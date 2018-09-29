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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 30 сентября. Гороскоп

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О любви к истине, пренебрежении к образованию, убедительности, обаянии и неуязвимости рожденных 30 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Школа жизни — очень сильная школа, не хуже театральной. Бывалые люди, которые прошли все, — они надежные", — так в духе своей Формулы небес сказал однажды прошедший многое за свою 97-летнюю жизнь один из самых ярких театральных режиссеров XX века и первый реформатор советского театра рожденный сегодня Юрий Любимов. Сегодняшний день наполнен необыкновенно красивыми и талантливыми людьми. Рассмотрим его подробнее.

Весы, рожденные 30 сентября, как никто, сведущи в выискивании истины и ее публичной демонстрации. Истина для них не простое отражение явлений и событий окружающего мира, а скорее, руководство к действию. Именно руководством к действию являлись все без исключения спектакли Юрия Любимова в московском Театре на Таганке, который он возглавлял до 1984 года, а в дальнейшем его попросили уехать из СССР за антисоветскую пропаганду.

Обычно рожденные 30 сентября привыкли хорошенько подумать, прежде чем открыть рот. И хотя порой им мешает внешняя импульсивность, они вооружены вескими аргументами в поддержку своего мнения. Выявляя истину, рожденные в этот день, не колеблясь, пропускают ее через себя вне зависимости от того, насколько негативные факты они раскрывают.

Всю жизнь выявлял для себя истину рожденный сегодня французский философ Этьен де Кондильяк. Его светлому аналитическому уму принадлежит "Трактат об ощущениях", который в дальнейшем сделал философа основоположником ассоциативной психологии. В психологии Кондильяк является абсолютным новатором, и учение о возникновении пространственной схемы, представляющее в современной психологии одну из наиболее разработанных глав, давно признало в ученом своего родоначальника.

Родоначальником нового вида покроя рукава одежды под названием реглан стал рожденный сегодня британский фельдмаршал первый барон Реглан. Фельдмаршал потерял правую руку в Битве при Ватерлоо (1815 год) и носил одежду с таким рукавом, чтобы немного скрыть данный недостаток.

Родоначальником самой популярной жевательной резинки в мире Juicy Fruit и Wrigley's Spearmint стал пришедший сегодня в мир американский предприниматель Уильям Ригли. Вначале предприниматель продавал мыло, а в качестве стимулирующего товара предлагал пекарский порошок. Заметив, что стимулирующий товар пользуется большим спросом, нежели мыло, он переключился на продажи пекарского порошка. И теперь уже каждому покупателю, купившему банку пекарской муки, Ригли предлагал в качестве стимулирующего товара два пакетика жевательной резинки, которая в те годы уже становилась популярной у американцев. На жевательной резинке предприниматель тогда останавливается в своих поисках коммерческой истины и открывает промышленное производство. Через несколько лет его продукцию жует вся Америка, а затем и весь мир.

Весы, рожденные сегодня, достаточно прохладно относятся к стандартным формам образования. Многие из героев дня сегодняшнего искренне убеждены в том, что формальное образование не всегда бывает полезным. В конце концов, жизненный опыт нередко опровергает даже самые стройные теории, не без оснований считают они, особенно если научные данные не прошли проверку на практике. Обычно очень трудно не согласиться с их аргументами, поскольку рожденные 30 сентября способны собрать действительно впечатляющие сведения в поддержку того, что они говорят и во что верят.

Сегодня пришли в наш мир основательные и вдумчивые представители знака Весы, блестяще совмещающие в себе владение теорией и выдающейся практической деятельностью.

Основоположником супрамолекулярной химии стал французский химик, лауреат Нобелевской премии Жан-Мари Лен.

Лауреат Нобелевской премии по физике Жан Батист Перрен получил свою награду за то, что первым в истории человечества смог дать решающее доказательство действительного существования молекул и атомов, а также сделать то, что казалось совершенно невозможным, — взвесить молекулы и атомы. Очень символично, что первым в истории взвесил атомы и молекулы ученый, рожденный под знаком Весы.

Рожденный сегодня немецкий физик Ханс Вильгельм Гейгер создал первый в мире детектор альфа-частиц и других ионизирующих излучений. И чуть позже изобрел счетчик Гейгера, который и по сей день имеет широкое применение в различных областях.

Люди, чей день рождения — 30 сентября, как правило, очень привлекательны, если не всегда физически, то, по крайней мере, личностными качествами. Обаяние этих людей настолько велико, что они без труда могут войти в любые двери. Сознательно используя свой облик для привлечения внимания, рожденные сегодня придирчиво следят за тем, чтобы их одежда была не только модной, но и достаточно элегантной, речь — правильной, манеры — безупречными.

Такой элегантной красавицей запомнило человечество немецкую актрису театра и кино Лил Даговер. Начинала она как актриса немого кино, прожила 92 года и снималась в многочисленных фильмах и сериалах практически до конца жизни.

Безупречными манерами обладал рожденный сегодня выдающийся советский скрипач Давид Ойстрах. Его исполнение отличалось виртуозным владением скрипки, техническим мастерством, ярким и теплым звучанием инструмента.

Рожденная сегодня английская актриса Дебора Керр шесть раз номинировалась на "Оскар" как "Лучшая актриса", но ни разу не выиграла в этой номинации. Тем не менее в 1994 году Американская киноакадемия вручила ей почетную статуэтку "Оскара" за "Достижения всей жизни". А достижений в карьере Деборы Керр было предостаточно. Например, сцена из фильма "Отныне и во веки веков", где Керр и актер Берт Ланкастер занимаются любовью на гавайском пляже среди морских волн, была признана Американским институтом киноискусства одной из лучших сцен в истории кино.

А вот у рожденной сегодня французской актрисы Марион Котияр уже есть "Оскар", и она стала второй актрисой в истории премии (после Софи Лорен), которой удалось получить "Оскар" за роль в фильме на иностранном языке "Жизнь в розовом цвете".

Неуемная склонность к обличительству, которая присуща многим героям сегодняшнего дня, нередко приводит к тому, что окружающие в их присутствии едва ли не инстинктивно начинают занимать оборонительную позицию. Если рожденные 30 сентября не хотят остаться в полном одиночестве, им следует меньше выносить приговоров. Тем более, что всегда найдется контраргумент, способный свести на нет их усилия добиться истины любой ценой. С другой стороны, рожденные в этот день вполне способны защитить себя. Благодаря присущей им самоуверенности они могут попросту игнорировать атаки. "Школа тяжелых оплеух", учениками которой они являются всю жизнь, помогает им обрести удивительную неуязвимость, порой даже граничащую с душевной черствостью.

В 2004 году популярный мужской журнал Ask Men's опубликовал список ста красивых женщин мира, по опросу мужчин. Возглавила сотню рожденная сегодня итальянская модель и актриса Моника Беллуччи. Когда смотришь на Монику Беллуччи на экране или в рекламных проектах, моментально формируется образ из трех слов с приставками "не": неприступная, недосягаемая и неподражаемая. Беллуччи заявила миру абсолютно новый формат женской красоты, который она не навязывает, не выпячивает, не подчеркивает, она его просто являет миру и разрешает миру любоваться собой. Так как планета красоты Венера управляет знаком Весы, то можно с полной уверенностью утверждать, что Моника Беллуччи один из лучших проектов этой красивой планеты на Земле в настоящее время.

Четыре года удерживала звание первой ракетки мира, пришедшая сегодня в мир королева корта швейцарская теннисистка Мартина Хингис. Свойственная Формуле небес притягательность Мартины доставляла ей массу неприятностей за пределами корта. Так, один ее поклонник австралийский архитектор преследовал девушку на турнирах, выслеживал возле дома, заваливал любовными письмами и цветами. Мартина обратилась в полицию. В итоге он был приговорен к двум годам тюремного заключения. Как мы уже упомянули, Весы дня сегодняшнего могут в случае необходимости становиться душевно черствыми и неуязвимыми.

Закончить день искателей и поборников истины мне хотелось бы короткой цитатой рожденного сегодня замечательного американского драматурга Трумена Капоте: "Мне все равно, что обо мне говорят до тех пор, пока это ложь". Думаю, что с этой формулировкой согласятся многие из рожденных сегодня.

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