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Автор Алена Снежинская

Рецепты Аллы Пугачевой специально для читателей "Правды.Ру"

Здоровье » Красота » Разговор со "звездой"

— В свое время я провела курс оздоровления в швейцарской клинике. Меня отправили туда «из любви к искусству» знакомые иностранцы. Они оплатили все мое пребывание там, чтобы только направить меня в здоровое жизненное русло. В те годы мы ели что попало и пили больше, чем надо.

В Швейцарии же я заново научилась простым, но важным для здорового питания вещам. Например, что чайная ложка нужна не только для размешивания сахара, но и чтобы... пить. Что яблоко нельзя откусывать (хрум!) куском — поглощать его можно только нарезанными тонкими дольками. Что пить нужно глоточками, а не стаканами заглатывать. Оказывается, как в организм поступает питание — так и будешь выглядеть...

Очень важны обстановка и разговоры во время еды. Самые изысканные блюда можно испортить отвратительной беседой. Я, например, не во все московские, пусть даже хорошие, рестораны хожу. Предпочитаю «Театро» в гостинице «Метрополь», где чувствую доброе, искреннее расположение, и мне приятно там бывать.

Еще люблю ресторан друга нашей семьи — «Тинькофф». Я очень серьезно отношусь к тому, что я ем. Жареное, жирное напрочь исключила. Полюбила зелень и кисломолочные продукты. Ну и, конечно, нужно раздельное питание. Это сейчас уже ни для кого не новость — белки с белками, углеводы с углеводами. Мясо с хлебом есть никому не советую. В разгрузочные дни я выпиваю два литра воды. На ночь не ем и не пью ничего. После еды хорошо подержать грелку на печени — тогда она не заболит. Когда есть время, стараюсь больше находиться на воздухе. Не надо спортом изнурять себя — достаточно ходьбы и плавания. Что касается спиртного... Выпить можно, но в меру и под закуску.

Всем этим правилам я следую сама и, по-моему, очень изменилась. Впрочем, судите сами. Сейчас, правда, наступает время, когда меньше думаешь о диете, а больше о предстоящих новогодних праздниках и праздничном столе. Мои рецепты на разные случаи жизни могут пригодиться и здесь.

Три блюда от Аллы Пугачевой

Полезное В листья салата заворачиваются апельсиновые дольки. Чтобы не было постно, можно добавить ту приправу, которую вы любите, — от варенья до майонеза. Быстро, красиво, вкусно и без калорий (если, конечно, без майонеза).

Быстрое (перед приходом гостей) Сливочным маслом смазывается противень. На него кусочками выкладываете (из имеющегося под рукой) мясо, рыбу или курицу. Сверху — репчатый лук. Потом поливаете майонезом или сметаной. Следующий слой — сыр. Можно еще добавить порезанную небольшими дольками картошечку. Ставите в духовку, и через 20 — 30 минут все готово.

Вкусное (из области мечты) Берете какую-нибудь дичь, вымачиваете ее с травами и пряностями. Мясо должно ночь простоять в этом настое. Потом дичь нужно пожарить куском на решетке или в сковородке и подать с клюквой, брусникой и т. п. Это блюдо долго готовить, но оно того стоит — вкусно и необычно. Главное, больше фантазируйте и... приятного вам аппетита!

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Разговор со "звездой"
Рецепты Аллы Пугачевой специально для читателей "Правды.Ру"
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