Астролог Лорен Эш: "Телец занимает первое место среди самых соблазнительных знаков зодиака"

Кто-то постоянно терпит неудачи на личном фронте, а кому-то удается легко и непринужденно добиваться ответной любви и красиво манипулировать избранниками. Астролог Лорен Эш считает, что представителям некоторых знаков зодиака просто на роду написано быть сексуальными и привлекательными.

Самые соблазнительные знаки зодиака

Телец

Телец занимает первое место среди самых соблазнительных знаков, считает астролог и культуролог Лорен Эш.

"Телец имеет плохую репутацию самого упрямого знака зодиака. Однако у этого приземленного знака есть скрытая романтическая сторона, — говорит она. — Управляемые Венерой, планетой романтики и красоты, Тельцы отличаются чувственностью и романтичностью, они притягивают к себе любовь, что делает их крайне соблазнительными".

Если для вас важен такой базис обольщения, как

ужин при свечах,

букеты роз,

долгие прогулки по пляжу,

то Телец может стать для вас идеальной парой.

Козерог

Козероги известны своей замкнутостью и серьезностью, но они легко могут взять на себя ответственность в отношениях, говорит Эш.

"Мы все знаем, насколько сексуальной является уверенность в себе, и эта уверенность делает их такими соблазнительными", — отмечает она.

Козерог знает, как взять бразды правления в свои руки и заставить партнера чувствовать себя как за каменной стеной.

Скорпион

"Легко понять, почему люди считают этот водный знак таким соблазнительным, — говорит Эш. — Скорпионы известны своим загадочным характером и эмоциональностью. Для Скорпионов, управляемых Марсом, планетой страсти и агрессии, любовь чуть ли не на первом месте. Они знают, как вкладывать сердце и душу в отношения".

"Манящие и опьяняющие" — Скорпионы серьезно относятся к соблазнению.

Близнецы

Известно, что Близнецы общительные и веселые, это самый игривый знак зодиака, говорит Эш. Легкие и воздушные, Близнецы любят знакомиться с новыми людьми и непринужденно болтать с ними — и у них это отлично получается.

"Они знают, как очаровать любого улыбкой и удачным комплиментом, — говорит Эш. — Но только сильная ментальная связь сможет поддерживать интерес к вам этого знака".

Как оказалось, соблазнить Близнеца намного проще, чем удержать его внимание.

Овен

Эш говорит, что Овен — очень кокетливый знак, и поскольку они смелые и ориентированные на действия, то, скорее всего, будут добиваться того, чего хотят.

"Этот знак зациклен на погоне, — объясняет она. — Овны чрезмерно проявляют свои чувства".

Если вы ищете от знакомства роскошных свиданий, неожиданных подарков и цветов, то приготовьтесь к тому, что все это будет у вас в изобилии с Овном.

Весы

Из всех знаков зодиака Весы самые "непринужденные соблазнители". Весы могут "очаровать кого угодно", отмечает астролог. И любой, кто когда-либо был соблазнен Весами, знает, что это не преувеличение.

"Они являются опытными слушателями и действительно знают, как заставить других людей открыть свои чувства, — добавляет Эш. — Очаровательные, умные и забавные, они используют свое остроумие и обаяние, чтобы соблазнить любого, кто встречается им на пути".

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