данные о составе выброса попали в руки иных государств. Потому, что эти самые "изотопные источники питания" - новая и уникальная разработка в сфере стратегической обороны страны. То есть военная и государственная тайна.

В общем, да, власти, конечно, скрывают. Но скрывают не то, что "мы скоро все умрем", а то, какова была конфигурация взорвавшегося.

Тем более это актуально в свете последних телодвижений наших "западных партнеров" в направлении ДРСМД, СНВ, и прочих договоров о нераспространении и сокращении ядерных вооружений. Ну и в контексте новой стратегической ядерной доктрины США, в которой прямо написано, что Штаты могут использовать ядерное оружие в любом военном конфликте для "коренного перелома хода конфликта в пользу США".

Пока у нас есть качественно новое оружие, даже на уровне испытаний и экспериментов, ТТХ которого не известно потенциальному противнику, тем более агрессивно настроенному, можно жить относительно спокойно. И поэтому передача данных действительно была отключена.

Сейчас, понятно, западные чиновники, СМИ и эксперты начнут обвинять Россию в том, что мы сами уходим от соблюдения международных договоров, касающихся ядерных вооружений. Однако стоит повториться: во-первых, не мы это начали, а во-вторых, в случае с регламентом Договора и отключением передачи данных нарушений нет. А есть как раз четкое соблюдение законов РФ о военной и государственной тайне.

Ну и, возвращаясь к теме радиоактивного облака и повышения фона, снова стоит напомнить о том, что оно было кратковременным, локальным и не выходящим за границы нормы.