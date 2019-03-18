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Автор Соломон Соловьев

Фаталисты с подстраховкой - Гороскоп дня

Гороскоп

О спасительном фатализме, целительном равнодушии и мечтательности рожденных 19 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Кризис лечит. А кто не лечится, тот погибает", — так со свойственным своему знаку Зодиака спасительным фатализмом и равнодушием любил повторять рожденный сегодня российский политический деятель и экономист, один из идеологов экономической программы "шоковой терапии", премьер-министр России Егор Гайдар.

О целительном равнодушии и мечтательности героев дня расскажем в их Формуле небес.

Рыбы, рожденные 19 марта, упорно стремятся к достижению своих целей и знают, как использовать свой шарм и личную привлекательность. Это очень точные люди, но в то же время неисправимые мечтатели. Однако они вполне способны превратить свои мечты в реальность. Будучи абсолютно уверенными в себе, рожденные в этот день редко ошибаются, но иногда в их жизнь может вмешаться фактор неожиданности.

Герои сегодняшнего дня изначально настроены побеждать. И все же временами они предпринимают, возможно, неожиданные для других попытки изменить свое слишком воинственное внутреннее состояние. Вероятно, это звучит как сомнительное утверждение, но все-таки упорство делает рожденных сегодня на удивление удачливыми.

Образ "крепкого орешка" мирового кинематографа органично закрепился за рожденным сегодня американским актером Брюсом Уиллисом. Удачливая Формула небес сегодняшнего дня позволила Брюсу стать одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. "Я никогда ни о чем не жалею. Очень часто бывает: то, о чем ты сейчас жалеешь, в итоге приводит тебя потом к чему-то великому", — с такой формулой двигается по жизни Брюс Уиллис.

"Я ленивый и считаю, что если я что-то сделал в своей жизни, то только благодаря лени. Превозмогая ее, ты понимаешь, нужно тебе браться за то или иное дело или нет", — так расшифровал свою Формулу небес пришедший сегодня в мир один из самых ярких певцов советской эстрады Валерий Леонтьев. Он был практически бессменный победитель номинаций "Певец года" за 1980-2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени. За свою творческую деятельность герой дня записал более 20 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. В прессе Валерия Леонтьева называют мегазвездой и легендой российской эстрады.

Рожденных 19 марта нередко называют наивными идеалистами. Так ли это? Да, действительно, иногда создается впечатление, что они как будто пребывают в другом мире, но на самом деле эти люди очень сильны и реалистичны. Таким образом, люди, чей день рождения — 19 марта, — скорее сложные натуры, удачно соединяющие в себе по-детски трогательную мечтательность с житейской практичностью человека, умудренного немалым опытом. Некоторые из них — исследователи, разрушающие существующие основы и бесстрашно идущие туда, куда другие, возможно, боятся даже посмотреть, но чаще они прагматики, вполне уживающиеся с существующей системой.

Свою мечтательно-прагматичную Формулу небес с успехом реализовал в жизни рожденный сегодня второй русский царь из династии Романовых Алексей Михайлович. При нем был составлен свод законов Русского царства (Соборное уложение), принятый Земским собором в 1649 году и действовавший почти 200 лет, до 1832 года.

Во время правления Алексея Михайловича произошел знаменитый церковный раскол, были проведены кардинальные реформы практически во всех областях жизни государства и произошло вхождение Украины в состав Российской империи.

В круг интересов царя также входила астрология. Следуя советам своего врача, он позволял на основе рекомендаций медицинской астрологии пускать себе кровь.

Тишайший — с таким прозвищем (очень органичным для знака Рыб) Алексей Михайлович вошел в русскую историю. Но прозвище, как это чаще всего и бывает, обманчиво. Более чем 30-летнее правление второго Романова исполнено бурными событиями: многочисленными войнами и мятежами, в том числе знаменитым восстанием Степана Разина.

Какова бы ни была природа героев сегодняшнего дня, люди, чей день рождения — 19 марта, обычно упорно продолжают продвигаться вперед, убежденные в том, что их принципы просты и доступны большинству окружающих. Они даже могут видеть себя реформаторами, восстанавливающими попранную однажды справедливость.

Однако из-за своей необъективности многие из них нередко сходят с пути или избирают неверное направление. Рожденным 19 марта очень важно проявить разумную осторожность, так как многие из них склонны к переоценке возможностей, отпущенными им природой. Трудно не признать старательность этих людей и их способность действовать на персональном уровне, но в то же время они, как никто, нуждаются в поощрении, вознаграждении или шумном приветствии.

Они будут упорно преследовать свои цели, даже если это подразумевает бесконечное повторение задания. Кажется, что люди этого дня никогда не устают от собственной деятельности, какой бы кипучей она ни была. Работа для них не источник финансов, а единственно приемлемый образ жизни. Даже в отпуске они умудряются находить себе дела.

Неиссякаемыми источниками энергии вошли в пространство Вселенной рожденные сегодня Рыбы и среди них: два фанатичных исследователя Африки британцы Давид Ливингстон и Ричард Фрэнсис Бёртон; "мать женского баскетбола", американская спортсменка и педагог Сенда Беренсон; классик украинской поэзии XX века, поэт Максим Рыльский; лауреат Нобелевской премии по химии, французский ученый и борец за мир Фредерик Жолио-Кюри; советский кинорежиссер Лев Кулиджанов; советский оперный певец Борис Штоколов; исполнительница русской песни Надежда Бабкина и секс-символ 1960-х годов, швейцарская киноактриса, первая девушка Джеймса Бонда Урсула Андресс.

"Меня часто путают с актрисой Мерил Стрип. Но почему-то не тогда, когда приходит время вручать "Оскар"!" — сообщает миру рожденная сегодня американская актриса Гленн Клоуз. Она считается самой знаменитой неудачницей премии "Оскар": шесть номинаций — и ни одной позолоченной статуэтки. При этом актриса лауреат трех "Золотых глобусов", трех телевизионных премий "Эмми" и трех "Тони". Коллеги по цеху Глен Клоуз в один голос сообщают о ее невероятной способности творить чудеса на съемочной площадке. Сама же героиня дня свою Формулу небес комментирует так: "Когда я слышу: "С этим режиссером невозможно работать", я всегда думаю: "О, надо попробовать".

На фото: Гленн Клоуз

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Темы март Рыбы 19 марта астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
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