Пластика против старения: доктор, а можно без операции?

О возможных альтернативах "пластике" рассказал "Правде.Ру" руководитель группы клиник Banige Beauty Олег Баниж.

— Зачем вообще делать липосакции, операции какие-то? Иди в спортзал занимайся.

— А у нас есть "жировые ловушки". Называется это "бедой во Франции". Фланки, колени, под подбородком…

— Есть вещи, которые спортивными упражнениями не исправить.

— Совершенно верно. У некоторых операций всегда, всю жизнь будет хороший результат. Если вы хорошо сделали липосакцию и не набрали вес, у вас всегда будет красивое тело, потому что там, где хорошо убрали жир, он больше никогда не появляется.

— Но это здоровье. То есть внешность не может быть отдельно от здоровья…

— Да. Человек не курит, человек немного употребляет алкоголя, он хорошо высыпается, у него, например, нет хронических заболеваний — это значит, что операция пройдет хорошо, реабилитация будет короткой, возможно, даже без дополнительных каких-то реабилитационных мероприятий, и будет длительный стабильный результат. Но если его еще поддерживать какими-то минимальными инвазивными методиками (или аппаратными) либо обратиться за помощью к косметологам, то будет длинный настолько, насколько мы даже не можем себе представить.

Например, фейслифтинг, он может бесконечно долго держаться, если пациент находится в стабильном весе. Понимаете? То есть, сколько он будет держаться — это настолько многогранный вопрос. Мы можем сказать в среднем, а он будет чуть-чуть короче или намного длиннее. Намного короче он не может быть, потому что, если он намного короче, значит, некачественно выполнили операцию, не в полном объеме.

— А еще есть много аппаратов для домашнего ухода, которые рекламируются как лучшие и более безопасные, чем эта самая инвазивная и аппаратная косметология.

— Купить можно. Как говорится, "100 человек купили себе домой гантели, штанги и оборудовали мини-спортзал, и в этот зал они заходили раза четыре — позаниматься спортом и, может быть, покурить".

— Зачем в доме тренажёр, да? Чтобы на него вешать одежду.

— Да, и практика показывает, что это чисто "маст-хэв", как сумка "Биркин". Вот тренажер есть, но большинство все равно едет в спортзал к своему тренеру. Всегда в одно и то же время, как правило, с одними и теми же людьми — это социальные контакты, которыми поход в зал окрашивается. К тому же мало тех, кто в полном объеме владеет спортивными подходами. Силовые упражнения — это одно, а функциональный тренинг — другое.

Потом выбор тренера и занятия с ним, обсуждение спортивных программ. Очень мало тех, кто хочет заниматься спортом и, занимаясь им, в полном объёме владеют сегодняшними подходами. То есть, конечно, накачаться, силовые упражнения — это одно, а функциональный тренинг — это другое.

И сейчас же мы говорим о том, что не просто вот накачать мышцы, а это всё должно нести прежде всего оздоровительный факт. Не секрет, что одно упражнение я могу делать разными группами мышц. А надо делать именно той, которой надо, иначе мы не укрепляем здоровье, а наоборот, вредим ему. Поэтому, конечно, лучше поехать в зал. Даже если не заниматься с тренером, то, может быть, какие-то упражнения делать в паре с кем-то.

И вот к чему я это говорю? Потому же, что можно, конечно, всё делать на дому. Вот у одной компании, очень известной, выпускающей оборудование, даже появились аппараты для эпиляции, аппараты для ультразвуковой чистки и так далее, и так далее. Вот именно честно, я заходил в магазин ровно с той частотой, как это было указано а аннотации к приборам, например, по фотоэпиляции (вот у меня темные волосы), и бил в одно и то же место на руке полгода…

А волос и ныне там. То есть, может быть, они стали чуть реже, но у нас сегодня есть аппараты, когда вы пришли в клинику, сделали фотоэпиляцию или лазерную эпиляцию, сделали ещё два раза — и всё, у вас отличный результат на очень длительное время. Поэтому всё, что домашнее, всё, что кустарное и полупрофессиональное, оно и…

- Такой же и результат будет.

- Совершенно верно.

— А вот знаешь, есть потрясающие красавицы, которые считают, что у них все неправильно, лишние килограммы, и вообще они кривые-косые. А у меня была знакомая молодая женщина, весила килограмм 160. Но она себя в своем весе совершенно прекрасно ощущала. На самом-то деле важнее, как мы себя ощущаем, а не что, о нас думают люди. Или как?

— Мы исключительно всё делаем для себя. Но мы просто можем не видеть себя. Вы понимаете, в чём дело? И именно из-за того, что мы как-то очень однобоко и неправильно себя видим, на сегодняшний день мы живем в мире кривых зеркал, это правда.

Поэтому когда есть человек, который может тебе объективно сказать "это хорошо, это плохо", а это может быть либо косметолог, либо подружка (но подружка не всегда).

— Подружка, наоборот, еще скажет так, что…

— Да. Скорее, косметолог. Поэтому всегда хорошо иметь какие-то для себя точки отсчета, потому что за счастьем и самолюбованием можно не заметить момент, когда лицо, например, или живот упадут на пол, и тогда масштабы бедствия будут намного больше. Да, иногда мы заигрываемся, иногда мы слишком самолюбивы и нравимся себе, иногда слишком горды и не замечаем того, что время, оно такое, очень жесткое.