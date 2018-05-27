Знак зодиака 27 мая: знаменитые Близнецы

О новаторстве, общительности, энтузиазме, страстности, экспериментаторстве и самоотверженности рожденных 27 мая под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Двойственность первого по счету в астрологическом году двойного знака Зодиака Близнецы (далее двойные знаки — Весы, Стрельцы и Рыбы) особенно отчетливо проявляется в рожденных 27 мая. Есть среди них как бы два типа людей: те, кто предан идее или общественной группе, и те, кто предан желанию персонального роста и развития. Впрочем, и те и другие самоотверженно отдаются работе и посвящают себя целиком выбранному делу.

Без новаторства не живет и не действует, наверное, ни один из рожденных под знаком Близнецов. В этом глобальная Формула небес всего знака. Мы в этом уже не раз убедились, описывая этот знак Зодиака, и убедимся еще не раз.

Айседора Дункан

Сергей Есенин и Айседора Дункан

27 мая пришла в наш мир американская танцовщица-новатор, основоположник свободного танца Айседора Дункан. Она самостоятельно разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем.

Как и положено быстрому на знания и поступки Близнецу, Дункан в 13 лет бросила школу, которую считала бесполезной и серьезно занялась музыкой и танцами, продолжив самообразование. В 18 лет переехала в Чикаго из Сан-Франциско и стала выступать с танцевальными номерами в ночных клубах, где танцовщицу преподносили как экзотическую диковинку: она танцевала босиком в греческом хитоне, чем изрядно шокировала публику.

С этого начался ее персональный рост и развитие, как и дальнейший русский, советский и мировой триумф балерины. В этом проявилась первая часть личного развития Близнеца Дункан. Как и ее знаменитый брак с русским поэтом Сергеем Есениным.

Но была и вторая половина общественной реализации Близнеца-балерины. Дункан не хотела в памяти потомков остаться просто артисткой и танцовщицей. Ее стремления шли намного дальше простого совершенствования исполнительского мастерства. Она, как и ее единомышленницы, мечтала о создании нового человека, для которого танец будет более чем естественным делом.

Особое влияние на Дункан, как и на все ее поколение, оказал Ницше. В ответ на его философию, Дункан написала свою знаменитую книгу "Танец будущего". Как Заратустра у Ницше, люди, описанные в книге, видели себя пророками будущего. Дункан подчеркивала, что танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, отражать эмоции и характер исполнителя, импульсом для появления танца должен стать язык души.

В рожденных 27 мая живет настоятельная потребность в общении; поэтому завершение любого их предприятия предполагает пышную презентацию достигнутых результатов обществу.

В случае с Айседорой Дункан это и была ее книга "Танец будущего".

Как правило, рожденные 27 мая не отличаются молчаливостью и выражают свои мысли открыто и даже резко. Люди, чей день рождения — 27 мая, могут посвятить всю свою жизнь работе на благо своей семьи или коллектива или же развитию природных талантов, но редко и тому и другому. Те, кто всерьез озабочен собственным процветанием, много теряют в общении с окружающими, а посвятившие себя друзьям и коллегам, наоборот, хоронят свои дарования. Однако в любом случае усилия, предпринимаемые ими, сопровождаются великим энтузиазмом и страстностью.

Мария Шукшина

Мария Шукшина

Уделять время своим четырем детям и быть одной из самых востребованных актрис российского кино удается вопреки двойственной Формуле небес своего дня трудолюбивой актрисе и замечательной маме Марии Шукшиной. Первый выход, а точнее, вынос на съемочную площадку состоялся у Маши в возрасте полутора лет, затем в возрасте пяти лет была роль в фильме "Печки-Лавочки" у собственного отца знаменитого Василия Шукшина, Потом другие небольшие роли…

Вроде бы напрашивался прямой путь в актрисы, но Шукшина выбрала иностранные языки (кстати, любимая многими Близнецами сфера приложения своих талантов). Работа переводчицей у Маши продолжалась недолго. Далее 15 лет Шукшина была ведущей популярной передачи "Жди меня". И все-таки потребность сниматься в кино появилась у Близнеца Марии с возрастом, и в итоге у актрисы сейчас более 50 красивых работ в кино и телесериалах.

Зачастую рожденные 27 мая демонстрируют весьма странный и даже эксцентричный подход к жизни…

Поскольку Близнецы 27 мая излишне озабочены собственной презентацией обществу, им свойственно недооценивать аудиторию. Независимо от того, являются ли люди, чей день рождения — 27 мая, исключительно яркими личностями или же консерваторами по натуре, их влияние на окружающих весьма велико. Однако рожденные сегодня зачастую остаются равнодушными к высказываниям критики, поэтому реакция общества на их поступки иногда оказывается для них непонятной.

Кристофер Ли

27 мая пришли в наш мир несколько мощных и харизматичных актеров. Один из них британский актер Кристофер Ли. В возрасте 17 лет в 1939 году он ушел добровольцем на советско-финскую войну на стороне финнов. Он, как и другие британские добровольцы, не участвовал в активных боевых действиях, но нес караул на безопасном расстоянии от линии фронта. Во время Второй мировой войны Кристофер Ли служил офицером разведки британских ВВС. В 1945 году на территории Германии он участвовал в розыске нацистских военных преступников.

Когда Ли решил стать актером, он выслушал массу критики и от друзей, и от родственников, и от профессиональных киношников. Но, как мы помним, рожденные 27 мая зачастую остаются равнодушными к высказываниям критики.

Ли вспоминал:

"Я топтался на месте долгое время — около десяти лет. Сначала мне сказали, что я слишком высок, чтобы стать актером. Это довольно глупое замечание. Это как сказать, что ты слишком низкий, чтобы играть на пианино. Я подумал: "Что ж, я покажу вам…" В начале я ничего не знал о технической работе перед камерой, но в течение этих десяти лет я сделал то, что так жизненно важно сегодня — я наблюдал, я слушал, я учился".

Впоследствии Кристофер Ли вошел в мировой кинематограф как исполнитель ролей монстра Франкенштейна и Дракулы во множестве фильмов и сериалов. И хотя самому актеру не очень нравилось его амплуа вампира и злодея, но аудитория с восторгом принимала эти фильмы, что делало их коммерчески успешными.

Ли также блистательно сыграл роли

Григория Распутина,

графа Рошфора в фильме "Три мушкетера",

Сарумана Белого в трилогии "Властелин Колец",

а также злодея — графа Дуку в двух эпизодах фильма "Звездные войны".

Джозеф Файнс

Еще один британец Близнец-актер Джозеф Файнс пришел 27 мая в наш мир. И уже оставил ярчайший след в кинематографе своим виртуозным исполнением

роли Уильяма Шекспира в "оскароносоном" фильме "Влюбленный Шекспир",

роли Кристофера в фильме "Ускользающая красота" и роли Мартина Лютера в биографическом фильме "Лютер".

Михаил Борзыкин

Маяковским от рока называли критики рожденного 27 мая основателя и бессменного участника группы "Телевизор" российского певца и композитора Михаила Борзыкина. В 1986 году, еще задолго до реального начала горбачевской перестройки, смелый Близнец Борзыкин стал первым отечественным рок-музыкантом, начавшим исполнять так называемые "незалитованные" (то есть не разрешенные властями к публичному исполнению) песни, тексты которых имели ярко выраженную остросоциальную, протестную и, по сути, в те еще советские годы антисоветскую направленность.

Рожденные 27 мая настолько преданы своему делу, что они годами могут работать и без общественного признания, и в этом кроется одно из слагаемых успеха.

С другой стороны, они остаются слепы к собственным неудачам и делают вид, что нисколько не расстроены ими. Как правило, рожденные 27 мая добиваются успеха вдали от родных мест… Жизнь вдали от родного дома таит в себе немало трудностей, но преодоление препятствий, экспериментаторство, адаптация к новой ситуации — своего рода специализация тех, кто родился 27 мая.

Генри Киссинджер

Генри Киссинджер

Генри Киссинджер, наверное, самый титулованный из всех известных Близнецов, кто появился 27 мая на свет. Именно Киссинджер занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ. В ходе опроса 2015 года Генри Киссинджер получил наибольшее количество голосов (32 процента) среди американцев как самый эффективный госсекретарь США за последние 50 лет.

Как и предписывала Киссинджеру Формула небес на 27 мая, его родные места остались вдалеке от места его дальнейшей реализации. Будущий госсекретарь США родился и вырос в Баварии в религиозной еврейской семье. В 1938 году, спасаясь от преследования нацистами, семья эмигрировала в США, поселившись в Нью-Йорке.

Хотя Киссинджер быстро ассимилировался в американскую культуру, у него остался восточно-франкский акцент, причиной чего была детская робость, из-за которой он был неразговорчив. Он начал работать с 14 лет на фабрике по производству кисточек для бритья (помазков), совмещая работу с учебой. Учась в колледже, он также продолжал работать.

Затем была служба в армии, в разведке, участие в Арденнской операции в 1944 году в Германии, боевые награды. Затем учеба в Гарварде и диссертация на степень бакалавра. За всю историю Гарварда на соискание этой степени диссертация талантливого Близнеца Киссенджера была самой большой по объему и занимала 388 страниц. Потом были степени магистра искусств, доктора философии и много других почетных званий и наград.

В 1960-х Киссинджер уже считался одним из самых признанных, уважаемых и влиятельных стратегических экспертов мира. В 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского соглашения, которое, как предполагалось, должно было завершить войну во Вьетнаме.

Разумная самоотверженность — вот, наверное, главное качество формирующее Формулу небес для многих рожденных 27 мая.

И фраза Киссинджера о том, что "дипломатия есть искусство обуздывать силу", имеет к этой формуле самое непосредственное отношение.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 27 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 2, 13, 16

Февраль: 2, 13, 20

Март: 1, 6, 8

Апрель: 1, 6, 23

Май: 2, 11, 17, 29, 30

Июнь: 3, 6, 12, 25, 28

Июль: 2, 6, 8, 13, 18

Август: 6, 12, 23

Сентябрь: 8, 16, 27

Октябрь: 3, 8, 25, 29

Ноябрь: 5, 6, 8

Декабрь: 3, 4, 16, 27, 29

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