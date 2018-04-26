Знак зодиака 26 апреля: знаменитые Овны

О стоицизме, трудолюбии, фанатичном служении делу и в то же время необычайной заботливости по отношению к близким и друзьям рожденных 26 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Жизнь измеряется не годами, а трудами" — эту поговорку, несомненно, придумал представитель знака Тельца. Тельцы любят и умеют работать. Им очень важно видеть результаты своих трудов, тогда у них будет еще больший стимул чего-то добиваться.

Марк Аврелий

"Во-первых, не делай ничего без причины и цели. Во-вторых, не делай ничего, что бы не клонилось на пользу обществу", — так говорил рожденный 26 апреля римский император и философ Марк Аврелий.

Его имя вместе с именами Нарвы, Траяна, Адриана и Антония Пия входит в знаменитый список пятерых хороших римских императоров. Именно правление Марка Аврелия отличалось стабильностью и отсутствием репрессий, и при нем Римская империя достигла своего наивысшего расцвета.

Тельцы, рожденные 26 апреля, наделены талантом не только создавать новые системы и структуры, но также и обеспечивать их жизнеспособность.

Они делают все от них зависящее, чтобы сохранить, оградить от неприятностей и коллектив, в котором трудятся, и свою частную жизнь, семью, и даже здоровье и благополучие друзей.

Рождение новой идеи и ее воплощение — это лишь начальный этап для этих людей. Повседневный кропотливый труд на благо своей организации — для них задача большой важности. Они стайеры от природы. Однажды стартовав, они будут день за днем, неделя за неделей, год за годом двигаться вперед в заданном направлении.

Космические и земные

Арно Пензиас

Не земным тельцовым делом занимался всю жизнь Нобелевский лауреат по физике американский астрофизик Арно Пензиас. Свою Формулу небес рожденный 26 апреля ученый посвятил изучению сил Вселенной и стал первооткрывателем космического микроволнового фонового излучения.

Чарльз Рихтер

А вот появившийся 26 апреля на свет Телец Чарльз Рихтер занимался уже непосредственно земным делом. Он изучил природу Земли настолько глубоко, что даже предложил в 1935 году свою собственную шкалу для оценки силы землетрясения в его очаге. До Рихтера сила толчков земли измерялась субъективно, а именно — по показателю паники, которой поддавались люди во время земных толчков. Если люди успевали выбежать из развалившегося дома, то число баллов было меньше. Если погибали под обломками дома, то, соответственно, больше.

И сейсмологу-Тельцу Рихтеру удалось разгадать некоторые тайны Земли. Он кропотливо изучал каждое известие о землетрясениях, пытаясь определить и закономерности в этих стихийных действиях, и возможность влиять на них. Так появилась знаменитая шкала Рихтера. Но составление шкалы — всего лишь малая часть того, что сделал Рихтер.Традиционная тельцовая сфера строительства благодарна Рихтеру за многие его начинания. Рихтер всю свою жизнь неустанно воевал за ужесточение строительных норм, за безжалостное вычеркивание из проектов различных архитектурных излишеств, таких как, например, размещение многотонных лепнин на верхних фасадах зданий. Конечно, не всегда ему удавалось переубедить архитекторов, но его настойчивость помогла уберечь не один десяток жизней при землетрясениях.

Пушечный король Альферд Крупп

Пушечный король — так называли пришедшего сегодня в наш мир крупнейшего для своей эпохи немецкого промышленника, каким, без сомнения, являлся Альфред Крупп. Этот человек стал создателем одного из самых больших металлургических и машиностроительных концернов в Германии. Во времена Второго рейха объем тяжелой промышленности удвоился и фирма Круппа стала самым крупным предприятием Европы.

Крупп, будучи сам классическим трудоголиком до мозга костей, представлял из себя работодателя-патриарха. Он требовал от своих работников не только уважения, но и послушания и предоставлял им за это обеспеченное существование.

Он был высокого мнения о себе как о предпринимателе. В своей вилле Хюгель он принимал первых лиц Европы. Короли и императоры приезжали к нему в гости не на приемы, а в качестве клиентов. Поэтому в 1865 году он отказался от дарованного ему королем Пруссии дворянского титула как "не соответствующего его желаниям". Его звали Крупп — и этого было достаточно.

Рожденные 26 апреля часто упрямы и несговорчивы, когда речь идет о смене курса.

Однако к разумным доводам они все-таки прислушиваются и всегда открыты для самосовершенствования. И все же, если данный им совет призывает отказаться от предпринятого начинания, они попросту проигнорируют его.

Люди, чей день рождения — 26 апреля, обладают непреодолимым желанием служить какому-либо делу.

Хотя обслуживание не самая интересная работа, она тем не менее чрезвычайно важна. Если рожденным 26 апреля доверить руководство офисом или предприятием, можно не сомневаться в успехе. Они рьяно берутся за дело и иногда даже заслуживают упреки в чрезмерной настойчивости, однако обвинить их в корыстных намерениях практически невозможно.

Настойчивый Петр Новицкий

Вот таким чрезмерно настойчивым в профессии запомнился современникам выдающийся оператор-документалист Петр Новицкий, пришедший 26 апреля в наш мир, чтобы украсить его своими фотографиями и документальными фильмами. Все коллеги Новицкого свидетельствовали о его оперативности, выдержке и бесстрашии в работе в опасных для жизни ситуациях, умении выбрать кадр и планово построить съемку. Новицкий вошел в историю как первый советский документалист, снимавший всех деятелей революции, включая Ленина, и сопровождавший все первые экспедиции в Арктику, где мастер отснял свыше 20 тысяч пленочных негативов.

Вот как вспоминал о своем труде на арктическом пароходе "Челюскин" сам Новицкий:

"С фотокамерами я не расставался даже ночью. Два месяца они были привязаны на мне мертвыми узлами. Когда я ложился спать, то чехол со снятым материалом, пленками и дневниками пристегивал к ремню наручных часов. Если бы меня разбудили ночью, то я выскочил бы из мешка и на мне болтались бы три фотокамеры, а на левой руке около запястья висел бы пристегнутый заснятый материал".

Вот такой вот тельцовый стоицизм и фанатичное служение делу. Видимо, неслучайно рожденный сегодня император Марк Аврелий был ярчайшим представителем философского течения и названного стоицизмом.

Людвиг Витгенштейн

"Человеческое тело — лучшая картина человеческой души" — под этой фразой, думаю, мог бы смело поставить свою подпись великий идеолог стоицизма Марк Аврелий.

Но автором этого афоризма стал рожденный сегодня космический собрат Аврелия замечательный австрийский философ и логик Людвиг Витгенштейн. Именно этому крупнейшему философу XX века и представителю аналитической философии принадлежит знаменитая доктрина логического атомизма, представляющая собой проекцию структуры знания на структуру мира.

Витгенштейн как-то спросил своего друга: "Почему люди всегда говорят, что было естественно предположить вращение Солнца вокруг Земли, а не Земли вокруг Солнца?" Друг ответил: "Понятно, почему: зрительно кажется, что Солнце вращается вокруг Земли". На что Витгенштейн ответил: "Интересно, как бы зрительно выглядело, будто вращается Земля?"

Формула Земли и ее вращения вокруг Солнца уже разгадана современной наукой, а вот формула удачи, которую получают от Вселенной рожденные 26 апреля, по-прежнему остается загадкой для многих.

Мелания Трамп

Архитектурой и дизайном в Люблянском университете начинала заниматься рожденная 26 апреля юная студентка Мелания Кнавс. Дизайн и архитектура — классические сферы, в которых представители знака Тельца прекрасно реализуются. Но человек предполагает, а у Вселенной свои планы на каждого. Сегодня та юная студентка, бросившая учебу на архитектора сразу же после первого курса, носит фамилию Трамп и статус первой леди США. Ну а гороскоп Мелании Трамп является занимательным пособием для профессиональных астрологов, изучающих замыслы Вселенной.

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