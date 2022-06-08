Выбираем цвет по знаку зодиака: "Овнам подойдет красный, а Скорпионам — чёрный"

Вы, наверное, знаете, что определенные цвета могут сделать вас уверенным и смелым или добрым и мягкотелым. Но если вы не уверены, одежда какого цвета подходит именно вам, то астрологи помогут с выбором в зависимости от вашего знака зодиака.

Выбираем цвет по знаку зодиака

Овен

Астролог Мария Хейс объясняет, что этот "энергичный, активный знак должен выбирать красный цвет, чтобы усилить свои черты характера". По ее словам, красный цвет помогает Овнам "поддерживать мотивацию для выполнения задач". Астролог Линда Берри соглашается:

"Красный цвет всегда привлекает внимание, и его замечают в первую очередь". Он лучше всего подходит для огненного знака. Поскольку Овны спонтанны и смелы, им нужен такой же цвет.

Телец

Тельцы известны своей вспыльчивостью, но некоторые оттенки могут их успокоить. Им лучше всего выбирать одежду зеленых оттенков, символизирующих спокойствие и природу. Хейс говорит, что сосново-зеленый оттенок "не только поможет успокоить их разум и душу, но и поможет им двигаться вперед". Зеленый заставит этот агрессивный знак замедлиться и поубавить пыл.

Близнецы

Если вы дружите с Близнецами, вы знаете, как весело с ними можно проводить время. Из-за их яркой и солнечной природы желтый цвет является предпочтительным для этого знака. Кроме того, этот экстравертный знак получает "энергетический заряд" от этого цвета.

Рак

Раки любят утешать окружающих, будь то их друзья или семья. Хейс говорит, что этим домоседам подойдет "успокаивающий синий". Этот цвет поможет им чувствовать себя непринужденно и расслабит их близких.

Лев

Близнецы не единственные, кто демонстрирует свой солнечный нрав желтым цветом. Поскольку Львы "жизнерадостные, общительные и теплые", то этот цвет может помочь им выразить себя еще лучше. Берри соглашается, потому что "желтый — это счастливый цвет, который соответствует согревающему свету солнца (правящей планеты Льва)".

Девы

Девы могут быть довольно настойчивыми и иногда пугать окружающих. Но Берри говорит, что серый или серебристый цвет может их успокоить и "внести баланс" в их жизнь. Приобретите для Дев серые спортивные штаны или серебристый костюм, чтобы усмирить их.

Весы

Весы стремятся к равновесию и хотят чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Из-за этого лучший цвет для них — приглушенный нежно-розовый. По словам Хейс, этот оттенок помогает им "чувствовать себя более уверенно и спокойно".

Берри соглашается, что розовый лучше всего подходит для Весов, потому что он "символизирует любовь, радость, чистоту, счастье, романтику и приносит спокойствие и безмятежность в отношения".

Поскольку Весы легко влюбляются, романтический цвет идеально подходит для этого открытого и нежного знака.

Скорпион

Лучший цвет для этого сильного знака — черный.

"Из-за их склонности к темноте и тайнам нетрудно понять, что цвет Скорпиона черный", — говорит Хейс.

Одежда черного цвета привносит элемент загадочности. Можно сочетать оттенки — Берри рекомендует темно-бордовый цвет, представляющий собой смесь красного и черного.

Стрелец

Стрельцу нужен фиолетовый цвет. Хейс объясняет, что он "приведет к определенным откровениям о себе и мире, побуждая их что-то делать со своей жизнью". Это оттенок силы для Стрельцов и приносит им удачу.

Козерог

Козероги — серьезные, деловые люди, поэтому им нужны цвета, показывающие, какие они профессионалы. Хейс рекомендует строгий темно-синий.

Водолей

Оттенки синего, успокаивающие окружающих своими позитивными флюидами, идеально подходят Водолеям. Берри считает, что бирюза поможет Водолею двигаться вперед и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Водолеи — мыслители, которые заботятся о людях и часто хотят вдохновлять других, цвет воды поможет им в этом.

Рыбы

Этот водный знак лучше всего работает в синем цвете океана. Бирюзовый, сочетающий в себе зеленый, синий и серый, сделает более собранным этот мечтательный знак, а также позволит ему расслабиться.

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