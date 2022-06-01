Кто-то постоянно терпит неудачи на личном фронте, а кому-то удается легко и непринужденно добиваться ответной любви и красиво манипулировать избранниками. Астролог Лорен Эш считает, что представителям некоторых знаков зодиака просто на роду написано быть сексуальными и привлекательными.
Телец
Телец занимает первое место среди самых соблазнительных знаков, считает астролог и культуролог Лорен Эш.
"Телец имеет плохую репутацию самого упрямого знака зодиака. Однако у этого приземленного знака есть скрытая романтическая сторона, — говорит она. — Управляемые Венерой, планетой романтики и красоты, Тельцы отличаются чувственностью и романтичностью, они притягивают к себе любовь, что делает их крайне соблазнительными".
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Козерог
Козероги известны своей замкнутостью и серьезностью, но они легко могут взять на себя ответственность в отношениях, говорит Эш.
"Мы все знаем, насколько сексуальной является уверенность в себе, и эта уверенность делает их такими соблазнительными", — отмечает она.
Козерог знает, как взять бразды правления в свои руки и заставить партнера чувствовать себя как за каменной стеной.
Скорпион
"Легко понять, почему люди считают этот водный знак таким соблазнительным, — говорит Эш. — Скорпионы известны своим загадочным характером и эмоциональностью. Для Скорпионов, управляемых Марсом, планетой страсти и агрессии, любовь чуть ли не на первом месте. Они знают, как вкладывать сердце и душу в отношения".
"Манящие и опьяняющие" — Скорпионы серьезно относятся к соблазнению.
Близнецы
Известно, что Близнецы общительные и веселые, это самый игривый знак зодиака, говорит Эш. Легкие и воздушные, Близнецы любят знакомиться с новыми людьми и непринужденно болтать с ними — и у них это отлично получается.
"Они знают, как очаровать любого улыбкой и удачным комплиментом, — говорит Эш. — Но только сильная ментальная связь сможет поддерживать интерес к вам этого знака".
Как оказалось, соблазнить Близнеца намного проще, чем удержать его внимание.
Овен
Эш говорит, что Овен — очень кокетливый знак, и поскольку они смелые и ориентированные на действия, то, скорее всего, будут добиваться того, чего хотят.
"Этот знак зациклен на погоне, — объясняет она. — Овны чрезмерно проявляют свои чувства".
Если вы ищете от знакомства роскошных свиданий, неожиданных подарков и цветов, то приготовьтесь к тому, что все это будет у вас в изобилии с Овном.
Весы
Из всех знаков зодиака Весы самые "непринужденные соблазнители". Весы могут "очаровать кого угодно", отмечает астролог. И любой, кто когда-либо был соблазнен Весами, знает, что это не преувеличение.
"Они являются опытными слушателями и действительно знают, как заставить других людей открыть свои чувства, — добавляет Эш. — Очаровательные, умные и забавные, они используют свое остроумие и обаяние, чтобы соблазнить любого, кто встречается им на пути".
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