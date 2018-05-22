Знак зодиака 22 мая: знаменитые Близнецы

Об энергичности, кажущихся непостоянстве и легкомыслии, а также о быстром уме, наблюдательности и взрывном темпераменте рожденных 22 мая под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Жизнь циклична. Если следовать законам классической астрологии, первые знания о которой пришли в наш современный мир от древних шумеров (пять-шесть тысяч лет до нашей эры), то годичный цикл всегда начинается в знаке Овна (21 марта), а заканчивается в знаке Козерога (21 января). Далее в знаке Водолея и Рыб идет переосмысление Вселенной пройденного года-цикла и подготовка к новому годичному циклу.

Если сравнить годичный цикл с семенем, посаженным в землю, которое раскрывается для жизни в Овне, то в Тельце маленький росток начинает буравить землю и пробиваться наружу, а уже в Близнецах семя, имея крошечный росток, начинает пускать корни. В этом и начинает проявляться двойственность семени. И именно двойственность является сутью любого, кто родился под первым двойным Знаком во всем гороскопе. Это люди, рожденные под знаком Близнецы. И сегодня мы разберем Формулу первого дня этого замечательного знака.

Энергии людей, родившихся 22 мая, хватит на любой долговременный проект.

И хотя непостоянство и легкомысленность — это те слова, которые часто слышат в свой адрес живущие под знаком Близнецы, но рожденных 22 мая неудержимо притягивают серийные творения, в которых они могли бы долго и каждый раз по-новому проявлять свои таланты. Смысл их жизни заключается не в материальном благополучии, не в количестве приобретенных друзей, а в самом процессе работы. Рожденные 22 мая могут на протяжении длительного времени творить в рамках одного и того же проекта или направления.

Шарль Азнавур

Шарль Азнавур

Сегодня, 22 мая, ему 94 года (статья опубликована в 2018 году. — Ред.). Его зовут Шарль Азнавур. Он выступает на сцене с девяти лет. В 1936 году он дебютировал в кино. С 1946 года он начинает выступать вместе с легендарной Эдит Пиаф, а с 1956 года он уже всемирно известный шансонье.

В возрасте 90 лет Шарль Азнавур выступил в Москве в концертном зале "Крокус Сити Холл" и пел без антракта все свои знаменитые шлягеры при полном аншлаге. Азнавур ни разу в жизни не использовал фонограмм, создал более 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков. Согласно опросу всех ведущих музыкальных медиа в мире, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. Вот такая получилась "близнецовая" легкомысленность.

Никита Богословский

"В чем секрет вашего долголетия и творческого успеха", — спросили журналисты у еще одного героя дня сегодняшнего, 22 мая, во время пресс-конференции, посвященной его 90-летию. Всегда "легкомысленный" композитор Никита Богословский ответил:

"Я пью, курю, лежу на диване и с удовольствием разглядываю красивых женщин".

В свободное от лежания на диване время одному из культовых советских композиторов удалось написать восемь симфоний, два струнных квартета, три оперы, два балета, 17 оперетт и музыкальных комедий, более 300 песен и музыку к 50 спектаклям и ста кинофильмам. Ну а песни "Темная ночь", "Любимый город", "Три года ты мне снилась" и еще многие другие уже несколько десятилетий стали по-настоящему народными и по-прежнему любимыми миллионами слушателей.

Лоуренс Оливье

Еще один лучший, но не эстрадный исполнитель, а лучший драматический актер XX века ворвался 22 мая в наш мир. Его имя Лоуренс Оливье. Он мог играть все — от античной драмы и трагедий Шекспира до современных американских и британских пьес. И Формула небес двойственного Близнеца была явно в помощь гениальному мастеру сцены и экрана. Оливье был обладателем четырех премий "Оскар", три раза получал "Золотой глобус" и в общей сложности имел 40 кинематографических и 30 театральных наград. Он выступил режиссером 38 театральных постановок и шести фильмов, исполнил более 120 театральных работ и снялся в 58 полнометражных картинах.

Одни из уникальных способностей рожденных 22 мая представителей знака Близнецы — быстрый ум и наблюдательность.

Они всегда знают кратчайший путь из точки А в точку Б. Это свойство присуще практически всем представителям знака Близнецы, но люди, чей день рождения — 22 мая, зачастую проявляют себя дополнительно и как блестящие коллекционеры сведений, фактов, предметов. Многие из них получают подлинное удовольствие от перманентного процесса систематизации и классификации объектов своего внимания. Они могут даже заниматься коллекционированием людей, подбирая себе друзей и знакомых, имеющих иногда совершенно полярные сферы интересов.

Артур Конан Дойл

Вот на этом коллекционировании и анализе сведений, фактов и предметов и проводил свои расследования знаменитый сыщик Шерлок Холмс, называя свой метод расследований дедукцией. Ну а создателем самого Шерлока стал рожденный 22 мая Близнец английский писатель Артур Конан Дойл.

Формулу своего дня рождения сам Конан Дойл прекрасно раскрыл в одной фразе:

"Посредством умозаключений можно решить такие задачи, которые ставили в тупик всех, кто искал их решения с помощью своих чувств".

Николай Макаров

Именно такими умозаключениями увековечил себя в истории человечества советский конструктор оружия Николай Макаров, пришедший сегодня в наш мир. Именно его имя носит уже более 50 лет знаменитый ПМ (пистолет Макарова), который встал на вооружение в СССР в 1951 году и по-прежнему является ведущим оружием в своем классе.

Но легкомыслие Близнеца все равно должно было в чем-то да проявиться, даже если ты уже стал легендарным конструктором. Так вот денежное вознаграждение за Сталинскую премию, полученную за разработку пистолета, в размере 50 тысяч рублей (это стоимость хорошей кооперативной квартиры в СССР) Макаров растратил на подарки всем родственникам.

Ну а дачницы многих поколений благодарны гениальному Близнецу за то, что он первым придумал конструкцию герметизации стеклянных банок с прижимом стеклянной крышки пружинной скобой. После выхода на пенсию, по просьбе жены, Макаров также изобрел машинку для закатывания консервов.

По характеру рожденные сегодня натуры в большинстве своем взрывные и иногда даже истеричные.

Увлеченные своим делом, они могут легко взорваться, стоит кому-то вмешаться в их творческий процесс. Окружающим следует понять энтузиазм и часто реальную гениальность этих людей и не осуждать за некоторую легкость, с которой они часто переключают свое внимание и порой впадают в легкую депрессию от неудавшихся проектов. Как правило, Близнецы, родившиеся 22 мая, быстро оправляются от неудач, перелистывают прочитанную страницу и двигаются дальше.

Рихард Вагнер

Своим взрывным темпераментом запомнился рожденный 22 мая немецкий композитор Рихард Вагнер. Впрочем и вся музыка Вагнера — это один сплошной взрыв. Вагнер, возможно, один из немногих по-настоящему близнецовых композиторов в истории. Он пытался сделать из своей музыки бесконечные умозаключения и даже мировоззренческие доктрины, я бы это назвал "музыкальной дедукцией". Поэтому музыкальные критики и спустя уже более 150 лет очень неоднозначно оценивают музыкальные творения композитора. Но сам Вагнер о своей музыке говорил предельно доступно:

"Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль".

У знака Овна девиз: "Я есть".

У знака Тельца — "Я имею".

А у знака Близнеца — "Я думаю".

И Вагнер, рожденный в первый день своего знака зодиака, 22 мая, конечно же, хотел выразить свои мысли через музыку. И это было естественно для его Формулы небес.

Яркие и харизматичные Близнецы 22 мая

Среди рожденных 22 мая есть много ярких и харизматичных личностей, которых нельзя не упомянуть. И все они бесконечно увлеченные своим делом люди.

Сергей Жуков

Прекрасно играет в кино российский актер Андрей Чадов .

. Уже 23 года поднимает "Руки вверх" кумир нескольких поколений влюбленных в него поклонниц поп-исполнитель Сергей Жуков .

. Будоражит общественность своим эпатажным поведением на светских вечеринках бывшая мировая супермодель Наоми Кэмпбелл (она же Черная пантера).

(она же Черная пантера). И вот уже многие годы звучат пронзительные мелодии и голос неповторимого композитора и исполнителя Евгения Мартынова, которого уже много лет, к сожалению, больше не на свете.

Наоми Кэмпбелл

Юрий Рыбчинский

Но жизнь продолжается. И рожденный 22 мая украинский поэт Юрий Рыбчинский это знает наверняка и спустя много лет ничего бы не изменил в своих собственных строчках:

Значит, все что было несерьезно. Но придет еще тот самый час… Он зажжет в душе такие звезды, Что навечно связывают нас. А жизнь продолжается. И столько чудес в ней свершается. А жизнь продолжается. И каждый из нас — за счастье сражается.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 22 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 8, 9, 11, 24, 31

Февраль: 9, 21, 23, 29

Март: 17, 19, 27

Апрель: 2, 10, 22

Май: 2, 8, 21, 22

Июнь: 13, 20, 25, 28

Июль: 12, 14, 18

Август: 2, 24, 27

Сентябрь: 3, 8, 12

Октябрь: 7, 14, 26, 28, 31

Ноябрь: 5, 11, 17, 21

Декабрь: 10, 12, 17, 21, 30

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