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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: Дева, Скорпион, Водолей и ещё три знака зодиака лишены эмпатии

Гороскоп

Эмоциональные люди всегда готовы помочь другу, подставят своё плечо в трудной ситуации, в отношениях они проявляют заботу, сочувствие. Люди, у которых проблемы с эмпатией, поступают наоборот. Они замкнуты, отчуждены, а иногда настолько холодны, что причиняют боль окружающим. Астрологи назвали шесть знаков зодиака, у которых проблемы с эмоциями.

Астрологи: Дева, Скорпион, Водолей и ещё три знака зодиака лишены эмпатии

Шесть самых неэмоциональных знаков зодиака

  • Дева

Девы не считают, что у них проблемы с эмпатией, но они совершают такие поступки в отношении других людей, что невольно поверишь, что они заслуженно попали в этот список.

"Благодаря своему критическому мышлению эти всезнайки могут установить мировой рекорд по максимально быстрому обнаружению изъянов, ошибок и недостатков у другого человека, они даже предложат способы для их исправления, — говорит астролог Алиса Альта. — Более чувствительных и эмоциональных людей такой придирчивый подход может отталкивать".

Однако представители этого знака не так замкнуты, как кажется, и если они вам понадобятся, чтобы помочь с заданием или поручением, они мгновенно окажутся на вашем пороге.

"Им нужно время, чтобы убедиться, что их партнер надёжен и не будет играть с ними", — объясняет она. Излишнее давление или попытка ускориться может привести к тому, что они сбегут.

  • Стрелец

Одна из самых известных черт Стрельца — непоколебимый позитив. "Стрельцы не из тех, кто ведёт задушевные беседы, — говорит астролог Шарлотта Кирстен. — Известные своим слепым оптимизмом, огненные лучники предпочитают оставаться в стороне от всего, что может спровоцировать их более глубокие и тёмные чувства".

Как ни странно, держаться подальше от эмоционального поля — защитная мера для них. "Они знают, что если позволят своим эмоциям захлестнуть их, это повлияет на их авантюрный и свободный духом характер, — говорит Кирстен. — Поэтому они будут вести себя холодно для самосохранения".

  • Скорпион

В отличие от Стрельца, Скорпион — это тот знак, которому следует звонить, когда вы хотите поразмышлять, а не когда хотите веселиться.

"Проявление положительных эмоций для них является настоящим вызовом, — говорит Альта. — Они с готовностью демонстрируют свою злость или ревность, а чувства нежности тщательно прячут внутри. Вместо того, чтобы сделать комплимент тому, кто им нравится, Скорпионы скорее сделают едкое замечание".

  • Козерог

Козерог выражает привязанность по-своему — он показывает, а не говорит. Козероги демонстрируют свои чувства, копя деньги на новый дом или на поездку к морю, считает Альта. Если машина его второй половинки сломается и застрянет на дороге, супергерой-Козерог немедленно бросит все дела и помчится на помощь. Но часто этих действий недостаточно, особенно для партнера, который требует романтики или проявления эмоций.

  • Водолей

По мнению представителей этого знака зодиака, есть дела поважнее, чем чувства других людей. "Движимые целями гуманизма и социальной справедливостью, эти мыслители больше всего на свете любят обсуждать грандиозные планы, новаторские схемы и нетрадиционные стратегии по преобразованию общества, — говорит Кирстен. — Но когда задействованы эмоции, интуиция и чувства, Водолей быстро поворачивает в другую сторону".

Если вы придёте к ним с эмоциональным кризисом — скажем, признаетесь, что безмерно влюблены в них или нуждаетесь в поддержке, то они могут отвернуться или вести себя холодно.

  • Близнецы

Скорее всего, вы знаете своих друзей-Близнецов как общительных, любопытных и буйных. Но когда они находятся в отношениях, то могут легко сбежать. В тот момент, когда они чувствуют, что отношения становятся серьёзными, когда они понимают, что им нужно открыться и стать уязвимыми, они сбегают, говорит Альта. У Близнецов присутствует много страхов:

  • быть отвергнутыми,
  • чувствовать себя в ловушке,
  • быть задушенным любовью другого,
  • страх причинить боль,
  • сойтись не с тем человеком.

В определенный момент эти страхи берут верх, и Близнецы убегают.

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