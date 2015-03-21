22 марта: день рождения Ирана, новый рекорд в космонавтике и День таксиста

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

22 марта

Всемирный день водных ресурсов

День защиты морской среды района Балтийского моря

Международный день таксиста

Православный календарь

День памяти 40 севастийских мучеников.

В 313 году Святой Константин Великий уравнял в правах христиан и язычников. При следующем царе эти права были отвергнуты и снова христиане подверглись гонению. От них требовали отречения от Христа. Зимой 320 года, раздетыми, язычники заставили 40 христиан стоять на морозе в воде. Но мученики не склонились. Им перебили голени, затем сожгли, а обуглившиеся кости бросили в воду. Христиане тайно собрали останки и погребли их.

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Народная традиция

Сорок мучеников. Сороки. Сорок сороков. Сорок сороков — окличка весны. Вторая встреча весны (первая на Сретение 15 февраля). В народе говорят: "На сороки день с ночью меряются". "Зима кончается, весна начинается". "На сорок мучеников сорок птиц прилетают. Сорок пичуг на Русь пробирается".

Если своевременно прилетели птицы — будет хороший урожай хлеба. Прилет жаворонков и сорок сороков птиц. Те птицы, что прилетали раньше, считались "непутящими". На сороки окликают весну в образе ее вестника — жавронка: "Жаворонки-жаворонки! Прилетите к нам. Принесите нам весну-красну. Зима надоела. Весь хлеб поела". На этот день хозяйки пекут из теста жаворонки с головками, изюминками-глазками, клювиками. Этот день детворе запоминается надолго. В некоторых местах с их помощью выбирали семейного засевальщика. Мужчины вытаскивали жаворонков, и тот, кому попадалась птичка с запеченной в ней монетой, первым начинал весною посев.

На Сороки день с ночью равняется. Пекут жаворонки. Празднуется вторая встреча весны, первая на Евдокию (14 марта) — зиме больше не быть. Сороки теплые — сорок дней будут теплыми, холодные — жди сорок холодных утренников.

Прилет птиц к родным гнездовьям — большой праздник. Недаром в народе много пословиц по этому поводу. "Увидал скворца, знай — весна у крыльца". "Чайка прилетела — скоро лед пойдет". "Журавли прилетели — тепло принесли". "Зяблики прилетели к стуже". На сороки "прилетел кулик из-за моря, принес воду из неволья".

У каждого вида прилетающих птиц — свои места поселения.

Так, на земле, в траве поселяются соловьи, овсянки, коньки, пеночки-веснички;

— вьют гнезда на кустах и ветках деревьев — зяблики, клесты, иволги, дрозды, пеночки-пересмешки;

— в дуплах — вертишейки, дятлы, синицы, чалки, скворцы, совы, мухоловки. Поползни, пищухи;- в старые гнезда прилетают грачи;

— под навесами домов, под крышами — ласточки, воробьи;

— на толстой сосне гнездо у орла, у него самое большое гнездо;

— под землей, на берегах рек — ласточки-береговушки;

— плавучее гнездо у водяной птицы чомги;

— по чужим гнездам устраиваются кукушки, кулик-черныш.

Самое маленькое гнездо — у желтоголового королька.

С этого дня начинаются утренники — утренние морозы. Сорок мучеников — сорок утренников.

Они продолжаются ровно сорок дней. Если они будут постоянными, то лето будет теплое (с 22 марта до Зосимы пчельника — 30 апреля).

Именинники: Аглай, Акакий, Александр, Афанасий, Валент, Валерий, Гай, Денис, Илья, Иван, Ираклий, Кандид, Кирилл, Клавдий, Леонтий, Николай, Севериан, Тарас, Уалент, Уарелий и Федул.

События

Согласно европейским историческим хроникам, именно 22 марта 1312 года Папа Римский Климент V распустил легендарный католический орден тамплиеров. Собственность рыцарей и монахов ордена перешла к другим церковным орденам или была конфискована государством.

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22 марта 1882 года Конгресс США запретил в стране многоженство.

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22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые такси со счетчиками. Этот день можно считать и днем рождения названия популярного вида городского транспорта: таксомоторов или такси — от французского слова "taхе" и греческого "metron", означающих соответственно "плата" и "измерение". Счетчики показывали пройденное расстояние и избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку.

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С 22 марта 1935 года Персия стала официально называться Ираном.

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22 марта 1939 года литовский город Клайпеда оккупирован германскими войсками и переименован в Мемель. В 1945 году он будет освобожден советскими войсками и включен в состав Литовской ССР.

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22 марта 1943 года фашистские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. Заживо сгорели 149 человек, из них 75 детей.

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22 марта 1951 года постановлением Совета министров СССР была создана Центральная студия телевидения, что позволило осуществлять ежедневное телевещание в Москве и Ленинграде. Через пять лет началось вещание по 2-й программе, а в конце 50-х советское телевидение станет общесоюзным.

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22 марта 1985 года принята знаменитая Венская конвенция об охране озонового слоя нашей планеты. Сейчас все чаще говорят, что он то увеличивается, то уменьшается независимо от хозяйственной деятельности человека.

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Дни рождения

22 марта 1915 года родился Георгий Жженов, известный актер, народный артист СССР.

Начинал он как артист цирка, где его заметили и вскоре пригласили в кино. Однако, в 1938 году во время съемок фильма "Комсомольск" Жженов был арестован по подозрению в шпионаже и оказался на Колыме. Только в 1945 году он был освобожден, а в 1949 опять арестован. Лишь в середине 50-х он вернулся в Ленинград, стал играть в театре и снова открывать кино. Всенародную известность актеру принесли фильмы "Берегись автомобиля!", "Ошибка резидента" (и несколько продолжений), а также "Горячий снег" и, конечно, "Экипаж".

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22 марта 1923 года родился знаменитый грустный клоун Бип - уникальный актер-мим Марсель Марсо.

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22 марта 1949 года родилась Фанни Ардан, французская киноактриса.

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Скорбные даты

22 марта 1832 года скончался Иоганн Вольфганг Гете, знаменитый немецкий поэт и ученый.

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22 марта 1959 года умерла Ольга Книппер-Чехова, актриса, жена А. П. Чехова.

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22 марта 2010 года умерла Валентина Толкунова, певица, народная артистка России, спевшая нам "Поговори со мною, мама", "Стою на полустаночке", "Носики-курносики".

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