EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Астролог Лорен Эш: "Телец занимает первое место среди самых соблазнительных знаков зодиака"

Гороскоп

Кто-то постоянно терпит неудачи на личном фронте, а кому-то удается легко и непринужденно добиваться ответной любви и красиво манипулировать избранниками. Астролог Лорен Эш считает, что представителям некоторых знаков зодиака просто на роду написано быть сексуальными и привлекательными.

Как соблазняют в разных странах?
 

Самые соблазнительные знаки зодиака

Телец

Телец занимает первое место среди самых соблазнительных знаков, считает астролог и культуролог Лорен Эш.

"Телец имеет плохую репутацию самого упрямого знака зодиака. Однако у этого приземленного знака есть скрытая романтическая сторона, — говорит она. — Управляемые Венерой, планетой романтики и красоты, Тельцы отличаются чувственностью и романтичностью, они притягивают к себе любовь, что делает их крайне соблазнительными".

Если для вас важен такой базис обольщения, как

  • ужин при свечах,
  • букеты роз,
  • долгие прогулки по пляжу,

то Телец может стать для вас идеальной парой.

Козерог

Козероги известны своей замкнутостью и серьезностью, но они легко могут взять на себя ответственность в отношениях, говорит Эш.

"Мы все знаем, насколько сексуальной является уверенность в себе, и эта уверенность делает их такими соблазнительными", — отмечает она.

Козерог знает, как взять бразды правления в свои руки и заставить партнера чувствовать себя как за каменной стеной.

Скорпион

"Легко понять, почему люди считают этот водный знак таким соблазнительным, — говорит Эш. — Скорпионы известны своим загадочным характером и эмоциональностью. Для Скорпионов, управляемых Марсом, планетой страсти и агрессии, любовь чуть ли не на первом месте. Они знают, как вкладывать сердце и душу в отношения".

"Манящие и опьяняющие" — Скорпионы серьезно относятся к соблазнению.

Близнецы

Известно, что Близнецы общительные и веселые, это самый игривый знак зодиака, говорит Эш. Легкие и воздушные, Близнецы любят знакомиться с новыми людьми и непринужденно болтать с ними — и у них это отлично получается.

"Они знают, как очаровать любого улыбкой и удачным комплиментом, — говорит Эш. — Но только сильная ментальная связь сможет поддерживать интерес к вам этого знака".

Как оказалось, соблазнить Близнеца намного проще, чем удержать его внимание.

Овен

Эш говорит, что Овен — очень кокетливый знак, и поскольку они смелые и ориентированные на действия, то, скорее всего, будут добиваться того, чего хотят.

"Этот знак зациклен на погоне, — объясняет она. — Овны чрезмерно проявляют свои чувства".

Если вы ищете от знакомства роскошных свиданий, неожиданных подарков и цветов, то приготовьтесь к тому, что все это будет у вас в изобилии с Овном.

Весы

Из всех знаков зодиака Весы самые "непринужденные соблазнители". Весы могут "очаровать кого угодно", отмечает астролог. И любой, кто когда-либо был соблазнен Весами, знает, что это не преувеличение.

"Они являются опытными слушателями и действительно знают, как заставить других людей открыть свои чувства, — добавляет Эш. — Очаровательные, умные и забавные, они используют свое остроумие и обаяние, чтобы соблазнить любого, кто встречается им на пути".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Индийский астролог джйотиш: Душа, планеты и эпидемии
Темы астрология
Новости
США подтвердили проведение «киберопераций» против России
Шольц: Отсутствуют конкретные сроки доставки Киеву обещанных ракет
Байден не исключил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка
Третьяков о пользе сменяемости власти: "Во всём виноват он"
Зеленский о победе сборной Украины над Шотландией: "Два часа счастья"
Во Львове "Калибры" ударили по пути снабжения НАТО для Украины
Кишинёв: политический диалог с Москвой практически прерван
Bloomberg: в США произошёл раскол по вопросу новых санкций против России
Шевчук вмешался в спор уехавших и оставшихся: "Рубиться не там, а здесь"
Монтян: харьковский "Азов"* ждёт судьба мариупольской "Азовстали"
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Силовые структуры
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Последние материалы
Шольц: Отсутствуют конкретные сроки доставки Киеву обещанных ракет
Байден не исключил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка
Третьяков о пользе сменяемости власти: "Во всём виноват он"
Астролог: "Дева, Лев, Овен и еще три знака зодиака — самые мстительные"
Зеленский о победе сборной Украины над Шотландией: "Два часа счастья"
Во Львове "Калибры" ударили по пути снабжения НАТО для Украины
Кишинёв: политический диалог с Москвой практически прерван
Bloomberg: в США произошёл раскол по вопросу новых санкций против России
Шевчук вмешался в спор уехавших и оставшихся: "Рубиться не там, а здесь"
Монтян: харьковский "Азов"* ждёт судьба мариупольской "Азовстали"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников