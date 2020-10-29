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Автор Игорь Буккер

Призрак убитой кинозвезды не дает покоя

Проживающие в доме трагически погибшей юной кинозвезды заявляют, что видели ее призрак. Однако убийство 10-летней девочки заставляет задуматься о куда более важных проблемах, нежели бесплотный дух.

Призрак убитой кинозвезды не дает покоя

Жизнь и смерть юной кинозвезды

25 июля 1988 года в доме, что находится в Канога-Парке штата Калифорния, в своей кроватке пьяный отец застрелил родную дочь. Джудит Барси (Judith Barsi), которой за месяц до этого события исполнилось 10 лет, была любимицей Америки. До своего убийства старлетка успела сняться не только в многочисленных рекламных роликах, но и принять участие в четырех телепроектах, трех кинофильмах и озвучивании двух анимационных лент. Дело в том, что голос, да и внешность Джудит никак не вязались с ее реальным возрастом: на вид и по голосу она вполне могла сойти за трехлетнюю девочку.

Родителями Джудит были эмигранты из Венгрии — Йожеф Иштван Барши и Мария Вировац.

Став гражданином США, Йожеф сменил имя и фамилию на Джозеф Барси. Слесарь-водопроводчик по вечерам пиликал на скрипке и играл на банджо. Как-то в ресторане мадьяр дал большие чаевые привлекательной официантке. Выяснилось, что она тоже венгерка и тоже разведена. Браки заключаются на небесах, как гласит английская пословица, но в данном случае они допустили непростительную и фатальную ошибку: немолодой жених был запойным пьяницей.

Обычные алкоголики — ребята смирные, но папаша Барси поколачивал как первую супругу, так и грозил прикончить свою другую вторую половину. Затем у пары родилась очаровательная малышка. У мамаши была идея фикс — она всеми фибрами души стремилась сделать из дочери кинозвезду. Так 5-летняя Джудит оказалась на кастинге киноленты "Смертельное видение" (Fatal Vision) и очаровала комиссию. По сюжету (сценарий был написан по рассказу, основанному на реальных событиях) отставной капитан "зеленых беретов" обвиняется в убийстве беременной жены и двух дочерей. Одну из них сыграла Джудит.

После своего дебюта в кинематографе белокурая девчушка отметилась в такой киноленте, как "Челюсти. Месть" (Jaws: The Revenge), и озвучивании мультфильмов "Все псы попадают в рай" (All Dogs Go To Heaven) и "Земля до начала времен" (The Land Before Time). Внешне все складывалось блестяще. Школьница Джудит зарабатывала до $100 тысяч в год. Семья приобрела в окрестностях Лос-Анджелеса дом с тремя спальнями.

Скелет в шкафу

Первыми о внутрисемейных проблемах Барси узнали копы. Джозефа, которого трижды арестовывали за вождение автомобиля в нетрезвом виде, жена обвинила в физическом насилии. В декабре 1986 года Мария впервые сообщила в полицию об избиении, но за отсутствием видимых признаков насилия она тогда не подала на него в суд. На время отец семейства перестал пить, но по-прежнему угрожал жене и дочери перерезать им глотки или спалить дом, если они его бросят.

В мае 1988 года, после того как Джудит призналась своему агенту, что отец избивает ее, мать отвела дочь к детскому психологу, который сообщил о семейном насилии в Службу защиты детей. Однако расследование прекратили после того, как Мария заверила следователя, что намерена начать бракоразводный процесс и что они с Джудит переедут в квартиру, недавно снятую ею в качестве убежища. Друзья Марии убеждали подругу так и поступить, но она колебалась из-за страха потерять дом и имущество.

Выстрелами в голову из пистолета 32 калибра Джозеф убил дочурку и жену. Прошло время после трагедии. Поселившаяся в доме семья Берналов (Bernal) стала жаловаться на якобы присутствие призраков в их жилище. "Вторжение фантомов" продолжалось до тех пор, пока они не сделали капитальный ремонт. Читатели англоязычных таблоидов уже устали ёрничать на эту тему.

Вопросы остаются

Если призраки исчезли, то проблемы остались. Их несколько:

  • семейное насилие;
  • алкоголизм;
  • стремление стать знаменитостью;
  • шальные деньги.

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Темы сша голливуд джудит барси
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