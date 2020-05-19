Астролог: кризис только начинается, и закончится не скоро

Пристегните ремни. С коронавируса полёт планеты Земля в зоне невероятной турбулентности только начинается. Сколько будет трясти весь мир и Россию? Кого сильней? Что будет с экономикой и финансами? Почему гробят частный бизнес? Зачем нужна цифровизация финансов и других сфер? Какие профессии будут востребованы? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил астролог Никита Федосенко.

Астропрогноз: пандемия начнётся осенью

Это только начало

— Никита, вы сказали, что астрологическая ситуация для всего человечества сейчас складывается неважная, да мы все это уже и так видим. Люди теряют источники доходов, бизнесы закрываются, просто вообще все ограничено. И это еще называется "пристегните ремни"?

— Да, это — еще только "пристегните ремни", потому что осенью будет сильно хуже. К этому все идет, потому что Раху и Юпитер действуют уже совместно. Простая арифметика: Раху — это цифровые технологии и виртуализация, он в очень сильном знаке для себя находится. Юпитер — это финансы, он — очень слабый. Отсюда вытекает перевод финансовой системы в цифровой формат.

То же самое смотрим по всем остальным показателям. Юпитер — это здоровье, оно очень слабое, Раху — это инъекции, лекарства, прививки, всякие химические методы лечения и все такое. Совмещаем эти вещи, и получаем борьбу с вирусом Ковид-19, такими методами и средствами.

А вот с финансами еще хуже будет, как бы это ни звучало. С октября начнется сильная активная фаза цифровизации. Все виртуальные процессы получат намного большее развитие. Будет массовое виртуальное обучение, работа на удаленке, финансы тоже будут уходить в цифру.

— То есть они будут идти успешно. Но в любом случае нельзя все оцифровать. Мы все-таки живем в реальном мире. Во время карантинных ограничений профессия курьера стала очень востребована.

— Это, конечно, все так. Реальность никто не отменял. И в ней будут происходить жуткие дела. В октябре-ноябре уже начнется реальная проблема по финансам, и чем дальше — тем сильнее, потому что кризис вступит в свою кромешную фазу. Поэтому в финансах все вниз полетит.

Бизнес не поддерживают сейчас специально для того, чтобы обеспечить переход финансов на цифровую платформу, а частный бизнес, конечно, будет этому мешать.

Ведь на уровне мелкого бизнеса это сложно контролировать.

Для контроля финансов нужна эта полная цифровизация денег. Это обеспечит полную централизацию и полный контроль всех финансовых потоков и процессов.

Есть ли позитив?

— Какие-то позитивные тенденции все-таки будут в ближайшем будущем? Хоть что-то хорошее звезды нам говорят?

— Некоторые позитивные события начнутся только со следующего года, и то — не везде и не у всех. Опять-таки по поводу финансов Юпитер будет находиться в падении год целый, поэтому с деньгами у всех и везде будет сложно до осени 2021-го.

Юпитер — это также и религия. Поэтому у всяких религиозных течений тоже будут сложности.

— Что будет конкретно в нашей стране?

— Очень интересно, что Россия очень выделяется на фоне всех остальных. С осени весь акцент внутри страны будет делаться на добыче ресурсов, развитии промышленности, производстве военной техники и оружия. Россия будет укреплять свою обороноспособность и закрываться от внешних воздействий, опять будет что-то типа железного занавеса.

Со стороны других стран это будет казаться, как будто Россия начинает становиться второй Северной Кореей. Но это только будет казаться.

Юпитер, который будет в падении, управляет как раз четвертым и седьмым домами для России. Четвертый дом — это национальная безопасность, то есть — люди будут себя очень тяжело чувствовать, беспокойство испытывать. А седьмой — это коммуникации с другими странами. Поэтому все эти вещи будут проблемные.

Сильная оборонительная позиция будет внутри страны делаться как раз для того, чтобы оградить население от опасности.

Но будет много хаоса, паники и непонимания, никто ничего не будет знать и понимать.

Это — влияние Раху, который будет создавать хаос и неразбериху везде. Но на самом деле в России в этот момент как раз начнется развитие промышленной структуры.

— Какие профессии будут востребованы?

— Будут востребованы рабочие профессии. Все люди, которые способны на тяжелый труд на производстве, способные выполнять реальную работу, начнут жить лучше. Именно таких настоящих добытчиков всякого рода будет поддерживать государство. Им будут льготы всякие давать и все такое.

За счет такой политики Россия будет много получать прибыли внутри страны. Рост доходов бюджета начнется с января 2021 года внутри страны, но она пойдет только на укрепление мощи самого государства, на людях это не скажется. С июля 2022 года Россия начнет совершать выгодные сделки с другими странами, будет активно развиваться экспорт. Россия будет еще более важным энергетическим центром.

Ну и финальный позитив, о котором вы спрашивали.

С июля 2023 года в России начинается очень благоприятный период, это будет уже совсем другая страна. Россия станет процветающая, везде будет очень сильный подъем. Все будет для людей делаться.

Даже, не знаю, как все это точнее описать, но как сейчас мы живем, какая Россия в целом, и то, что будет через три года, это — абсолютно разные вещи.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев