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Автор Ирина Гусакова

Астролог: "Дева, Лев, Овен и еще три знака зодиака — самые мстительные"

Гороскоп

Затаить обиду, как это ни странно, может не каждый. Многие из нас обычно стремятся простить и забыть, а не осуществлять планы мести. Астрологи уверяют, что есть шесть знаков зодиака, которые вряд ли смогут легко простить обидчика.

Женщина в истерике
 

Самые мстительные знаки зодиака

Дева

Эмили Ньюман, экстрасенс и астролог из The Best of Psychic Readers, считает, что Девы, как прирожденные аналитики, не прочь разработать подробный план мести, если их кто-то заденет за живое.

"У них две личности, — говорит Ньюман. — Вы подумаете, что они добрые и милые, но они планируют разорвать вас".

Рак

Возможно, вы не ожидали увидеть в этом списке чувствительного и эмоционального Рака. Но у этого знака удивительная жажда мести, особенно когда дело касается самых близких людей. Когда кто-то обижает тех, кого они любят, Раки могут сильно разозлиться. Однако Рак не будет действовать молниеносно, он будет "сидеть и ждать своей очереди", отмечает астролог.

"Как только у Рака появится шанс, он нанесет ответный удар", — говорит Ньюман.

Телец

Телец — земной знак, настоящие трудяги. Тем не менее их также легко разозлить, Ньюман отмечает, что Телец будет мстить, если его обидеть. Представители этого знака зодиака "терпеливы и сильны", они могут подождать, пока вы совершите еще одну оплошность, прежде чем принять решение о мщении.

Однако, в отличие от других мстительных знаков, Телец также может дать вам второй шанс.

"Если вы будете честны, Телец простит вас, — говорит Ньюман. — Они весьма чувствительны".

Лев

Подобно Овну, огненному знаку, Львы естественным образом хотят быть в центре внимания и извлекут выгоду из возможности остаться на олимпе. По словам Ньюман, Лев пойдет на все ради этого, даже не прочь запачкать руки. По ее словам, Львы будут изобретать разные тактики, чтобы разобраться с противником или оклеветать ради своей выгоды.

Овен

Если вы ищете кого-то, кто заступится за вас в ссоре, вы можете обратиться к Овну. Но не стоит переходить дорогу представителям этого знака зодиака. Они не любят, когда ими пользуются или относятся к ним с неуважением. Овны "бескомпромиссные и агрессивные", если чувствуют, что на них напали, они не позволят кому-то топтать их ногами. Овен будет защищаться, а затем и мстить.

"Они пойдут на все, чтобы навредить вам", — предупреждает астролог.

Скорпион

Скорпионы отличаются своей силой, а также приверженностью убеждениям. Однако наряду с этими положительными качествами представители этого знака зодиака довольно мстительные натуры.

"Скорпионы — самые мстительные и жестокие из всех знаков зодиака, — говорит Ньюман. — Они также умелые манипуляторы, умеют скрывать свои чувства. Такая двойственность облегчает Скорпионам задачу — ведь можно отомстить, пока враг даже не догадывается об этом".

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