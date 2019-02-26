Восемь мужей Элизабет Тейлор - Гороскоп дня

О реализме, точных наблюдениях, мятежной душе, любви и грехах рожденных 27 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Социализм никогда не пустит свои корни в Америке по причине того, что бедные видят себя тут не эксплуатируемым пролетариатом, а временно бедствующими миллионерами", — так точно подметил однажды рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе, американский прозаик Джон Стейнбек.

О формуле реализма и точных наблюдений героев сегодняшнего дня поговорим подробнее.

Рыбы, рожденные 27 февраля, всегда с пониманием относятся к своим коллегам по работе. Кроме того, они тратят много энергии на осмысление быстро меняющихся моментов жизни. Как все устроено, почему люди ведут себя так, а не иначе, как жить в гармонии с окружающей средой — эти и другие вопросы весьма существенны для них. Благодаря такому сугубо реалистичному подходу к вещам рожденные 27 февраля позволяют своей "мятежной" душе довольно часто проводить общественные, международные и всемирные исследования. Так как они тщательно продумывают каждый свой шаг, то могут уверенно рассчитывать на собственную мудрость, приобретенную за счет жизненного опыта, для разработки новых более амбициозных проектов.

Реализацией своих космических амбиций запомнился Вселенной пришедший сегодня в мир римский император Константин I Великий. Он стал единственным полновластным правителем римского государства, сделал христианство господствующей религией и перенес столицу государства из Рима в Византий (Константинополь). С именем Константина Первого связано окончательное установление в Римской империи системы домината, то есть неограниченной власти императора. Константин стал первым из римских императоров, который стал носить диадему как знак абсолютной власти правителя.

Медицинские амбиции в полной мере реализовал рожденный сегодня советский хирург-офтальмолог Владимир Филатов. Он стал основателем Института глазных болезней и тканевой терапии в Одессе. За весь период жизни Филатов написал около 460 научных трудов и монографий. Первым великим открытием, сделанным Филатовым, был метод пластики на круглом стебле, который завоевал всемирное признание. Заключается этот метод в том, что при пластической операции создается "стебель" из кожи, живой кожный лоскут и пересаживается на поврежденную часть тела.

Крупнейшим достижением ученого является разработанный им в 1933 году новый метод лечения — тканевая терапия. Данная терапия эффективно помогает в борьбе с различными болезнями глаз, кожными, внутренними, нервными и другими заболеваниями.

Сегодня пришел в мир основатель концепции психотерапии и саморазвития человека — психосинтеза — итальянский психолог и психиатр Роберто Ассаджиоли. Его работы в области психологии сосредоточены на духовных потребностях, связанных с эго человека.

Герой дня проводил также исследования в области сознания и трансперсональной психологии, изучал теософию и восточную философию, был большим поклонником многих эзотерических течений и практик. "Не существует никаких уверенностей, есть только приключения", — такую формулу предлагал миру легендарный основатель концепции психосинтеза.

Провел жизнь в увлекательных приключениях рожденный сегодня популярный австрийский эзотерик, оккультист, ясновидящий и мистик XX века Рудольф Штейнер. Он запомнился Вселенной как автор многих сочинений (350 томов), давший более 6000 лекций по всей Европе, и как основоположник антропософии и антропософского движения.

При жизни Штейнера его труды вызывали много споров. При этом центром противоречия была провозглашенная им философия науки антропософии, которую не принимали представители университетской науки, а также гностические основания его христологии, которые остро осуждались представителями Церквей.

Формула жизни Рудольфа Штейнера звучала так: "Основной принцип свободных людей — жить в любви к нашим действиям и позволить жить в понимании воли другого человека".

Самые большие психические сложности у самих представителей знака Рыб, рожденных 27 февраля, обычно возникают в личной жизни. Так как они очень требовательные натуры и их интуиция, мягко говоря, не самый хороший советчик в отношениях с окружающими, то они часто влюбляются и так же часто разочаровываются.

По некоторым причинам, несмотря на их способность правильно находить свое место в жизни, люди, чей день рождения — 27 февраля, знают себя значительно хуже, чем те объекты, к которым они так упорно стремятся. Для рожденных сегодня важно научиться отличать то, что они хотели бы получить, от того, что им действительно необходимо. Только удовлетворив свои реальные потребности, они обретут наконец эмоциональную стабильность и счастье.

Однако многие люди, чей день рождения — 27 февраля, почему-то считают, что их проблемы может решить какой-то другой человек, поэтому вместо того, чтобы искать причину возникновения проблем внутри себя, они беспечно пускаются на поиски романтической любви и в результате нередко оказываются у разбитого корыта.

"Любовь — это как купание. Надо либо нырять с головой, либо вообще не лезть в воду. Но после всех этих купаний остаются раны", — такой рецепт любви рекомендовал своим читателям рожденный сегодня замечательный американский писатель Ирвин Шоу. И, продолжая животрепещущую для себя тему непростой личной жизни, писатель утверждает: "Все женщины независимо от возраста умеют заставить мужчину почувствовать себя так, словно он их бросил, даже если он ушел на десять минут купить сигарет".

Герои сегодняшнего дня часто стремятся к тому, чтобы указать обществу нужный путь. Многие из них испытывают внутреннюю потребность к лидерству. Если пусть даже случайно они совершат безнравственный поступок, то легко разрушат жизнь и себе, и другим. Однако, к счастью, такое происходит крайне редко.

Своим появлением на свет украсили день сегодняшний трехкратная обладательница премии "Оскар", обладательница восьми мужей, "королева Голливуда" периода его расцвета, первая актриса в истории кино, чей гонорар составил миллион долларов, Элизабет Тейлор; польский актер театра и кино Даниэль Ольбрыхский; основатель бренда Kenzo японский модельер и дизайнер Кензо Такада; русский живописец исторических и религиозных полотен Николай Ге; советский и немецкий скрипач-виртуоз Гидон Кремер и звезда советской эстрады певица Гелена Великанова.

"Со временем начинаешь сожалеть обо всех совершенных тобою грехах, и еще о нескольких, которых не совершила", — так писала в своих дневниках неповторимая Элизабет Тейлор. И в этой фразе, наверное, вся глубинная суть Формулы небес сегодняшнего дня.

На фото: Элизабет Тейлор

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