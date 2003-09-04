Секреты "библейского кода" обсуждают до сих пор

Как известно, в своё время нью-йоркский журналист Майкл Дроснин сделал себе имя (и немалые деньги!), написав книгу о том, что в библейском тексте есть, якобы, тайный "код". Книга тотчас стала бестселлером. Вокруг "библейского кода" разыгрались нешуточные страсти, которые не утихают и до сих пор. В жаркие споры оказались вовлечёнными и представители духовенства, и компьютерщики, и даже исследователи древних языков.

Компьютер нашел код предсказаний

А суть в том, что — как это подавал Дроснин — на основе компьютерных технологий двумя израильтянами был проанализирован фрагмент библейского Ветхого Завета — т. н. Тора, известная также как "Пятикнижие Моисея", и там, якобы, обнаружились явные признаки некоего "кода", пользуясь которым можно узнать и о прошлом, и о будущем. Посредством такого "кода" в Библии было, вроде бы, предсказано убийство израильского премьер-министра в 1995г, крупное землетрясение в Лос-Анджелесе в 2010 году и прочие события — и уже свершившиеся, и предстоящие.

Эта книга была воспринята как сенсация. Следом за ней появилось ещё несколько — от разных авторов, но на ту же тему. У нас в России тоже тогда публиковали массу статей о "замечательном открытии". Верующие воодушевились — вот она, вековая мудрость! Теперь, наконец, она доступна и простым смертным.

Было немало и критических статей — но не у нас, а на Западе. Некоторые написаны учёными, разоблачающими несостоятельность самой методики, всех этих компьютерных штучек. Тем не менее, Майкл Дроснин не успокоился. Только что он выпустил ещё одну книгу — "Библейский код II — отсчёт пошёл". И в ней опять уверяет, что в Ветхом Завете закодированы все наиважнейшие события, в том числе, — и глобальный экономический коллапс 2002-го года, и ядерная война 2006-го, в результате которой погибнет практически всё человечество. Так что, господа, можете начинать пресловутый "отсчёт" — сколько ещё нам осталось до 2006-го. Более того, Дроснин "задним числом" утверждает, что в Библии есть даже указания на террористический акт 11 сентября 2001г, когда рухнули оба здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и на то, что президентом США должен был стать именно Джордж Буш. И о многих заказных убийствах тоже, якобы, в Библии сказано. Именно 11 сентября 2001г компьютер "нашёл" в Библии указание на "башни-близнецы", и "самолёт", а также такие слова, как "преступление бен Ладена". Ну, и прочие перлы. Словом, там есть всё и обо всём, за исключением, разве что, — кто получит очередную премию Оскара.

И это, друзья, просто поразительно! То есть не то поразительно, что кто-то отыскал всё это в Библии (при известной ловкости рук даже в "Войне и мире" Толстого можно отыскать подобный "код"), а то, что кто-то всё ещё в этот "код" верит. Вы знаете, как им пользуются? Берут текст, убирают интервалы между словами, дают компьютеру задание выбрать каждую, скажем, третью букву, или каждую 28-ю, или каждую сотую. Выбранные буквы располагают столбиками с произвольной длиной строки. И смотрят, не сложилось ли где-нибудь в этой абракадабре какое-то понятное слово. Но КАК это слово ищут — вот что важно!

Текст на иврите, как известно, должен читаться справа налево. Компьютер же, как ему велено, "прочёсывает" столбики букв по горизонтали, по вертикали, слева направо или справа налево, и даже по диагонали! Где-нибудь и как-нибудь искомое слово, глядишь, и выплывет!

Поскольку сам Дроснин объявил себя атеистом, он считает, что господь Бог тут ни при чём, и открытие "библейского кода" — наука в чистом виде, результат развития компьютерных технологий. А поскольку у древних израильтян никаких компьютеров не было, то, значит, им надиктовали Библию некие "высшие существа", может, — космические пришельцы. Они-то текст и закодировали, чтобы земляне, когда поумнеют, могли дойти до всего своим умом. Этот код — так считает Дроснин — и есть неопровержимое свидетельство того, что во вселенной мы не одиноки. А принял послание пришельцев Моисей. Но и он не мог знать, что текст зашифрован. Откуда же, спрашивается, взялась сама идея — искать тайные слова в Библии?

А вот в этом деле большими мастерами были средневековые раввины. Один из них, например, говорил, что если вы начнёте с последней буквы первого слова еврейской Библии ("t" в слове "bereshit"), и затем станете "перескакивать" через каждые пятьдесят букв, то получите слово "T-O-R-A-H" (Тора). Раввины, надо признать, имели большой опыт по части обнаружения столь многозначительных примеров.

Код содержится лишь в "оригинале"

В нашу эпоху этим занимался раввин Майкл Дов Вайссмандл. Он был вундеркиндом в изучении Талмуда и, к тому же, обладал блестящей эрудицией в таких областях, как астрономия и математика. Вайссмандл потратил многие годы жизни, разыскивая в Торе закодированные слова и фразы. Вторая мировая война прервала его занятия, но часть его работ была издана посмертно в 1958 году. Почему это важно? Потому что именно работа Вайссмандла подтолкнула двоих израильтян к тому, чтобы компьютеризировать поиск. Видный математик Елииаху Рипс и физик-аспирант Дорон Витзум объединили свои усилия, чтобы проводить исследования "равноудаленной последовательности букв" (РПБ). К 1985 году эти двое и обнаружили "код" в Библии. Дроснин настаивает, что код содержится лишь в "оригинале" библейских книг.

Но в том-то и штука, господа, что этого "оригинала" просто-напросто нет! Ни у кого. И никто не может с достоверностью сказать, какой из многочисленных рукописных вариантов Писания может считаться оригиналом. Точным мог быть лишь текст, написанный рукой самого Моисея. Однако Пятикнижие не зря называют "стёганым одеялом путаницы", — ведь многие части Торы были дополнены, изменены и "отредактированы" в сроки, значительно превышающие продолжительность жизни Моисея! Словом, хотя он и считается общепризнанным автором Торы, фактически же все известные тексты вошли в обиход через столетия после его смерти. Так что здесь приходится признать "мозаичное авторство".

Более того. Так называемый "стандартизованный" текст Ветхого завета стал вырабатываться лишь между 500 и 1000 годами нашей эры, когда он уже претерпел значительные изменения, но и тогда это было сделано далеко не идеально. Для понимания содержания это не проблема — так или иначе, всё ясно. А вот для "дешифровки" требовалось бы сохранение каждой (!) изначальной буквы — с полной точностью! Такого, увы, нет и быть не могло. Тексты дошли к нам лишь в виде копий, сделанных на протяжении веков многочисленными писцами, и в каждой рукописи переписчики допускали массу ошибок — пропускали буквы, слова, целые фразы, а также добавляли свои толкования, заменяли некоторые слова более понятными (с их точки зрения) и т. п. Какой уж тут точный текст! Так что и "код", для выявления которого был взят один из средневековых текстов, — чистой воды фальсификация, от начала до конца.

Джеффри Тигай из Пенсильванского университета справедливо отмечает, что иудейский манускрипт Библии, которому 1000 лет, содержит на 45 (!) букв больше, нежели тот "оригинальный" текст (там 304805 букв), каким пользовались нынешние "дешифровщики" из команды, прославляемой Дросниным. Ничего себе точность, ничего себе "оригинал"! Как же код мог сохраниться при потере 45 букв? Мистика, да и только.

Библейский код — это миф

Впрочем, никакой мистики тут нет. С того самого момента, когда появилась первая книга Дроснина, я, признаться, ждала, найдётся ли учёный, кто скажет своё веское слово по поводу этой бессовестной мистификации. И он таки нашёлся!

Этот учёный — Майкл С. Хайзер, специалист по древним языкам. В его арсенале — иврит, библейский греческий, арамейский, сирийский, финикийский, аккадский, шумерский. Докторская диссертация Хайзера тоже посвящена древнееврейской Библии. И у него большой опыт преподавания в евангелистской семинарии в качестве профессора иврита и Ветхого Завета, ряд публикаций по текстовому анализу Священных писаний и по истории древнееврейских текстов.

В своей книге "Библейский код — это миф" Хайзер приводит подробное, но, в общем-то, понятное даже и непосвящённым объяснение, почему в тех текстах, какими пользовалась команда Дроснина, никакого "кода" быть просто-таки не может. Даже и те варианты библейского текста, какие стали нам известны по так называемым Кумранским рукописям (найденным в 1948г), — тоже копии с каких-то более древних текстов. Может, те, самые древние, и могли бы содержать какой-то код, но они, увы, утрачены. А переписчик — это человек, подверженный усталости, так что он непременно ошибается, а иной раз вносит изменения умышленно — по своему разумению, по указанию "свыше" и т. д. Майкл Хайзер демонстрирует всё это примерами, фотокопиями библейских текстов, в которых он находит десятки, сотни искажений!

Не буду "напрягать" вас перечислением всех примеров, статистикой несоответствий и прочими данными из книги Хайзера. Скажу только, что в своё время я потратила на её изучение массу времени и усилий. В переписке с Майклом Хайзером я задавала ему такое множество вопросов, что, в конце концов, он не выдержал: отсканировал целиком свою только что написанную тогда книгу и переслал мне её электронной почтой. Признаюсь, разобраться было нелегко, — я не специалист по древним языкам, хотя довольно прилично знаю Библию. Современную Библию, конечно. Кстати сказать, нашу Библию перевели когда-то отнюдь не с иврита, а с греческого. Перевод на греческий язык, который, как считают, "сделали 70 человек за 70 дней", был выполнен с одного из трёх вариантов, прототип которых найден в Кумране. Но, простите, кто и почему выбрал из трёх именно тот, один? Насколько грамотны были переводчики и переписчики, переложившие это потом с греческого на наш старославянский? Даже когда я сравниваю наш текст с английским или, скажем, испанским переводом, то нахожу немало расхождений. Иными словами, насколько наша Библия близка к оригиналу (которого всё равно нет)? Это только сейчас пробуют выяснить некоторые наши российские энтузиасты, потратившие на уточнение текста не один год. Но можете не сомневаться: новый и более точный перевод всё равно вряд ли увидят православные христиане — церковь не любит перемен!

Любопытно, что одновременно с "библейскими" пророчествами появились всякие "ясновидцы", которые тоже вызвались помочь американскому правительству. Например, в поисках Саддама Хусейна.

К примеру, священник Ирвин Бакстер, проживающий в Ричмонде и работающий пастором в церкви Оук-Ридж, издаёт специальный журнал под названием "Конец света". Он-то и счёл вполне своевременным высказаться "по наболевшим вопросам". Преподобный заявил информационному агентству "Ассошиэйтед пресс", что на 75-80% уверен в одном: описание конца света в 9-й главе Книги Откровения (Новый завет) соответствует войне в Ираке и её последствиям. Помните? "Пятый Ангел вострубил…", потом "Шестой Ангел вострубил", и "умерла третья часть людей". То есть война в Ираке — это, по Бакстеру, труба "шестого Ангела" — начало ядерной войны. А "огонь, дым и сера", выходящие из голов апокалиптических коней — это горящие нефтяные скважины, которые поджёг Хусейн. И не зря же в той же 9-й главе упоминается река Евфрат, протекающая неподалеку от Багдада — всё совпадает!

"Ангел бездны", как сказано там же (9:11) — это, конечно же, Саддам, поскольку "имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион", и это, оказывается, означает "разрушитель", но ведь то же самое означает и имя "Саддам"! Вот такой расклад.

Вообще в США обсуждали эту часть Библии повсюду — и на занятиях многих воскресных школ при церквях, и в интернетовских чатах. И неважно, что там же, в США, профессор и специалист по Новому завету Крейг С. Хилл, а также доктор теологии Поль Тигпен предостерегают верующих против дословного восприятия Библии, тем более, — "Откровения". Каждое поколение, — говорят они, может по-своему прочитывать эти полные символизма строки, и не надо бояться, не надо лишать себя радости жизни!

Но нет, — уж очень мы, видимо, привыкли ждать какой-нибудь пакости, вот и ищем "пророчеств".

Но это так, к слову — к тому, что "новенькое" находят теперь и в Новом Завете, и в Ветхом. Майкл Хайзер скрупулёзно проанализировал тот вариант Торы, где, якобы, "откопали" код. В общей сложности Хайзером обнаружены: полные различия в буквах — 206, буквы опущенные — 60, текстовые неточности — 132. Разве можно здесь говорить о существовании кода! Ясно же, что попытка найти "код" в Библии была обречена на неудачу ещё до того, как его начали искать.

Опровержений по поводу "кода" написано уже множество. 50 профессиональных математиков из разных стран подписали Декларацию против использованной компьютерной методологии, однако одно из самых впечатляющих опровержений — умное и ироничное — сделано видным математиком по имени Брендан МакКей. Он профессор информатики в Австралийском национальном университете в Канберре и член Австралийской Академии Наук. В своей работе "Моби Дик" против Книги Бытия" он, пользуясь тем же компьютерным методом РПБ, находит в английском тексте "Моби Дика" такие удивительные "попадания", как, например", фраза "Никакого кода в Торе"! Более того, он "отыскал" там и сведения об убийстве нескольких всем известных лиц — Авраама Линкольна, Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Индиры Ганди, принцессы Дианы. И всё это — в "Моби Дике"!

Комментарии, как говорится, излишни.

Одно могу сказать — с полной убеждённостью. НЕ ВЕРЬТЕ, что в Библии есть таинственный код. Не верьте и тем предсказаниям, которые, якобы, выискал в Библии компьютер. Ибо их там быть не могло. Не готовьтесь к Армагеддону 2006-го года. Напротив, готовьтесь к тому, что Дроснин ещё напишет и третью, и четвёртую, и, может, десятую книгу. По отношению к учёным это, по меньшей мере, несерьёзно. А по отношению к верующим — святотатство. Для Дроснина же Библия — неисчерпаемый кладезь, откуда он черпает приличные денежки, зарабатывая на легковерии "широких масс" и на искренней вере христиан в мудрость тех, кто написал когда-то Библию.