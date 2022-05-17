Таролог Анастасия Алейн о будущем России: "Близится окончание периода поисков и начало "душевного" союза"

Россия и россияне успешно выдержат все "экзамены" судьбы и приобретут необходимый и полезный опыт. Взойдут на новую ступень познания. Совсем скоро они завершат очередную стадию развития, смогут взять на себя большую ответственность и приступить к новым задачам, считает эзотерик и таролог Анастасия Алейн.

Что ждет Россию в 2022 году

Астролог отмечает, что в данных испытаниях для страны и людей важна не "отметка", а признание и возможное повышение статуса. Кардинальных изменений в области политики пока не предвидится. В плане сотрудничества предстоит сделать решающий шаг, который позволит перейти к более зрелым формам взаимоотношений с другими странами.

"Близится окончание периода поисков и начало постоянного, действительно "душевного" союза. То есть лучше всего сотрудничать со странами, которые были всегда настроены по-настоящему дружественно по отношению к России. Совет от Высших сил: не спешить и не браться за несколько дел сразу", — сообщила Анастасия Алейн в интервью Pravda.Ru.

Экономический прогноз для России и россиян

Астролог считает, что Россию и россиян в скором времени ждут благоприятные финансовые возможности:

возможность управлять своими деньгами,

материальное превосходство,

быстрый путь к богатству и власти.

Судьба предвещает "роскошные подарки" судьбы, материальные приобретения, силу авторитета и умение добывать большие деньги ценой работоспособности, личных усилий и власти. Важным моментом является то, что достигнуть желаемого получится исключительно законным путем.

"Совет от Высших сил: не стоит бояться начинать все сначала и налаживать отношения с окружающими, на этот раз это принесет пользу и поможет справиться с любыми проблемами и неприятностями самостоятельно", — считает эзотерик.

Социальный прогноз для России и россиян

Настало время активности, смелости и риска для России и её граждан. Страна и люди устали терпеть, они берут инициативу в свои руки. У людей может возникнуть желание бороться с проблемами, на которые никто ранее не обращал внимание. Появятся новые оригинальные решения для старых уже забытых проблем. Стоит опасаться того, что активность людей и желание бороться с проблемами могут чередоваться с какими-то ожесточенными противостояниями и конфликтами.

Внутри страну и людей будут одолевать крайности, которые могут приводить социум к общей дезорганизации. Но если эти мощные энергии объединить ради общего дела, они принесут великолепные результаты, которых в одиночку людям не удалось бы добиться.

"Совет от Высших сил: нужно воспользоваться шансом изменить ситуацию, даже если сложно поверить в удачу. Вполне вероятно, что сама судьба протягивает руку, чтобы получилось изменить жизнь и воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств. Не стоит бояться неудач — даже если ничего не получится с первого раза, будет все равно шанс все изменить в лучшую сторону", — резюмировала Анастасия Алейн.

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