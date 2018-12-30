Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня

О добродушии, любви к прекрасному, энергии и постоянстве рожденных 31 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

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"Всю свою жизнь я искал истину (смысл жизни). И единственное, о чем я жалею, — это о потраченном времени, чтоб в итоге понять… Истина в том, что истины нет… Живите и наслаждайтесь жизнью, не задавая ей вопросов!" — такую формулу жизни рекомендует рожденный сегодня замечательный американский актер Энтони Хопкинс (фото). Поговорим об этой формуле подробнее.

Гармония, стабильность и красота — вот идеалы, к которым стремятся те Козероги, которые родились 31 декабря, как в личной, так и в общественной (в том числе и в семейной) жизни. Они никогда не доставляют никому неприятностей, если все идет так, как надо. Они способны удовлетворить все свои потребности, не вызывая недовольства или каких-либо других отрицательных эмоций со стороны близких людей. Они прекрасно осознают свои силы, способности и возможности и поэтому знают, что они могут сделать сами, а что лучше предоставить другим.

Они редко берутся за работу, которую не в состоянии выполнить хорошо и до конца, и поэтому часто преуспевают в своих начинаниях. Таким образом, можно сказать, что эти люди ставят перед собой скромные, но зато достижимые цели.

Рожденные 31 декабря способны точно оценить, какой вариант поведения им более выгоден, и предпочитают не раскачивать лодку, то есть не нарываться на неприятности. Но если им все же приходится обнародовать свое мнение, они удивят окружающих непопулярными взглядами.

Рожденный сегодня Папа Римский Каликст III, в миру известный, как Альфонсо ди Борджиа, установил церковный праздник Преображения Господня в честь победы венгерской армии над турками в 1456 году. Теперь этот праздник обязательно отмечается 6 или 19 августа в католической и православной Церквях. Он ввел также в храмах ежедневно в полдень колокольный звон (называемый "турецким") в честь Ангела Господня.

Католические историки писали о Каликсте Третьем: "Его недолгое правление заслуживает всяческой похвалы, в особенности за проявленную энергию и постоянство, которые он проявил в достижении главной на тот момент цели — защита западной цивилизации от турецкой экспансии. При этом следует отметить, что в разгар военных и политических событий, требовавших много времени и внимания, он не забывал о внутренних делах Церкви, а также активно выступал против ереси".

Придумал и осуществил свой знаменитый план по спасению европейской цивилизации после Второй мировой войны рожденный сегодня американский военный и государственный деятель Джордж Маршалл. В 1947 году Маршалл выступил в Гарварде с инициативой о помощи европейским странам, ставшей известной как "план Маршалла".

План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизации промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

Джордж Маршалл был также одним из главных идеологов создания НАТО. План Маршалла был применен также к Японии и некоторым другим странам Восточной Азии. За свои заслуги герой дня сегодняшнего был награжден Нобелевской премией мира.

Выдающийся вклад в мировую медицину внес пришедший сегодня в мир голландский врач и анатом Андреас Везалий. В 1543 году он издает свой главный труд "О строении человеческого тела", в котором обобщил и систематизировал достижения в области анатомии. Везалий был первым в истории врачом, кто препарировал человеческие трупы для иллюстрации своих слов. В его книге содержится тщательное исследование органов и всего устройства человеческого тела.

"Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью познания и заслуживает чрезвычайного одобрения. Наиболее выдающимися и в деяниях своих, и в занятиях философскими дисциплинами мужам Рима было угодно посвящать ей все свои силы", — утверждал выдающийся врач Средневековья.

В жизни многих Козерогов, которые родились 31 декабря, основной ценностью являются культурные достижения. Очень часто их работа и карьера бывают связаны с провозглашением красоты и гармонии в той или иной форме. Они, как правило, действительно преклоняются перед мировыми достижениями в области литературы, живописи и музыки.

Но в силу того, что создание чего-либо прекрасного часто предполагает также уничтожение чего-то некрасивого, уродливого, эти люди могут быть серьезно озабочены поиском и устранением всевозможных раздражающих явлений вокруг себя.

Рожденные 31 декабря часто склонны навязывать окружающим свое личное мнение по поводу того, что красиво, а что нет. И все же именно этого, между прочим, им надо всячески избегать. Окружающие не должны стесняться напоминать им о том, что их мнение независимо от того, насколько оно обоснованно и подкреплено знанием, — это всего лишь одно из множества возможных мнений по определенному вопросу.

"Художнику всегда очень полезно услышать чужое мнение о себе, и я чрезвычайно доволен, что узнал свои недостатки", — так о пользе чужого мнения высказался однажды рожденный сегодня французский художник Анри Матисс (фото).

Герой дня сегодняшнего, поставивший цвет во главу угла, был одним из наиболее миролюбивых творцов несмотря на то, что название течения в живописи, основоположником которого он стал, благодаря едким критикам отсылало к диким животным (фовизм — от фр. les fauves, "дикие"). Матисс никогда не был замешан в конфликтах или скандалах. В его высказываниях сквозит отеческая доброта и забота о зрителе, а образ, который считывается между строк, соответствует его внешности добродушного седобородого филантропа.

Таким же добродушным творцом остался в памяти человечества рожденный сегодня русский художник и писатель Ефим Честняков. Им было написано множество портретов и сказочных сюжетов в русле псевдонаивного искусства, а также сочинено большое количество сказок, сказаний и детских стихов.

Несмотря на всю свою детскость и наивность родившиеся 31 декабря способны практически безошибочно определять потребности общества в целом. Кроме того, Козероги дня сегодняшнего имеют свои соображения (часто не лишенные здравого смысла) по поводу того, как удовлетворять эти потребности.

Герои дня сегодняшнего обычно обладают современным и прагматичным складом мышления, их не так легко спровоцировать на проявления сентиментальности или резко негативного отношения. Пожалуй, лучше всего они чувствовали бы себя, находясь на переднем крае борьбы за провозглашение красоты и выжигание из жизни несовершенства. Рожденные сегодня любые проявления уродства склонны воспринимать как оскорбления в собственный адрес.

Им часто свойственно уделять большое внимание своему внешнему виду и тому впечатлению, какое они производят на окружающих. По этой причине они, как правило, тщательно ухаживают за собой, хорошо одеваются и, находясь в обществе, стараются проявлять себя с лучшей стороны. При этом их трудно обвинить в чрезмерном нарциссизме, так как они занимаются собой, исходя скорее из соображений практичности. Они прекрасно осознают важность первого впечатления при общении с людьми, а также понимают, что возможность изменить первое впечатление предоставляется далеко не всегда.

Эталоном стиля и красоты всегда оставалась рожденная сегодня советская и российская певица, актриса оперетты, театра и кино Татьяна Шмыга (фото). Она была единственная в СССР актриса оперетты, удостоенная звания Народная артистка СССР.

"Королевой льда" запомнилась поклонникам рожденная сегодня выдающаяся советская фигуристка Людмила Пахомова, которая шесть раз становилась чемпионкой мира и Европы, а также чемпионкой Олимпийских игр в 1976 году.

Королевой диско называл весь мир рожденную сегодня американскую певицу Донну Саммер (фото), исполнявшую композиции в музыкальных направлениях ритм-н-блюз и диско. Наибольшим успехом пользовались ее танцевальные записи со второй половины 1970-х до начала 1980-х годов, изменившие лицо популярной музыки.

О Формуле небес своего дня блестяще сказал как-то рожденный сегодня замечательный российский артист балета Николай Цискаридзе (фото). Его формулой и закончим сегодня: "Я все умею. Даже штукатурить могу. Просто никогда этого не делаю, терпеть не могу. Я по своей природе барин, но меня заставили всему научиться".

На фото: Энтони Хопкинс

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