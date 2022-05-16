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Автор Ирина Шлионская

7,5 миллиона британцев находятся в контакте с умершими

Непознанное » Человек

Те, кому довелось пережить потерю близкого человека, нередко впоследствии начинают рассказывать о том, что в той или иной форме общались с усопшими или получали "весточку с того света". Не спешите крутить пальцем у виска, тем более такие случаи далеко не единичны. Совсем недавно компания Sky Studios провела опрос, который показал, что миллионы людей верят в возможность коммуникации с умершими.

7,5 миллиона британцев находятся в контакте с умершими

Есть контакт?

Опрос, проведённый в преддверии запуска нового мистического криминального триллера "Восстание", по сценарию которого главная героиня возвращается с того света, чтобы раскрыть собственное убийство, показал: более 7,5 миллиона взрослых жителей Британии считают, что постоянно поддерживают контакт с кем-то из умерших близких.

42% верят в то, что загробный мир может выходить с нами на связь. 63% утверждают, что получали "знаки" или "сигналы" от усопших. При этом 46% тех, кто верит в призраков, убеждены, что имели личный опыт контакта с умершим, а 39% верят в паранормальные явления, так как слышали истории на эту тему от других людей.

"Шестое чувство"

Чаще всего на присутствие духа рядом с живыми могут указывать

  • странное поведение домашних животных,
  • мерцающий сам по себе свет,
  • голоса и запахи, источники которых не удается определить,
  • ощущения невидимых прикосновений,
  • появление определённых символов, таких как залетающие в окно птицы или разбросанные перья.

Также каждый четвёртый из тех, кто верит в существование жизни после смерти, приписывает себе наличие так называемого "шестого чувства" и способность получать информацию потустороннего характера.

46% участников опроса, независимо от того, верят они или нет в возможность связи с покойными, нравится эта идея. 52% после кончины близких продолжают "разговаривать" с ними. 55% уверены, что люди, которых мы любим, никогда по-настоящему нас не покидают и всегда находятся рядом, даже если мы не в состоянии их видеть, слышать и ощущать.

25% участников опроса уверяют, что дух усопшего помог им сделать верный выбор или принять решение. Это касалось, например,

  • устройства на работу,
  • вступления в брак,
  • здоровья
  • или путешествий.

Не аномалия, а норма

Серена Томпсон, исполнительный продюсер Sky Studios, резюмирует:

"Удивительно видеть, как много людей верят в призраков и имеют опыт сверхъестественного".

Впрочем ничего удивительного в этом феномене нет. Иррациональное мышление было свойственно людям с далёких времён, когда они ещё мало знали об устройстве мира и считали, что им управляют некие высшие силы.

Так, у многих народов бытует вера в загробную жизнь, и в связи с этим сформировались целые системы ритуалов, связанных со смертью и почитанием умерших. Веками религия внушала нам, что физическая кончина — лишь этап перехода на другой уровень бытия. Так почему мы сейчас должны отказываться от этой идеи? Думать, что близкий человек не ушёл совсем, что его можно время от времени "вызывать" на связь, совершенно нормально.

Но почему некоторые утверждают, что физически ощущают присутствие покойных близких и даже ведут с ними "беседы"? Психологи полагают, что это всего лишь иллюзия: мы убеждаем себя в том, что усопший в какой-то степени "жив", а что касается общения, то общаемся мы с собственным подсознанием. Кстати, никто пока явно не доказал, что загробного мира не существует…

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Экстрасенс: общение с душой не прекращается после смерти
Редактор: Елена Тимошкина
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