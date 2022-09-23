Астрологи: Дева, Скорпион, Водолей и ещё три знака зодиака лишены эмпатии

Эмоциональные люди всегда готовы помочь другу, подставят своё плечо в трудной ситуации, в отношениях они проявляют заботу, сочувствие. Люди, у которых проблемы с эмпатией, поступают наоборот. Они замкнуты, отчуждены, а иногда настолько холодны, что причиняют боль окружающим. Астрологи назвали шесть знаков зодиака, у которых проблемы с эмоциями.

Шесть самых неэмоциональных знаков зодиака

Дева

Девы не считают, что у них проблемы с эмпатией, но они совершают такие поступки в отношении других людей, что невольно поверишь, что они заслуженно попали в этот список.

"Благодаря своему критическому мышлению эти всезнайки могут установить мировой рекорд по максимально быстрому обнаружению изъянов, ошибок и недостатков у другого человека, они даже предложат способы для их исправления, — говорит астролог Алиса Альта. — Более чувствительных и эмоциональных людей такой придирчивый подход может отталкивать".

Однако представители этого знака не так замкнуты, как кажется, и если они вам понадобятся, чтобы помочь с заданием или поручением, они мгновенно окажутся на вашем пороге.

"Им нужно время, чтобы убедиться, что их партнер надёжен и не будет играть с ними", — объясняет она. Излишнее давление или попытка ускориться может привести к тому, что они сбегут.

Стрелец

Одна из самых известных черт Стрельца — непоколебимый позитив. "Стрельцы не из тех, кто ведёт задушевные беседы, — говорит астролог Шарлотта Кирстен. — Известные своим слепым оптимизмом, огненные лучники предпочитают оставаться в стороне от всего, что может спровоцировать их более глубокие и тёмные чувства".

Как ни странно, держаться подальше от эмоционального поля — защитная мера для них. "Они знают, что если позволят своим эмоциям захлестнуть их, это повлияет на их авантюрный и свободный духом характер, — говорит Кирстен. — Поэтому они будут вести себя холодно для самосохранения".

Скорпион

В отличие от Стрельца, Скорпион — это тот знак, которому следует звонить, когда вы хотите поразмышлять, а не когда хотите веселиться.

"Проявление положительных эмоций для них является настоящим вызовом, — говорит Альта. — Они с готовностью демонстрируют свою злость или ревность, а чувства нежности тщательно прячут внутри. Вместо того, чтобы сделать комплимент тому, кто им нравится, Скорпионы скорее сделают едкое замечание".

Козерог

Козерог выражает привязанность по-своему — он показывает, а не говорит. Козероги демонстрируют свои чувства, копя деньги на новый дом или на поездку к морю, считает Альта. Если машина его второй половинки сломается и застрянет на дороге, супергерой-Козерог немедленно бросит все дела и помчится на помощь. Но часто этих действий недостаточно, особенно для партнера, который требует романтики или проявления эмоций.

Водолей

По мнению представителей этого знака зодиака, есть дела поважнее, чем чувства других людей. "Движимые целями гуманизма и социальной справедливостью, эти мыслители больше всего на свете любят обсуждать грандиозные планы, новаторские схемы и нетрадиционные стратегии по преобразованию общества, — говорит Кирстен. — Но когда задействованы эмоции, интуиция и чувства, Водолей быстро поворачивает в другую сторону".

Если вы придёте к ним с эмоциональным кризисом — скажем, признаетесь, что безмерно влюблены в них или нуждаетесь в поддержке, то они могут отвернуться или вести себя холодно.

Близнецы

Скорее всего, вы знаете своих друзей-Близнецов как общительных, любопытных и буйных. Но когда они находятся в отношениях, то могут легко сбежать. В тот момент, когда они чувствуют, что отношения становятся серьёзными, когда они понимают, что им нужно открыться и стать уязвимыми, они сбегают, говорит Альта. У Близнецов присутствует много страхов:

быть отвергнутыми,

чувствовать себя в ловушке,

быть задушенным любовью другого,

страх причинить боль,

сойтись не с тем человеком.

В определенный момент эти страхи берут верх, и Близнецы убегают.

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