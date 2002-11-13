Химиотрассы - загадка неба?

Что такое химиотрассы

Химиотрассы — это новое явление, которое наблюдают во всем мире. Создается впечатление, что правительство специально использует самолеты для распыления аэрозольного вещества, которое может вызывать усталость и подавленность людей.

Но зачем?

Обычные выхлопные полосы, оставляемые самолетами, быстро рассеиваются, не бывают достаточно длинными и зависят от режима работы двигателей. Химиотрассы обычно непрерывно расширяются, постепенно превращаясь в слоистые облака, состоящие из множества колец.

Следует добавить, что после наблюдения странных следов у людей обострялись хронические заболевания. Многие свидетели отмечали падение с неба паутинообразного вещества. Лабораторный анализ образцов, которые удалось получить, показал наличие биологических агентов, таких как: Pseudomonas Fluorescens, Streptomyces и редкий фермент используемый для создания вирусов.

Специалист по вирусам, имеющий 20-летний опыт исследований, обнаружил редкий вирус гриппа V2, который обычно можно найти только в лаборатории.В течение прошлых месяцев исследователи США и Канады смогли собрать внушительную коллекцию фотографий и отчетов очевидцев, описывающих странные явления, происходящие в небе над их головами. Мы давали независимым исследователям внимательно рассмотреть различные фотографии явления известного как химиотрассы.

Большинство людей, видевших фотографии и читавших отчеты, находились в большом затруднении, чтобы соотнести эти явления с обычными выхлопами самолетов, которые каждый день выполняют коммерческие перевозки.

Многие из опрошенных описывали чувство беспокойства при виде этих фотографий и отчетов. Те из нас, кто поддались чувству естественного человеческого любопытства, нашли в себе силы, чтобы выключить телевизор, выйти на улицу и посмотреть на небо, были вознаграждены непосредственным наблюдением этих явлений.

Этот уникальный опыт наблюдения феномена позволил многим исследователям сделать потрясающее заключение о том, что над нашими головами развертывается какой-то грандиозный национальный проект (правительства США), не имеющий четких границ.

В настоящее время до конца не известны ни цели, ни исполнители этого проекта. Кристально ясны только два факта —

это не обычная техногенная деятельность;

данный феномен происходит каждый день, охватывая вся территорию США.

Выхлопы самолетов не являются химиотрассами

Химиотрассы не являются обычными выхлопами двигателей самолетов, которые мы можем наблюдать каждый день. Есть вполне определенные различия в природе формирования, развития и поведении этих явлений, которые дают возможность проводить между ними четкую границу. Обычные самолетные выхлопы состоят из ледяных мельчайших кристалликов, которые образуются на высотах более 31000 футов (10,5 км). На более низких высотах они просто не могут сформироваться вне зависимости от типа и скорости самолета. На высотах более 31000 футов выхлопы кажутся тонкими заостренными линиями (если наблюдатель смотрит вертикально вверх, перпендикулярно положению самолета). Обычно они испаряются в течение минуты и очень редко простираются на достаточное расстояние позади самолета.

Напротив, химиотрассы создаваемые воздушными судами наблюдались как на высотах от 8000 до 33000 футов. Обычно они образуются на высотах ниже 30000 футов. Обычный выхлоп не может сформироваться на этой высоте. Поэтому наблюдение выхлопов ниже 30000 футов с большой вероятностью является химиотрассой. Обычно они проявляются в виде больших дымовых следов имеющих тенденцию со временем становиться шире и плотнее. Они не испаряются и не теряют плотности. Параллельные химиотрассы в течение нескольких часов могут сливаться в большие перистые облака. Очень часто химиотрассы напоминают по форме рыбий хребет, состоящий из множества округлых сочленений. После появления химиотрассы голубое небо кажется испещренным паутинной сетью. Потом оно может стать пасмурным и даже серым.

Химиотрассы приводят к заболеваниям

Неоднократны случаи заболевания людей, в области проживания которых наблюдается появление химиотрасс. Джордж Филер, редактор популярной еженедельной интернет-газеты, приводит следующую статистику увеличения заболеваний странной болезнью сходной по симптоматике с гриппом.

Вспышка заболевания наблюдалась на севере Техаса в третьи и четвертую недели декабря 1999 года.

Плано — 98%,

Левисвилл — 81%,

Лэйквуд — 76%,

Даллас — 30%.

Центр наблюдения за химиотрассами (The Contrail Research and Reporting Center), сообщил, что в течение десяти декабрьских дней (1999 г.) на севере Техаса было отмечено необычайно высокое число наблюдения химиотрасс. Джордж считает, что между этими двумя событиями есть прямая связь, несмотря на то, что медики комментируют вспышку заболевания по-другому (George Filer, Filer's Files # 1, 2000).

Канадский исследователь Уильям Томас и журналист Ерминиа Кассини сообщили, что

в течение апреля 1999 года военно-транспортный самолет несколько раз выбрасывал химиотрассы над территорий Канады и США.

Кассини удалось собрать образцы коричневого желеобразного вещества, которое осело на землю, после того как самолет улетел.

Вслед за этим произошел ряд странных событий. Кассини вскоре заболел гриппом. Биолог, выполнявший анализ вещества, был госпитализирован с симптомами поражения верхних дыхательных путей. Женщина, на дом которой попала желеобразная субстанция, также переболела гриппом, а через месяц у нее случился сердечный приступ. В результате проведенных анализов были обнаружены различные биологические вещества чрезвычайно опасные для здоровья человека. (William Thomas, Erminia Cassani, Sky Samples Analyzed).

Аномальные зоны и химиотрассы

Исследователь Том Донго из города Седона (шт. Аризона, США) придерживается альтернативной гипотезы использования химиотрасс. Том занимается исследованием порталов и аномальной зоны, расположенной в 20 милях от Седоны. По гипотезе Тома и других исследований седонской аномалии, порталы могут являться проходами в иные измерения. Этой увлекательной проблеме посвящена книга Тома "Пересекающиеся измерения".

Донго считает, что природу химиотрасс следует искать в другом направлении:

"...Мы знаем очень немного об этом третьем портале. Мы не знаем, насколько он силен или насколько он слаб. Подобные аномалии очень часто исчезали, если на них сосредотачивало свое внимание достаточное количество людей. Такое уже не раз случалось в прошлом. Иногда может показаться, что такие аномалии кто-то сознательно "выключает".

Мы хотим собрать как можно больше информации и изучить все, что возможно пока третий портал еще активен. Мне удалось побеседовать с несколькими исследователями из других мест, которые сообщили мне, что правительству США точно известны локации всех крупных порталов в нашей стране. Правительство скупает землю, на которой расположены порталы, изолирует эти области, а если это невозможно — попросту уничтожает порталы. Есть несколько весомых аргументов, подтверждающих подобные заявления.

За несколько месяцев до того, как эта книга вышла из печати, 22 мая 1995 года область вблизи портала, который мы изучали, была опылена каким-то химическим составом, издававшим сильный запах. Эта операция проводилась глубокой ночью и была выполнена с вертолета, либо планера. С 1993 года подобные "опыления" проводились по всей стране и никак не комментировались. Согласно приватному заявлению одного из полицейских чиновников штата Монтана, подобные акции неоднократно проводились в других штатах США.

В одном случае, имевшем место в западном штате, был проанализирован врачом в кардиологическом центре в Айдахо (Coeur d' Alene, Idaho). Вещество было собрано с листвы, попавшей в зону опыления. Когда необычное вещество было проанализировано в лаборатории, удалось выяснить, что оно содержит неизвестный биологический компонент (агент).

Казалось, что первоначальный состав вещества был генетическим образом изменен. В случае с Седоной, собранные образцы до сих пор не проанализированы. (10 июня 1995 года: к доктору из Прескота (Prescott, штат Аризона, город, расположенный в 30 милях от Седоны) обратилось 16 пациентов, жаловавшихся на то, что их дома и ранчо подверглись воздушному опылению каким-то химическим реактивом с резким неприятным запахом).

Уничтожение порталов не влияет на активность аномальных зон. Она даже усиливается..." (Tom Dongo, Merging Dimensions. The Opening Portals of Sedona).

Военные игры в небе

Американский исследователь Майк Блейр более категоричен в своих выводах относительно природы и назначения химиотрасс. В официальном докладе от 11 июня 2001 года, выложенном в сеть Интернет, он четко называет основных виновников этого феномена и причины его возникновения. Основу химиотрасс составляют соли бария. Распыление этого химического вещества проходит в рамках военной программы испытания новейшей радарной системы (RFMP). Основанная на эффекте отражения радиоволн, она позволяет наблюдать за объектами в трех измерениях. Для получения трехмерной картинки также используются спутники на орбите земли и сеть мощных компьютеров, обрабатывающих и сводящих поступающие сигналы. Для этих целей была разработана специальная компьютерная программа (VTPRE).

Первоначально система трехмерного радарного слежения позволяла наблюдать только за объектами, находящимися на воде. Опыты с объектами на поверхности земли не удавались, так как требовались особые атмосферные условия, позволяющие проводить сигнал специальным образом (на сленге военных — "трубопровод" - ducting).

Проблема была решена после того, как над территорией США начали распылять аэрозольную смесь из солей бария. Таким образом, атмосфера становилась пригодной для проведения высокочастотных сигналов — "труб". Исследователь-физик из Брукхэвена объяснил этот эффект так: химические и электрические особенности смеси не позволяют влаге рассеиваться в атмосфере, концентрируя ее вокруг аэрозольного облака. Такое состояние атмосферы является благоприятным для проведения сигналов военной системы RFMP/VTPRE.

"Если распылить бариевую смесь в виде линейной структуры от точки А до точки Б — это позволит наилучшим образом поддерживать связь между стратегическими пунктами, несмотря на кривизну земли". — Добавил он. — "Также это обеспечивает лучший контроль за высокочастотными сигналами противника".

Однако, это не единственное применение химиотрасс.

Другой проект также основан на использовании солей бария и предназначен для управления погодой. Данный проект курируют ВВС США. В его основе лежат закономерности, впервые открытые ученым Николой Теслой. Этот проект также известен как HAARP, основой которого является манипулирование природными процессами. Об этом проекте известно немного, несмотря на то, что работы над ним начались уже в середине 50-х годов. По заявлению некоторых независимых исследователей успешные испытания установок управления климатом по проекту HAARP были проведены в 1998 году.

Ясно, что возможность управления погодой — ливневые дожди, ураганы, шквальные ветры, пылевые бури, засухи — могут поставить на колени любого противника без единого выстрела.

Еще один проект, с которым связывают появлением химиотрасс, финансируется Управлением Перспективных исследований министерства обороны США (DARPA), нацелен на обнаружение и подавление возможной биологической атаки противника.

Эта программа также использует в качестве аэрозольной основы смесь бариевых солей вместе со специальными волокнами полимера. Эта особая комбинация позволяет обнаруживать биологические агенты. С целью проверки эффективности программы, в атмосфере распыляют некоторые биологические агенты.

Исследователи полагают, что смесь бариевых солей, полимерных волокон и других химических реагентов в атмосфере может являться причиной внезапных и необъяснимых кровотечений из носа, астмы, различного рода аллергии, пневмонии, болезней верхних дыхательных путей и артритов. Химикалии, распыляемые в атмосфере, приводят воздух и почву в состояние, которое может быть опасно для здоровья человека, одновременно стимулируя рост болезнетворных бактерий.

Соли бария очень хорошо впитываются в кишечный трак и мускульную ткань. При этом нет никаких клинических данных, которые бы описывали длительное воздействие на организм человека малых доз солей бария.

"Программа держится в секрете, потому что Комитету по охране окружающей среды вовсе не обязательно знать о ее побочных действиях на организм человека. — Заявил один исследователь. — Негативные факторы — основная причина секретности".

Для сведения: БАРИЙ Используется в вакуумной технике, в сплавах (типографские, подшипниковые). Соли бария — в производстве красок, стекол, эмалей, медицине. Токсичны все растворимые соли бария. Практически нетоксичен нерастворимый сульфат бария, применяемый в рентгенологии. Смертельная доза хлорида бария при приеме внутрь 0,8-0,9 г, углекислого бария — 2-4 г.

Симптомы: при приеме внутрь ядовитых солей бария возникают жжение во рту, боли в области желудка, слюнотечение, тошнота, рвота, жидкий стул, головокружение. Кожные покровы бледные, покрыты холодным потом, через 2-3 ч возникает выраженная мышечная слабость (вялый паралич мышц верхних конечностей и шеи).

Пульс замедлен, слабый, отмечаются нарушения сердечного ритма,

падение артериального давления.

Одышка,

цианоз слизистых оболочек.

Лечение:

промывание желудка,

слабительные средства,

сифонные клизмы.

Симптоматическая терапия. (Сборник-справочник "Домашний доктор", АОЗТ "Паритет", 1997).

Авиамеханик обнаружил правду?

В поисках ответов на вопросы, которые мне так и не удалось получить, я просмотрел множество статей, рассылок, форумов и новостных групп в Интернете. В большинстве случаев люди просто обсуждали — чем могут являться химиотрассы, выдвигая общеизвестные гипотезы. Я познакомился с некоторыми исследователями, утверждавшими, что они располагают исчерпывающей информацией. В результате общения с ними, на мой e-mail пришла копия письма, которое может дать ответ на вопрос "КАК это делается". Ниже я привожу полный текст письма, без литературной правки и сокращений. Я постарался выполнить максимально точный перевод, хотя некоторые технические термины вставили меня в тупик:

"По причинам, которые вы поймете в процессе чтения, я не могу назвать свое имя. Я работаю авиамехаником гражданских авиалиний на станции технического обслуживания в большом аэропорту.

В первую очередь я хочу рассказать об определенной "иерархии" среди авиамехаников. Это очень важно для моей истории, и вы скоро сами поймете почему. Авиамеханики работают в трех основных направлениях. Авиационная электроника, двигатели и системы управления полетом. Авиамеханики, работающие над этими системами находятся на верхней ступени "иерархии". За ними следуют механики, обслуживающие системы кондиционирования и гидравлики. И наконец, механики, обслуживающие остальные малозначительные системы. В самом конце иерархического списка находится персонал отвечающий за систему удаления отходов. Никому не хочется работать с трубами, помпами и резервуарами системы обслуживания уборных авиалайнера.

Однако в каждом аэропорту, где мне приходилось работать, существует 2-3 механика-добровольца, ответственных за систему санузлов и вспомогательных механизмов. Остальные механики рады позволить им делать это. Обычно находится не более 2 или 3 механиков, согласных на такую работу. Обычно этим парням уделяют не много внимания и остальной технический персонал не стремиться устанавливать с ними дружеские отношения. Честно говоря, я тоже особенно не думал над этой проблемой до последнего месяца.

Как правило, большинство авиалиний имеют договоры с прочими авиалиниями, посещающими аэропорт. Если у них случаются проблемы с самолетом, один из наших механиков будет его обслуживать. С другой стороны, если наш самолет будет нуждаться в помощи в аэропорту, с которым у нас есть договор, местные механики окажут нам помощь.

В прошлом месяце меня неожиданно вызвали из нашего техцентра на обслуживание самолета другой авиалинии. Диспетчер, передавший мне запрос, не знал, какая именно неисправность возникла на борту лайнера. Когда я прибыл на место, оказалось, что поломка возникла в системе удаления отходов. Мне не оставалось ничего больше, как взяться за эту работу. Когда я проник в технический отсек, то сразу понял, что здесь что-то не так. Там находилось больше насосов, резервуаров и труб, чем должно было быть. Сначала я решил, что система была модифицирована.

К тому моменту я уже десять лет работал механиком. Пытаясь найти неисправность, я быстро обнаружил дополнительный трубопровод и резервуары, которые не были включены в систему удаления отходов. В тот момент, когда я попытался понять их назначение, появился другой механик из нашего центра. Это был один из тех парней, которые отвечают за подобные системы. Я с облегчением предоставил ему разбираться с возникшей проблемой. Уходя, я поинтересовался у него о дополнительном оборудовании. Он отшутился:

"Не стоит беспокоиться о моем конце самолета, пускай он сам о себе побеспокоится!"

На другой день мне пришлось повозиться с компьютером в нашем техническом центре, отыскивая необходимую электрическую схему. Я попытался найти и то оборудование, которое видел прошлым днем. К моему удивлению на чертежах не были указаны приборы, которые я видел собственными глазами. Покопавшись в архивных файлах, я также ничего не смог обнаружить. Теперь мне уже просто стало любопытно выяснить, для чего предназначалось это оборудование.

На следующей неделе к нам в ангар пригнали три самолета для плановой проверке. На протяжении всего осмотра вокруг самолета находится обслуживающий персонал. После окончания моей смены я решил взглянуть на систему удаления отходов. Я был уверен, что никто не заметит, что на борту появился лишний механик. Мои поиски удались, — на самолете было установлено дополнительное оборудование!

Я начал изучать систему труб, наносов и емкостей. Я нашел то, что могло оказаться блоком управления всей этой системы. Это был стандартный авиационный шкаф, в котором обычно размещают приборы и системы управления, только на нем не было никаких маркировок и надписей. Я смог без труда найти управляющие провода, идущие от шкафа к насосам, но мне не удалось обнаружить цепи управления, которые бы входили в таинственный прибор. Единственными проводами, идущими в ящик, были контакты бортовой системы питания самолета.

Вся система состояла из одного большого и двух маленьких резервуара. На глаз можно было определить, что их емкость большого резервуара равна 50 галлонам. Резервуары были соединены с заполняющими и выпускными клапанами, которые уходили под фюзеляж позади сливного клапана системы удаления отходов. При внешнем осмотре я не без труда обнаружил скрытые люки для доступа к этим клапанам рядом с дренажными панелями слива отходов.

Я попытался проследить трубопровод, ведущий от насосов. Этот шланг подключался к сети более мелких трубок, заканчивающихся и задней поверхности крыла и горизонтальных стабилизаторов. Если вы посмотрите на крылья большого самолета с близкого расстояния, то заметите множество проводов размером с палец. Это — стоки статического заряда. Они предназначены для рассеивания статического электричества, которое образуется на поверхности фюзеляжа и крыльев во время полета. Каждый третий провод являлся трубкой загадочной системы. Стоки статического разряда были намеренно удалены и на их место поставлены непонятные трубки.

В этот момент один из инженеров, находящихся на крыле, заметил меня. Он приказал мне покинуть ангар, заметив, что моя смена закончена, и я не имею полномочий на сверхурочную работу. Следующие два дня я был слишком занят, чтобы продолжить исследования. Через пару дней после моего внештатного исследования меня вызвали на один из бортов для замены термодатчика. Я справился с этой работой за два часа и вернулся к работе с документами.

Примерно через полчаса меня вызвали в кабинет руководителя технической службы. Когда я появился в офисе, кроме начальника меня ждали двое наших сотрудника из отдела контроля и еще двое людей, которых я не знал. Он сказал мне, что обнаружены серьезные неполадки. Он предложил заполнить мне бланк неисправности. Он вручил мне официальный бланк, в котором говорилось, что я установил дефектный датчик и предложил мне подписать его. Я попытался возразить. Я объяснил им, что произошла какая-то ошибка, и я в полной мере выполнил свою работу. Тогда двое сотрудников из отдела контроля предложили мне пройти к самолету и вместе осмотреть неисправный блок. В этот момент я поинтересовался, кто эти двое незнакомцев? Начальник техслужбы ответил, что они являются представителями службы безопасности авиалинии, но он не намерен сообщать мне их имена.

Мы подошли к самолету, который должен был быть уже в воздухе, но все еще стоял на парковке. Открыв технический отсек, один из сотрудников извлек датчик. Он проверил регистрационный номер и показал каждому из нас, что это был старый датчик. Затем мы направились на склад. Мой отчет о проделанной работы был еще раз проверен. С полки была извлечена герметическая коробка для хранения приборов, из которой извлекли термодатчик с серийным номером, который я установил. Я не могу понять, кто мог произвести подмену. Мне сообщили, что я уволен без всякой денежной компенсации и пособия и должен сдать дела в течение недели.

Весь следующий день я находился дома, задаваясь вопросом, что же произошло, и в какую адскую историю я впутался. Вечером раздался телефонный звонок. Незнакомый голос сообщил:

"Теперь вы знаете, что случается с механиками, которые суют свой нос не в свои дела. В следующий раз, если вы начнете работать над системами не входящими в ваши компетенции, вы потеряете работу. Я полагаю, для первого раза этого достаточно. Думаю, очень скоро вы снова сможете приступить к работе..."

БАНГ! В трубке раздались короткие гудки.

Существовала странная связь между моим увольнением и таинственным трубопроводом на борту самолета. Следующим утром мне позвонил директор. Он заявил, что благодаря моему прекрасному отчету о техническом состоянии самолета, удалось закончить ремонт на сутки раньше, и что я могу немедленно приступить к работе. Я был совершенно сбит с толку и думал только об одно, кого или что пытается прикрыть директор и кто эти люди?

Следующий день прошел так, как будто ничего и не случилось. Никто не обмолвился о прошлом инциденте и о "поврежденном" датчике. Ночью я попытался отыскать в сети Интернет ответы на мучавшие меня вопросы. Случайно я натолкнулся на материалы о химиотрассах. Все неясности соединились вместе, образовав четкую картину действительности. На следующее утро на работе в моем запертом шкафу я обнаружил записку. В ней значилось: "Любопытство погубило кошку. Не стоит посещать сайты в Интернете, которые не входят в сферу ваших профессиональных обязанностей".

Инопланетяне следят за мной

Теперь вы тоже знаете, как они работают. Я не знаю, что именно ОНИ распыляют, но я могу рассказать вам, как они это делают. Я полагаю, ОНИ используют "медовозы". Так мы называем специальные грузовики-цистерны, предназначенные для вывоза отходов. Обычно аэропорты заключают контракты с ними, не у кого не возникает желание подходить близко к "медовозам". Кто захочет стоять рядом с грузовиком, наполненным дерь_ом? В то время как опорожняются танки с отходами, они заполняют систему распыления. ОНИ знают маршруты самолетов и, очевидно, могут программировать блок управления распылителями таким образом, чтобы он самостоятельно включал систему после набора определенной высоты. Распылительные трубки в поддельных стоках статического заряда столь малы, что их просто невозможно заметить. Не удивительно, что они до сих пор не обнаружены".

Выводы

Химиотрассы существуют. Их наблюдают в США, Канаде. После того как я показал черновой вариант статьи моим друзьям, они сообщили, что также наблюдали подобное явлений, следовательно, химиотрассы существуют и в России. Химиотрассы наносят вред здоровью человека. Исследования показывают, что в состав химиотрасс входят соли бария и активные биологические компоненты. Химиотрассы могут использоваться военными для создания перспективной радарной системы трехмерного наблюдения. Химиотрассы могут использоваться военными для управления погодой. Химиотрассы могут использоваться военным для предотвращения последствий возможной биологической войны. Химиотрассы могут использоваться военными для подавления порталов и аномальных зон. Комитет по охране окружающей среды не знает о проведении подобных испытаний и не располагает результатами анализов химиотрасс. Проблема существует. Несмотря на многочисленные мнения исследователей, которые кажутся убедительными и обоснованными, мы не можем быть в полной мере уверены в том, что же на самом деле представляют собой химиотрассы, и зачем они нужны.

Ясно одно, мы снова сталкиваемся с проблемой сокрытия информации. По опыту мы знаем, обычно скрывают информацию, которая "работает на войну" или представляет "потенциальную опасность для здоровья человека".

И до тех пор, пока военные и правительство будут молчать, до тех пор пока самолеты будут оставлять за собой зловещие химиотрассы, до тех пор, пока люди будут заболевать в результате "небесных опылений", нам следует держать наготове противогаз, а при виде самолета в голубом небе, бежать в сторону убежища. Кто знает, что он несет на своем борту?...

Николай Субботин

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