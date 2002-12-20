Высшие сферы: удивительные метаморфозы в атмосфере

Мы много говорим и слышим о тайнах морских глубин, о чудовищах, которые там скрываются, но забываем, что сами живем на дне огромного и малоизученного океана. Он называется "атмосфера". Кажется, что этот мир прост и понятен — ведь он всегда у нас над головой. И единственная опасность, угрожающая нам, — внезапные осадки. Однако мы заблуждаемся. Воздушный океан над нами столь же загадочен, как и любой другой — Атлантический, Тихий или Индийский.

Ужас высот

"Наш мир очень слабо защищен от угрожающей ему странной и внезапной опасности. В высших слоях атмосферы тоже есть джунгли, и их населяют существа похуже тигров".

Эта гипотеза высказана в фантастическом рассказе известного английского писателя Артура Конан Дойля под характерным названием "Ужас высот", впервые опубликованном в 1913 году. Герой рассказа, летчик Джойс-Армстронг, подвергся нападению и был растерзан чудовищами, живущими в высших слоях атмосферы. Страшную правду помогла раскрыть его записная книжка, найденная среди покрытых слизью обломков самолета.

Конан Дойль представлял себе этих монстров состоящими из желатинообразного вещества. Они имели два глаза и клюв, а в воздухе держались с помощью спинных пузырей, наполненных легким газом. Приводит писатель и данные о размерах небесных чудищ: каждое из них было площадью в несколько сот квадратных футов. Казалось бы, обычный вымысел, но некоторые странные катастрофы заставляют задуматься: а нет ли в фантазиях Конан Дойля некоторой доли научного предвидения?

В 1939 году с аэродрома в Сан-Диего вылетел военно-транспортный самолет, совершающий регулярный рейс на Гавайские острова. Спустя три часа после взлета радисты приняли от него сигналы бедствия. Потом передатчик замолчал. Но вскоре с диспетчерской вышки Сан-Диего увидели злополучный самолет, который возвращался на аэродром. Он с трудом дотянул до взлетно-посадочной полосы и приземлился на днище, не выпуская шасси. Когда к месту аварийной посадки прибыли спасатели, они увидели жуткую картину. Хотя сама кабина осталась невредимой, внутри ее все было залито кровью. Пилот и бортинженер лежали мертвые. Рваные раны на их телах выглядели так, словно на авиаторов напали акулы. Второй пилот, который довел самолет до аэродрома, умирал от потери крови. Он скончался, так и не сказав ни слова. При более тщательном осмотре обнаружилось, что пол кабины усеян стреляными гильзами. В пистолетах умерших не осталось ни единого патрона. В самолете стоял тяжелый запах сероводорода.

Еще через четверть века двое летчиков вылетели на небольшом частном самолете из Нома на Аляске. Через несколько часов в эфире прозвучал голос одного из них: "Помогите! Помогите! Нас окружает ослепительный свет! Оба мотора отказали! Эта тварь…" Тут связь внезапно прервалась. Объяснения происшедшему найти не удалось. Воздушное судно исчезло без следа.

8 сентября 1970 года в ночном небе над Бинбруком (Англия) пропал военный самолет Ф-94. Незадолго до его исчезновения оператор радара получил весьма странное сообщение от пилота, капитана Шеффнера: "У меня визуальный контакт… Это нечто неопределенное, без ясных очертаний. Это голубоватый свет. Черт, ну и яркость! Очень яркий… Я сейчас рядом с ним. Это конус… Эй, подождите, здесь что-то еще! Это похоже на большой футбольный мяч, сделанный из стекла… Может быть, есть магнитная взаимосвязь между ним и конусом. Там светящаяся мгла. Желтая. Секунду… Он поворачивается. Направляется прямо на меня… предпринимаю маневр, чтобы отклониться… Я могу твер…" Связь оборвалась. Только через два месяца самолет Шеффнера обнаружили на дне Северного моря. Он выглядел неповрежденным, будто кто-то аккуратно опустил его под воду. Однако самым странным оказалось то, что катапультирующееся кресло осталось в кабине, но… какие-либо следы человека отсутствовали!

Небесные твари

История авиации и авиационных катастроф знает множество случаев того, как самолеты разрушались и падали без видимых на то причин. Часть этих происшествий объясняли как результат неумелых (а порой и просто преступных) действий экипажа, однако за годы и годы накопилась информация о совершенно загадочных катастрофах.

Максимум таких событий пришелся на Вторую мировую войну. Впервые в истории человечества на воздух взлетали десятки тысяч самолетов самой различной конструкции и назначения. Участились и необъяснимые случаи. Дошло до того, что в фольклоре пилотов появились маленькие злобные человечки — гремлины, из "природной вредности" разрушающие авиационные двигатели.

Однако увидеть в реальности гремлинов никому не удалось. Но вот итальянский исследователь Лучиано Бокконе утверждает, что сумел сфотографировать невидимых при обычном освещении существ, которые просто-таки переполняют пространство вокруг нас. Бокконе окрестил их "криттерами", что в переводе означает "твари". Имечко более чем подходит, потому что на снимках запечатлены скопления полупрозрачных монстров с клыкастыми пастями и когтистыми лапами. Специалисты по аномальным явлениям расходятся во мнениях относительно природы "криттеров". Одни полагают, что это особые "эфирные формы жизни", другие склонны видеть в монстрах воплощение кошмаров людей, а кто-то отстаивает идею параллельных миров, жители которых становятся видны нам при определенных условиях. Разумеется, официального признания ни одна из этих гипотез не получила.

Как бы там ни было, но "квиттеры" имеют непосредственное отношение к обсуждаемому нами вопросу. Это явно живые существа, перемещающиеся в пространстве без помощи механических приспособлений. Они не воспринимаются нашими органами чувств и, видимо, очень опасны, если стечение каких-то неизвестных нам обстоятельств приводит к прямому столкновению человека и чудовища.

Волосы ангела

Неопознанные летающие объекты (НЛО) с виду не кажутся живыми существами. Наше воображение подсказывает нам, что это, скорее всего, некие летательные аппараты — творение рук разумных существ. Однако воображение — не лучший инструмент при анализе фактов. Последние, в свою очередь, говорят, что НЛО частенько ведут себя как живые существа, а не как объекты искусственного происхождения.

Например, НЛО могут оставлять после себя странного вида выделения, названные "волосами ангела". Это некое студенистое паутинообразное вещество, выпадающее на землю после пролета "тарелочки". По данным, приведенным в книге известного уфолога и популяризатора науки Зигеля "Наблюдения НЛО в Советском Союзе", "волосы ангела" порой покрывают землю достаточно плотным слоем, но через несколько часов бесследно исчезают. При прикосновении к ним руками они обращаются в комочки радиоактивной слизи с отчетливым запахом сероводорода.

Академик Петрянов-Соколов, директор Института физической химии, дал в свое время следующее заключение по образцам "волос ангела": "Проба представляет интерес как очень тонковолокнистое вещество и не имеет аналогов в земной природе".

Известен еще один случай лабораторного анализа этого феномена. 27 октября 1954 года во время тренировки футбольного клуба "Фиорентина" на стадионе во Флоренции над городом появилось несколько овальных светящихся тел, совершавших зигзагообразные маневры. Когда они исчезли, на землю стал падать странный снег, напоминающий растрепанную блестящую вату. Люди пытались ловить нити руками, но они моментально таяли. Один из болельщиков, присутствовавших на стадионе, догадался намотать нити на палку, после чего поместил их в банку и отнес в химическую лабораторию своего университета. Выяснилось, что "волосы ангела" состоят из странного сочетания бора, кремния, кальция и магния.

Удивительные метаморфозы

Помимо способности оставлять за собой выделения, НЛО обладают рядом других особенностей, указывающих на их биологическую природу. Одним из самых необычных свойств НЛО стали их странные превращения. Они выражаются в изменениях формы и размеров или в разделении на части с последующим полетом каждой части в отдельности (размножение делением?), а иногда, наоборот, с соединением нескольких объектов в один. Вот несколько тому примеров.

В марте 1959 года в Варшаве наблюдался неизвестный объект, зависший над дворцом культуры и науки. Объект выглядел как две сферы разного диаметра, соединенные цилиндром. Потом он превратился в диск и удалился в сторону Млоцина, но вскоре возвратился назад и принял прежнюю форму.

Довольно странный случай произошел в декабре 1969 года около деревни Лызово Пермской области, где над опушкой леса у буровой вышки появились два светящихся эллипса. Они увеличились в размерах и слились в один шар, по обеим сторонам которого как бы на одной "перекладине" возникло два шара меньших размеров. Вся эта светящаяся "гантеля" длиной 10-15 метров пролетела в 100 метрах от буровой. В среднем шаре блеснула искра и вскоре превратилась в диск размером чуть меньше видимой луны, но ярче ее. Затем вместо трех шаров правильной формы стал виден только один довольно рыхлой структуры с диском посередине, а через несколько секунд диск исчез, и бесформенный шар скрылся за горизонтом.

Неоднократное изменение формы было зафиксировано у НЛО, пролетавшего над Эстонией в июне 1975 года. Появившись над Таллином, он вначале имел форму серебристого треугольника, но потом превратился в шар и полетел на восток. Над Кехрой он выглядел как треугольная пирамида, а над Айгвиду приобрел Т-образную форму и казался прозрачным. Над Раквере он был в виде цилиндра, а над Кохтла-Ярве — в форме яйца в вертикальном положении. Далее он полетел на Нарву и с наступлением темноты ярко засветился. Высота полета НЛО была около 18 километров.

Объект двигался против или перпендикулярно направлению ветра.

Иногда у наблюдателей создавалось впечатление, что объекты на их глазах увеличивались или уменьшались в размерах. Так, осенью 1978 года в Алупке три свидетеля в течение 15 минут наблюдали неподвижно висевший оранжевый шар, который становился то больше (достигал размеров луны), то меньше (превращаясь в точку). Вдруг к нему приблизился маленький светящийся шарик и соединился с ним, после чего большой шар перестал менять свои размеры и ярко вспыхнул, а через 5 минут стал уменьшаться и исчез.

Способность к размножению

Известно немало случаев, когда на глазах очевидцев НЛО как бы делились на две и более частей, которые потом разлетались в разные стороны. В сентябре 1980 года в 200 милях юго-западнее Гибралтара члены команды исследовательского судна "Виктор Бугаев" наблюдали зависший над кормой сигарообразный объект белого цвета с черной полосой, из которого исходили два желтых луча. На глазах у очевидцев этот объект разделился на две части, одна полетела на северо-восток, а другая — на северо-запад. Все наблюдение продолжалось 4 минуты и зафиксировано в бортовом журнале.

В газете "Известия" от 23 марта 1988 года рассказывалось, как несколько дней назад — 18 марта — экипаж и пассажиры китайского самолета, летевшего из Пекина в Урумчи, наблюдали неизвестный объект, похожий на баскетбольный мяч. Первоначально он двигался навстречу лайнеру, но вскоре изменил направление полета и разделился на две части. Они вращались с большой скоростью, а потом удалились друг от друга. Все наблюдение продолжалось 13 минут.

А вот совершенно невероятное описание. В ноябре 1968 года во Французских Альпах доктор X. увидел два совершенно одинаковых диска диаметром около 65 метров и высотой 16 метров, которые на малой высоте приближались к дому. Их верхние части были серебристо-белыми, а нижние — красными. Диски вращались вокруг своих вертикальных осей и каждую секунду вспыхивали. Потом они стали сокращать расстояние между собой, пока, наконец, не слились в один диск. Он подлетел к дому и стал "на ребро", направив на доктора X. луч света. Тут же раздался взрыв, и НЛО исчезло.

В феврале 1974 года в Валени-Мунте (Румыния) десять воспитанниц детского дома наблюдали, как две неподвижно висевшие светящиеся оранжевые сферы медленно приблизились друг к другу и слились в один эллипсоидный объект диаметром около 7 метров, который увеличил скорость и исчез.

В феврале 1979 года под городом Горьким можно было увидеть, как два светящихся объекта, оставлявшие за собой серебристые шлейфы, соединились в один.

А вот наблюдения специалистов. В июле 1977 года в Баку астроном Тихонов в телескоп заметил двигавшийся на большой высоте желто-зеленый объект, который, сделав две остановки, разделился на две половины. Через несколько секунд одна из этих половин тоже разделилась на две части, причем каждое деление сопровождалось взрывом. Вскоре одна из малых частей присоединилась к целой половине, а потом отошла в прежнее положение. Затем все три части сблизились не соединяясь, а через некоторое время снова разошлись и скрылись из виду.

В апреле 1964 года в районе Гомера, штат Нью-Йорк, врач-физиолог и четыре свидетеля увидели в небе продолговатый объект, похожий на подводную лодку. Из его хвостовой части сверкнула вспышка, он рванулся вперед, но внезапно остановился. Посреди объекта появилось вздутие, и он также быстро рванулся назад. Вдруг остановился, стал укорачиваться, приобретая форму блюдца с утолщением на конце. Потом сделался совершенно круглым и разделился по горизонтали на две половины.

После этого верхняя половина стала удаляться, а нижняя — опускаться под углом 45 градусов к горизонту. Она тоже разделилась на две части, причем ее верхняя часть овальной формы исчезла вдали, а нижняя приняла вид вертикального стержня, который тоже вскоре испарился.

Найти подходящее объяснение таким превращениям уфологам не удается. Это и понятно, ведь они полагают, что НЛО — искусственный объект, а в земной технике нет аналогий тем эффектам, которые демонстрируют нам летающие тарелки. Однако стоит представить себе, что НЛО имеют живую природу, как многое становится понятным. Все эти метаморфозы мы можем наблюдать в микроскоп, установленный над чашкой Петри, где живет и развивается колония самых обыкновенных бактерий.

Итак, мы можем предположить, что люди, наблюдавшие неопознанные летающие объекты, стали свидетелями проявлений жизнедеятельности неких, пока еще не известных науке, животных, обитающих в высших слоях атмосферы. И, по крайней мере, эта гипотеза ничем не хуже той, согласно которой НЛО — это корабли инопланетных пришельцев.

Антон Первушин

Высшие сферы.

Секретные материалы (Санкт-Петербург). — 16.12.2002.