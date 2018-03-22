Родившиеся 22 марта под знаком зодиака Овны брутальны

8:11 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

О женской брутальности и простоте жизненных принципов рожденных 22 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Луис Ламур

Жизненные пути и судьбы рожденных 22 марта часто напоминают судьбы героев американских вестернов. И именно 22 марта родился американский писатель Луис Ламур, наиболее знаменитый и плодовитый автор романов в жанре "вестерн".

Рожденные 22 марта Овны по-настоящему брутальны, они наполнены грубой мужской силой и напором.

И если возможно применять чисто мужское слово "брутальность" к представительницам прекрасного пола, то Овны-женщины, рожденные 22 марта, будут именно такими. Напористыми и страстными.

Лена Олин

Прекрасна в своей брутальности рожденная 22 марта шведская актриса Лена Олин. Помните, как умело ее героиня расправляется с сильными мужчинами в фильме Романа Поланского "Девятые врата" и как она виртуозно управляет мотоциклом?



Таня Реймонд

Не менее брутальна и героиня телесериала "Остаться в живых" Алекс Руссо в исполнении молодой американской актрисы Тани Реймонд, рожденной 22 марта.

Фани Ардан

Известна своим мужским характером и яркими ролями в театре и кино, рожденная 22 марта великолепная французская актриса Фани Ардан, которая в жизни трижды становилась матерью детей от трех разных мужчин, но так и не вышла замуж ни за одного из них.

Рожденные 22 марта убеждены в собственной непогрешимости и не терпят возражений…

Их не так-то легко отодвинуть в сторону или обойти — это обстоятельство весьма способствует продвижению к победе. Но какая бы цель ни была поставлена, они непременно достигают ее.

Чжан Цзылинь

И, наверное, не случайно, что первой китаянкой в истории конкурсов красоты и обладательницей титула Мисс Мира стала рожденная именно 22 марта китайская модель Чжан Цзылинь.

Графиня ди Кастильоне

Ну а собирательным образом "женской брутальности" рожденных 22 марта, без сомнения, может стать фотомодель эпохи кринолинов, светская красавица и фаворитка Наполеона Третьего графиня ди Кастильоне. О чарах этой соблазнительницы XIX века во Франции слагали легенды.

При общении с личностями этого дня, 22 марта, у окружающих могут возникнуть определенные проблемы, поскольку Овны, рожденные 22 марта, не допускают даже малейшего анализа их характеров и не терпят чужих субъективных оценок.

Карел Палачек

Рожденные 22 марта презирают любые формы притворства, неискренности и нечистоплотности. И все это происходит из-за их собственной приверженности к прямоте.

Они снимают все одеяния лицемерия и лжи, как это блестяще делал в своих романах грустный юморист чешский писатель Карел Палачек, рожденный сегодня и погибший в фашистском концлагере Освенциме.

Многие из тех, кто родился 22 марта, мысленно представляют себя героями и вечно стремятся превзойти созданный воображаемый идеал. Поэтому они так убедительны в своем героизме и в повседневной жизни, и в творчестве.

Георгий Жженов

Без преувеличения героические испытания пришлось пережить в жизни советскому актеру Георгию Жженову. Более десяти лет он провел в "сталинских" лагерях по выдуманным обвинениям, но они не сломили артиста, и поэтому так убедительны герои его фильмов. Они настоящие. Они прямые и конкретные. И профессиональный разведчик Михаил Тульев в "Судьбе резидента", и командир лайнера Андрей Тимченко в легендарном фильме "Экипаж".

Карл Молден

В самом деле, рожденные 22 марта имеют репутацию в высшей степени надежных личностей. И неслучайно рекламным лицом и голосом для финансовой компании American Express в течение многих лет был "оскароносный" актер Карл Молден. По своей брутальной харизме он, кстати, мне очень напоминает Георгия Жженова.

Рожденные 22 марта, нашедшие свое призвание

Стоит рожденным 22 марта найти свое призвание (а это происходит в возрасте около 25 лет), они упрямо следуют ему всю свою жизнь.

В более поздние годы могут появиться и другие сферы интересов, но все равно они так или иначе связаны с фундаментальной жизненной установкой. Очень редко появившиеся на свет в этот день сворачивают с однажды выбранного пути.

С честью и достоинством прожил свою жизнь рожденный 22 марта один из лучших советских военных историков Дмитрий Волкогонов ,

, филигранно точно и выразительно снимал свои фильмы советский режиссер Григорий Козинцев ,

, последовательно и четко управляли своими империями король Пруссии Вильгельм Первый

и император Священной Римской империи Максимилиан Первый ,

, покорял космические орбиты летчик-космонавт Мусса Манаров

и влюблял в себя женщин всей Италии блистательный актер Нино Манфреди.

Мужчины, рожденные 22 марта, всегда покоряли женщин своей особенной харизмой.

Сила в простоте, в простых решениях, в простых и понятных поступках. Не надо ничего усложнять, надо быть понятнее и проще, и люди к тебе потянутся и будут любить тебя. Так живут и так чувствуют жизнь Овны, рожденные 22 марта. Такова их Формула небес.

Марсель Марсо

Вот так же трогательно и честно, по-ребячьи, по-овновски, с раннего детства кривлялся перед своими родственниками маленький и смешной еврейский мальчик Марсель, появившийся на свет 22 марта во французском Страсбурге. И энергия другого великого Овна Чарли Чаплина вселилась в этого маленького мальчика Овна с раннего детства. Клоуны — они всегда дети, ну и Овны — они тоже всегда дети. Потом была долгая война, все родственники мальчика Марселя погибли в концлагере, а самого его чудом спасли партизаны французского Сопротивления.

А после войны Марсель взял белую краску, обмазал себе лицо и вышел на сцену в полосатом свитере и потрепанной шляпе. Так родился известный на весь мир клоун Бип. Простой и честный, как и все Овны, рожденные 22 марта. И именно в этом простом и честном образе прожил всю свою дальнейшую жизнь легендарный французский клоун Марсель Марсо, которого знал и обожал весь послевоенный мир.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 22 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 14, 15, 16, 27

Февраль: 2, 7, 14

Март: 2, 7, 9, 12

Апрель: 4, 8, 21, 27

Май: 20, 26, 29

Июнь: 12, 29, 30

Июль: 9, 16, 19, 24, 27

Август: 7, 9, 12, 30

Сентябрь: 10, 26, 28

Октябрь: 6, 15, 24, 28

Ноябрь: 15, 17, 23, 24

Декабрь: 11, 14, 15, 19, 25

Смотрите фото рожденных 22 марта под знаком зодиака Овен знаменитостей